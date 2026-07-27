Havn BF360 Flow kompyuter korpusi taqdim etildi

·64·Texno
Havn BF360 Flow kompyuter korpusi taqdim etildi

Kompyuter jihozlari bozorida oʻziga xos dizayn va yuqori samaradorlikni birlashtirgan yangi qurilma namoyish etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Havn kompaniyasi Sama bilan hamkorlikda yangi Havn BF360 Flow tizim blokini taqdim etdi. Mazkur korpus kuchli oʻyin kompyuterlari va ish stansiyalarini yigʻishni rejalashtirayotgan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, zamonaviy sovutish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dizayn va tashqi koʻrinish xususiyatlari

Yangi korpus oq va qora ranglardagi versiyalarda sotuvga chiqarilgan boʻlib, uning narxi taxminan 1499 yuanni (220 AQSh dollari) tashkil etadi. Qurilmaning oʻlchamlari 515 x 254 x 522,6 millimetrga teng boʻlib, u ATX formatidagi ona platalarni toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi. Korpusning old paneli oʻziga xos besh qatlamli slanets toshini eslatuvchi teksturaga ega boʻlib, unga estetik joziba bagʻishlaydi.

Foydalanuvchilar qulayligi uchun old panelda zamonaviy interfeyslar, jumladan, bitta USB-C 3.2 Gen 2 porti hamda ikkita USB-A 3.2 Gen 1 porti joylashtirilgan. Bu esa tashqi qurilmalar va tezkor maʼlumot tashuvchilarni ulashni ancha qulaylashtiradi.

Sovutish tizimi va keng imkoniyatlar

Havn BF360 Flow modeli yuqori unumdorlikdagi konfiguratsiyalar uchun maxsus moslashtirilgan. Standart komplektatsiyaning oʻzidayoq foydalanuvchilar ikkita yirik 180 millimetrli va bitta 140 millimetrli ventilyatorlarga ega boʻladilar. Umuman olganda, korpus ichiga toʻrttagacha 180 millimetrli yoki yettita 120 millimetrli ventilyatorlarni oʻrnatish mumkin.

Shuningdek, tizim ixlosmandlari suyuqlik sovutish tizimlarini afzal koʻradiganlar uchun 360 millimetrli radiatorlarni qoʻllab-quvvatlash imkoniyati ham koʻzda tutilgan. Bu esa qizib ketishning oldini olib, eng ogʻir yuklamalarda ham barqaror ishlashni taʼminlaydi.

Aparat qismlari uchun keng joy

Zamonaviy videokartalar va protsessor sovutgichlarining hajmi yiriklashib borayotganini hisobga olgan holda, ishlab chiqaruvchilar korpus ichida yetarlicha boʻsh joy qoldirganlar. Unga koʻra, tizim blokiga uzunligi 410 millimetrgacha boʻlgan eng yirik videokartalarni ham bemalol oʻrnatish mumkin.

Bundan tashqari, protsessor uchun oʻrnatiladigan sovutgichning maksimal balandligi 195 millimetrni, quvvat bloki (BP) uchun esa 200 millimetrni tashkil qiladi. Ushbu koʻrsatkichlar Havn BF360 Flow korpusini eng soʻnggi avlod kompyuter qismlari bilan jihozlash uchun ideal tanlovga aylantiradi.

HavnKompyuter korpusiTizim blokiTexnologiyalarSovutish tizimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob