Havn BF360 Flow kompyuter korpusi taqdim etildi
Kompyuter jihozlari bozorida oʻziga xos dizayn va yuqori samaradorlikni birlashtirgan yangi qurilma namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Havn kompaniyasi Sama bilan hamkorlikda yangi Havn BF360 Flow tizim blokini taqdim etdi. Mazkur korpus kuchli oʻyin kompyuterlari va ish stansiyalarini yigʻishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, zamonaviy sovutish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dizayn va tashqi koʻrinish xususiyatlariYangi korpus oq va qora ranglardagi versiyalarda sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi taxminan 1499 yuanni (220 AQSh dollari) tashkil etadi. Qurilmaning oʻlchamlari 515 x 254 x 522,6 millimetrga teng boʻlib, u ATX formatidagi ona platalarni toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Korpusning old paneli oʻziga xos besh qatlamli slanets toshini eslatuvchi teksturaga ega boʻlib, unga estetik joziba bagʻishlaydi.
Foydalanuvchilar qulayligi uchun old panelda zamonaviy interfeyslar, jumladan, bitta USB-C 3.2 Gen 2 porti hamda ikkita USB-A 3.2 Gen 1 porti joylashtirilgan. Bu esa tashqi qurilmalar va tezkor maʼlumot tashuvchilarni ulashni ancha qulaylashtiradi.
Sovutish tizimi va keng imkoniyatlarHavn BF360 Flow modeli yuqori unumdorlikdagi konfiguratsiyalar uchun maxsus moslashtirilgan. Standart komplektatsiyaning oʻzidayoq foydalanuvchilar ikkita yirik 180 millimetrli va bitta 140 millimetrli ventilyatorlarga ega boʻladilar. Umuman olganda, korpus ichiga toʻrttagacha 180 millimetrli yoki yettita 120 millimetrli ventilyatorlarni oʻrnatish mumkin.
Shuningdek, tizim ixlosmandlari suyuqlik sovutish tizimlarini afzal koʻradiganlar uchun 360 millimetrli radiatorlarni qoʻllab-quvvatlash imkoniyati ham koʻzda tutilgan. Bu esa qizib ketishning oldini olib, eng ogʻir yuklamalarda ham barqaror ishlashni taʼminlaydi.
Aparat qismlari uchun keng joyZamonaviy videokartalar va protsessor sovutgichlarining hajmi yiriklashib borayotganini hisobga olgan holda, ishlab chiqaruvchilar korpus ichida yetarlicha boʻsh joy qoldirganlar. Unga koʻra, tizim blokiga uzunligi 410 millimetrgacha boʻlgan eng yirik videokartalarni ham bemalol oʻrnatish mumkin.
Bundan tashqari, protsessor uchun oʻrnatiladigan sovutgichning maksimal balandligi 195 millimetrni, quvvat bloki (BP) uchun esa 200 millimetrni tashkil qiladi. Ushbu koʻrsatkichlar Havn BF360 Flow korpusini eng soʻnggi avlod kompyuter qismlari bilan jihozlash uchun ideal tanlovga aylantiradi.
…