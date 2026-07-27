Sunʼiy intellekt va klassik dizayn: Nokia 250 4G Smart taqdim etiladi

·125·Texno
Sunʼiy intellekt va klassik dizayn: Nokia 250 4G Smart taqdim etiladi

HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia brendi ostida yangi klassik tugmali telefonni chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nokia 250 4G Smart deb nomlangan ushbu qurilma anʼanaviy ixcham dizaynni zamonaviy texnologiyalar, jumladan, sunʼiy intellekt funksiyalari bilan uygʻunlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha modelning narxi va rasmiy sotuvga chiqish sanasi oshkor etilmagan boʻlsa-da, uning texnik xususiyatlari internetdagi ishonchli manbalar orqali maʼlum boʻldi. Xususan, mobil texnologiyalar olamida oʻzining aniq maʼlumotlari bilan tanilgan smashx_60 nikli insayder yangi gadjetning toʻliq parametrlarini fosh etdi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma 1,3 GGs takroriy chastotada ishlaydigan Unisoc T137 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u kundalik oddiy vazifalarni bajarish uchun yetarli quvvatni taʼminlaydi. Shuningdek, apparat 256 MB tezkor va 2 GB doimiy xotiraga ega boʻlib, bunday koʻrsatkichlar oddiy qoʻngʻiroqlar va xabarlar almashish uchun maqbul hisoblanadi.

Oldingi qismida 2,8 dyuymli ekran joylashgan boʻlib, u foydalanuvchilarga maʼlumotlarni qulay oʻqish imkonini beradi. Telefon ixcham oʻlchamiga qaramay, zamonaviy aloqa standartlarini, jumladan, LTE tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan ikkita SIM-karta uyasiga ega.

Mustahkamlik va qoʻshimcha funksiyalar

  • IP54 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan korpus
  • 1950 mA·soat sigʻimli akkumulyator va zamonaviy USB-C porti
  • Bluetooth 5.0, FM-radio va 3,5 mm naushnik uchun ulagich
  • Wi-Fi ulanish nuqtasi va Cloud Phone funksiyasi

Qurilmaning orqa panelida VGA hamda 2 megapikselli ikkita kamera oʻrnatilgan. Shuningdek, zamonaviy talablarga mos ravishda gadjetga sunʼiy intellektga asoslangan imkoniyatlar, jumladan, ovozli tarjimon va QR-kodlarni aniqlash tizimi kiritilgan.

Yangi telefon nafaqat oddiy aloqa vositasi, balki Alipay toʻlov xizmati va Express Chat kabi qulay ilovalarni ham oʻz ichiga oladi. HMD kompaniyasi bu kabi ixcham va funksional qurilmalar orqali anʼanaviy tugmali telefonlar bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashni rejalashtirmoqda.

NokiaHMDSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob