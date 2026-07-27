Real Madrid transferlari Yevropa gigantlariga umid bagʻishlamoqda

·50·Sport
Real Madrid transferlari Yevropa gigantlariga umid bagʻishlamoqda

2026-yilgi jahon chempionati yakunlangach, yozgi transferlar oynasi qizgʻin p pallasiga kirdi va yangi mavsum boshlanishiga sanoqli kunlar qolganda klublar oʻz tarkibini kuchaytirish uchun harakatni boshlab yubordi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu yilgi transfer bozorida bir qator yulduz futbolchilar asosiy eʼtibor markazida turibdi. Xususan, braziliyalik Vinicius Junior, argentinalik Julian Alvarez hamda ispaniyalik Rodri kabi nomlar atrofidagi mish-mishlar yozgi mavsumning eng muhim voqealaridan biriga aylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy transfer bozorining eng qiziq jihati shundaki, bu kelishuvlarning har biri boshqa futbolchilarning ham taqdiriga taʼsir koʻrsatib, oʻziga xos zanjirli reaksiya — domino effektini keltirib chiqarmoqda. Ushbu jarayonda "Real Madrid" klubining harakatlari Yevropaning boshqa grand jamoalari, jumladan, "Barselona", "Arsenal" va Manchester Yunayted uchun kutilmagan imkoniyatlar eshigini ochib berishi mumkin.

Madridliklarning rejalari va Vinicius Junior taqdiri

Manba xabar berishicha, "Leyptsig" klubining yulduzi Yan Diomande "Real Madrid"ga oʻtishga juda yaqin kelgan. Kot-dʼIvuarilik iqtidorli futbolchi "Qirollik klubi" hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Mazkur yirik transfer oʻz navbatida Madrid jamoasida Vinicius Juniorning kelajagini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.

Braziliyalik vinger hali ham klub bilan yangi shartnoma imzolagani yoʻq va ayni paytda "Arsenal" jamoasining qatʼiy qiziqishlar doirasida qolmoqda. Agar tomonlar shartnomani uzaytirish borasida kelishuvga erisha olmasa, yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin Vinicius "Kanonirlar" safiga oʻtishiga oz qolishi taxmin qilinmoqda.

Boshqa klublar rejalaridagi oʻzgarishlar

Diomandeinning "Leyptsig"ni tark etishi faqatgina "Real Madrid"ning ichki ishlariga taʼsir koʻrsatib qolmay, balki "Barselona"ning ham transfer rejalariga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Kataloniyaliklar "Xoffenhaym" hujumchisi, kosovarlik Vedat Muriqni oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgandi.

Biroq Germaniya klubi Muriqining taqdirini aynan ivuarlik futbolchining kelajagi bilan bogʻlab qoʻygani sababli, bu zanjirli bitim "Blaugrana"ning hujum chizigʻini kuchaytirish boʻyicha rejalarini barbod qilishi xavfini tugʻdirmoqda. Mutaxassislar fikricha, yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari barcha jamoalar uchun oʻta shiddatli va kutilmagan burilishlarga boy oʻtadi.

Real MadridVinicius JuniorTransferlarArsenalBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi