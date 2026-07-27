Snapchat foydalanuvchilarga oʻz musiqiy treklarini real vaqt rejimida ulashish imkonini berdi
Snapchat ilovasi foydalanuvchilarga oʻzlari tinglayotgan musiqalarni real vaqt rejimida baham koʻrish imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, „Now Playing“ deb nomlangan mazkur imkoniyat Snap Map xaritasi doirasida ishga tushirilib, doʻstlarning musiqiy dididan boxabar boʻlish va oʻz treklaringizni ulashish yoʻlini ochib beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Musiqa va xarita uygʻunligiYangi funksiyadan foydalanish uchun foydalanuvchilar oʻzlarining striming xizmatdagi akkauntini, xususan, dastlabki bosqichda Spotify platformasini ilovaga ulashlari kerak boʻladi. Shundan soʻng Snap Map xaritasida doʻstlar qanday qoʻshiqlar bilan zavqlanayotganini koʻrish imkoniyati yaratiladi. Bu esa kundalik muloqotga yangi emotsional qatlam qoʻshadi.
Integratsiya faqat xarita bilan cheklanib qolmaydi. U Snapchat ilovasining TikTok formatidagi qisqa videolari boʻlgan Spotlight qismiga ham tatbiq etilgan. Endilikda Spotlight videolarida topilgan har qanday qoʻshiqni toʻgʻridan-toʻgʻri Spotify ilovasiga saqlab qoʻyish yoki trek sahifasiga oʻtib uni oʻz kutubxonangizga qoʻshish imkoni mavjud.
Maxfiylik va boshqaruv imkoniyatlariSnapchat foydalanuvchilarning maxfiyligiga alohida eʼtibor qaratgan holda turli sozlamalarni taqdim etgan. Xususan:
- Tinglash faolligini kimlar koʻrishi mumkinligini oʻzingiz tanlaysiz.
- Tizim oxirgi tinglangan qoʻshiq yoki toʻliq tinglash tarixini koʻrsatmaydi.
- Agar foydalanuvchi oxirgi 24 soat ichida Snapchat ilovasini ochmasa, musiqani ulashish avtomatik ravishda toʻxtatib turiladi.
- Ulanishni uch soatga, bir sutkaga yoki nomaʼlum muddatga ixtiyoriy ravishda pauza qilish mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlar va musiqaHozirgi kunda yetakchi ijtimoiy tarmoqlar musiqiy kashfiyotlar va kontent ulashish imkoniyatlarini faol ravishda rivojlantirib bormoqda. Masalan, TikTok platformasida foydalanuvchilar striming xizmatlaridan qoʻshiqlar ulashishi va oʻzlariga yoqqan treklarni saqlab qolishi mumkin. Instagram esa shaxsiy xabarlar qismidagi Notes statuslari orqali nima tinglayotganini koʻrsatish funksiyasini taqdim etgan. Hatto Spotifyning oʻzi ham doʻstlar bilan real vaqtda musiqa almashish imkonini beruvchi vositalarni ishga tushirgan.
Snapchat musiqiy boʻlimi rahbari Menni Adlerning taʼkidlashicha, musiqa insonlarning oʻzini namoyon etishidagi eng shaxsiy usullardan biridir. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur funksiya doʻstlarni yanada yaqinlashtirishga va Snap Map xaritasida yangi ohanglarni kashf etishga xizmat qiladi.
Snap Map evolyutsiyasi2017-yilda ishga tushirilgan Snap Map xaritasi dastlab faqatgina doʻstlarning joylashuvini koʻrish va dunyo boʻylab ommaviy Snap materiallarini tomosha qilish uchun moʻljallangan edi. Vaqt oʻtishi bilan xarita mahalliy qiziqarli nuqtalar, faoliyatlar va endilikda musiqa kashfiyoti kabi qator yangi imkoniyatlar bilan boyib bordi. Bugungi kunda oylik auditoriyasi 450 milliondan oshadigan ushbu xarita Snapchat ekotizimining muhim qismiga aylangan.
Kompaniya maʼlumotiga koʻra, yangi musiqiy funksiya Spotify va Snapchat xizmatlari mavjud boʻlgan barcha hududlardagi foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich joriy etilmoqda hamda yaqin orada Kanadada ham ishga tushishi kutilmoqda.
…