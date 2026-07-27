Snapchat foydalanuvchilarga oʻz musiqiy treklarini real vaqt rejimida ulashish imkonini berdi

·35·Texno
Snapchat foydalanuvchilarga oʻz musiqiy treklarini real vaqt rejimida ulashish imkonini berdi

Snapchat ilovasi foydalanuvchilarga oʻzlari tinglayotgan musiqalarni real vaqt rejimida baham koʻrish imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, „Now Playing“ deb nomlangan mazkur imkoniyat Snap Map xaritasi doirasida ishga tushirilib, doʻstlarning musiqiy dididan boxabar boʻlish va oʻz treklaringizni ulashish yoʻlini ochib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Musiqa va xarita uygʻunligi

Yangi funksiyadan foydalanish uchun foydalanuvchilar oʻzlarining striming xizmatdagi akkauntini, xususan, dastlabki bosqichda Spotify platformasini ilovaga ulashlari kerak boʻladi. Shundan soʻng Snap Map xaritasida doʻstlar qanday qoʻshiqlar bilan zavqlanayotganini koʻrish imkoniyati yaratiladi. Bu esa kundalik muloqotga yangi emotsional qatlam qoʻshadi.

Integratsiya faqat xarita bilan cheklanib qolmaydi. U Snapchat ilovasining TikTok formatidagi qisqa videolari boʻlgan Spotlight qismiga ham tatbiq etilgan. Endilikda Spotlight videolarida topilgan har qanday qoʻshiqni toʻgʻridan-toʻgʻri Spotify ilovasiga saqlab qoʻyish yoki trek sahifasiga oʻtib uni oʻz kutubxonangizga qoʻshish imkoni mavjud.

Maxfiylik va boshqaruv imkoniyatlari

Snapchat foydalanuvchilarning maxfiyligiga alohida eʼtibor qaratgan holda turli sozlamalarni taqdim etgan. Xususan:

  • Tinglash faolligini kimlar koʻrishi mumkinligini oʻzingiz tanlaysiz.
  • Tizim oxirgi tinglangan qoʻshiq yoki toʻliq tinglash tarixini koʻrsatmaydi.
  • Agar foydalanuvchi oxirgi 24 soat ichida Snapchat ilovasini ochmasa, musiqani ulashish avtomatik ravishda toʻxtatib turiladi.
  • Ulanishni uch soatga, bir sutkaga yoki nomaʼlum muddatga ixtiyoriy ravishda pauza qilish mumkin.
Ushbu yondashuv shaxsiy maʼlumotlarning xavfsizligini taʼminlash bilan birga, foydalanuvchiga oʻz faolligini toʻliq nazorat qilish imkonini beradi.

Ijtimoiy tarmoqlar va musiqa

Hozirgi kunda yetakchi ijtimoiy tarmoqlar musiqiy kashfiyotlar va kontent ulashish imkoniyatlarini faol ravishda rivojlantirib bormoqda. Masalan, TikTok platformasida foydalanuvchilar striming xizmatlaridan qoʻshiqlar ulashishi va oʻzlariga yoqqan treklarni saqlab qolishi mumkin. Instagram esa shaxsiy xabarlar qismidagi Notes statuslari orqali nima tinglayotganini koʻrsatish funksiyasini taqdim etgan. Hatto Spotifyning oʻzi ham doʻstlar bilan real vaqtda musiqa almashish imkonini beruvchi vositalarni ishga tushirgan.

Snapchat musiqiy boʻlimi rahbari Menni Adlerning taʼkidlashicha, musiqa insonlarning oʻzini namoyon etishidagi eng shaxsiy usullardan biridir. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur funksiya doʻstlarni yanada yaqinlashtirishga va Snap Map xaritasida yangi ohanglarni kashf etishga xizmat qiladi.

Snap Map evolyutsiyasi

2017-yilda ishga tushirilgan Snap Map xaritasi dastlab faqatgina doʻstlarning joylashuvini koʻrish va dunyo boʻylab ommaviy Snap materiallarini tomosha qilish uchun moʻljallangan edi. Vaqt oʻtishi bilan xarita mahalliy qiziqarli nuqtalar, faoliyatlar va endilikda musiqa kashfiyoti kabi qator yangi imkoniyatlar bilan boyib bordi. Bugungi kunda oylik auditoriyasi 450 milliondan oshadigan ushbu xarita Snapchat ekotizimining muhim qismiga aylangan.

Kompaniya maʼlumotiga koʻra, yangi musiqiy funksiya Spotify va Snapchat xizmatlari mavjud boʻlgan barcha hududlardagi foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich joriy etilmoqda hamda yaqin orada Kanadada ham ishga tushishi kutilmoqda.

SnapchatMusiqaSpotifyTexnologiyalarIjtimoiy tarmoqlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob