Sunʼiy intellekt va klassik dizayn: Nokia 250 4G Smart taqdim etiladi
HMD kompaniyasi afsonaviy Nokia brendi ostida yangi klassik tugmali telefonni chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nokia 250 4G Smart deb nomlangan ushbu qurilma anʼanaviy ixcham dizaynni zamonaviy texnologiyalar, jumladan, sunʼiy intellekt funksiyalari bilan uygʻunlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha modelning narxi va rasmiy sotuvga chiqish sanasi oshkor etilmagan boʻlsa-da, uning texnik xususiyatlari internetdagi ishonchli manbalar orqali maʼlum boʻldi. Xususan, mobil texnologiyalar olamida oʻzining aniq maʼlumotlari bilan tanilgan smashx_60 nikli insayder yangi gadjetning toʻliq parametrlarini fosh etdi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma 1,3 GGs takroriy chastotada ishlaydigan Unisoc T137 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u kundalik oddiy vazifalarni bajarish uchun yetarli quvvatni taʼminlaydi. Shuningdek, apparat 256 MB tezkor va 2 GB doimiy xotiraga ega boʻlib, bunday koʻrsatkichlar oddiy qoʻngʻiroqlar va xabarlar almashish uchun maqbul hisoblanadi.
Oldingi qismida 2,8 dyuymli ekran joylashgan boʻlib, u foydalanuvchilarga maʼlumotlarni qulay oʻqish imkonini beradi. Telefon ixcham oʻlchamiga qaramay, zamonaviy aloqa standartlarini, jumladan, LTE tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan ikkita SIM-karta uyasiga ega.
Mustahkamlik va qoʻshimcha funksiyalar
- IP54 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalangan korpus
- 1950 mA·soat sigʻimli akkumulyator va zamonaviy USB-C porti
- Bluetooth 5.0, FM-radio va 3,5 mm naushnik uchun ulagich
- Wi-Fi ulanish nuqtasi va Cloud Phone funksiyasi
Qurilmaning orqa panelida VGA hamda 2 megapikselli ikkita kamera oʻrnatilgan. Shuningdek, zamonaviy talablarga mos ravishda gadjetga sunʼiy intellektga asoslangan imkoniyatlar, jumladan, ovozli tarjimon va QR-kodlarni aniqlash tizimi kiritilgan.
Yangi telefon nafaqat oddiy aloqa vositasi, balki Alipay toʻlov xizmati va Express Chat kabi qulay ilovalarni ham oʻz ichiga oladi. HMD kompaniyasi bu kabi ixcham va funksional qurilmalar orqali anʼanaviy tugmali telefonlar bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashni rejalashtirmoqda.
…