Real Madrid transferlari Yevropa gigantlariga umid bagʻishlamoqda
2026-yilgi jahon chempionati yakunlangach, yozgi transferlar oynasi qizgʻin p pallasiga kirdi va yangi mavsum boshlanishiga sanoqli kunlar qolganda klublar oʻz tarkibini kuchaytirish uchun harakatni boshlab yubordi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu yilgi transfer bozorida bir qator yulduz futbolchilar asosiy eʼtibor markazida turibdi. Xususan, braziliyalik Vinicius Junior, argentinalik Julian Alvarez hamda ispaniyalik Rodri kabi nomlar atrofidagi mish-mishlar yozgi mavsumning eng muhim voqealaridan biriga aylanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy transfer bozorining eng qiziq jihati shundaki, bu kelishuvlarning har biri boshqa futbolchilarning ham taqdiriga taʼsir koʻrsatib, oʻziga xos zanjirli reaksiya — domino effektini keltirib chiqarmoqda. Ushbu jarayonda "Real Madrid" klubining harakatlari Yevropaning boshqa grand jamoalari, jumladan, "Barselona", "Arsenal" va Manchester Yunayted uchun kutilmagan imkoniyatlar eshigini ochib berishi mumkin.
Madridliklarning rejalari va Vinicius Junior taqdiriManba xabar berishicha, "Leyptsig" klubining yulduzi Yan Diomande "Real Madrid"ga oʻtishga juda yaqin kelgan. Kot-dʼIvuarilik iqtidorli futbolchi "Qirollik klubi" hujum chizigʻini yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Mazkur yirik transfer oʻz navbatida Madrid jamoasida Vinicius Juniorning kelajagini qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin.
Braziliyalik vinger hali ham klub bilan yangi shartnoma imzolagani yoʻq va ayni paytda "Arsenal" jamoasining qatʼiy qiziqishlar doirasida qolmoqda. Agar tomonlar shartnomani uzaytirish borasida kelishuvga erisha olmasa, yozgi transfer oynasi yopilishidan oldin Vinicius "Kanonirlar" safiga oʻtishiga oz qolishi taxmin qilinmoqda.
Boshqa klublar rejalaridagi oʻzgarishlarDiomandeinning "Leyptsig"ni tark etishi faqatgina "Real Madrid"ning ichki ishlariga taʼsir koʻrsatib qolmay, balki "Barselona"ning ham transfer rejalariga jiddiy putur yetkazishi mumkin. Kataloniyaliklar "Xoffenhaym" hujumchisi, kosovarlik Vedat Muriqni oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgandi.
Biroq Germaniya klubi Muriqining taqdirini aynan ivuarlik futbolchining kelajagi bilan bogʻlab qoʻygani sababli, bu zanjirli bitim "Blaugrana"ning hujum chizigʻini kuchaytirish boʻyicha rejalarini barbod qilishi xavfini tugʻdirmoqda. Mutaxassislar fikricha, yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari barcha jamoalar uchun oʻta shiddatli va kutilmagan burilishlarga boy oʻtadi.
…