Robotlarni boshqarishni osonlashtirmoqchi boʻlgan Enigma 70 million dollar investitsiya jalb qildi

·37·Texno
Robotlarni boshqarishni osonlashtirmoqchi boʻlgan Enigma 70 million dollar investitsiya jalb qildi

Sunʼiy intellekt va robototexnika sohasida inqilob qilishni maqsad qilgan Enigma nomli yosh tadqiqot laboratoriyasi oʻzining yashirin rejimdan chiqqanini eʼlon qildi va seed raundida 70 million dollar miqdorida sarmoya toʻpladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyalashtirish raundi Index Ventures va Ribbit Capital boshchiligida oʻtgan boʻlib, uning asosiy maqsadi robotlarni boshqarish jarayonini xuddi musiqa ovozini sozlash kabi oson va intuitiv qilishdan iborat. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda koʻplab robototexnika kompaniyalari sunʼiy intellekt uchun eng murakkab vazifalardan birini hal etishga urinmoqda. Yaʼni, mashinalarga ilgari oʻrgatilmagan amallarni bajarish imkonini beruvchi bazaviy modellarni yaratish ustida ish olib borilmoqda. Ayrimlar millionlab veb-videolarni oʻrganish yoki kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanishsa, bir yoshga ham toʻlmagan Enigma butunlay oʻzgacha yondashuvni tanladi.

Inson va mashina oʻzaro muloqotini oʻrganish

Startap model imkoniyatlariga emas, balki insonlar robotlar bilan qanday muloqot qilishiga eʼtibor qaratmoqda. Ushbu oʻzaro taʼsir intuitiv interfeyslar hamda mutlaqo yangi turdagi robot miyasini yaratishga olib keladi, deb ishonishadi loyiha mualliflari. Insonlarning mashinalar bilan qanday muloqot qilishni xohlashini sinab koʻrish uchun kompaniya dunyodagi har bir kishiga oʻzining 100 dan ortiq sunʼiy intellekt robotlari bilan onlayn muloqot qilish imkonini beruvchi yirik miqyosdagi eksperimentni boshlamoqda.

Isroil va Kaliforniyadagi angarlarda joylashgan mazkur robotlar moʻyqalam yordamida rasm chizish, qilichbozlik qilish hamda suyuqlik solingan kolbalarni aralashtirish orqali oddiy kimyoviy tajribalarni bajarish qobiliyatiga ega. Enigma oʻzining robot qoʻllari va ularning ostidagi modellarni noldan boshlab toʻliq oʻzi ishlab chiqqanini daʼvo qilmoqda.

Tajribali asoschilar va yangi yondashuv

Kompaniyaga Microsoft tarixidagi eng yosh xodim boʻlgan Jonathan va uning bolalikdagi doʻsti Gal Niv asos solgan. Ular Isroilning elita 8200-boʻlinmasida kiberxavfsizlik boʻyicha tadqiqotlar olib borgan. Oʻtgan yili oʻz startapini ochishga qaror qilgan bu yigitlar robototexnika sohasida bevosita tajribaga ega boʻlmasa-da, aynan shu yoʻnalish texnologiya olamidagi eng qiziqarli muammolarni oʻz ichiga olishiga ishonishgan.

Index Ventures hamkori Shardul Shahning taʼkidlashicha, robototexnika sohasidagi koʻplab mutaxassislardan farqli oʻlaroq, Jonathan va Gal bu sohaga chetdan kelgani ularga koʻproq oʻziga xoslik va erkinlik beradi. Sanoat ichidagi mutaxassislar koʻpincha boshqaruv yoki epchillik imkoniyatlaridan boshlashsa, Enigma mutlaqo boshqa nuqtadan — yakuniy foydalanuvchi tajribasidan boshlamoqda.

Jonathan TecCrunch nashriga bergan intervyusida Enigma inson va robot oʻrtasidagi muloqotni butunlay oson qilishni maqsad qilganini taʼkidladi. Agar idishlarni yuvish uchun robotga hamma narsani qayerga qoʻyish kerakligini 15 daqiqa davomida tushuntirish kerak boʻlsa, odamlar "Mayli, buni oʻzim qilaman" degan xulosaga kelishadi. Hozirgi kunda hatto eng ilgʻor modellar bilan ham barchaning holati shunday nuqtada turibdi.

EnigmaRobototexnikaSuniy intellektInvestitsiyaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob