Chelsi Denni Velbek transferini koʻrib chiqmoqda

·52·Sport
Chelsi Denni Velbek transferini koʻrib chiqmoqda

Londonning Chelsi klubi hujum chizigʻiga tajriba qoʻshish maqsadida Brayton hujumchisi Denni Velbek nomzodini jiddiy ravishda koʻrib chiqmoqda. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tajribali futbolchini jamoaga olib kelish fikri bosh murabbiy Xabi Alonsoning shaxsiy tashabbusi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi mavsumlarda yosh va istiqbolli oʻyinchilarga tayanib kelgan Chelsi rahbariyati transfer siyosatida oʻzgarish yasashga qaror qildi. Yangi tayinlangan ispaniyalik mutaxassis yoshlar bilan bir qatorda kiyinish xonasida yetakchilik qila oladigan, Angliya Premyer-ligasida katta tajribaga ega boʻlgan futbolchilarga ehtiyoj sezmoqda.

Hozirda 35 yoshni qarshilagan Angliya terma jamoasi aʼzosi Brayton bilan tuzgan amaldagi shartnomasining soʻnggi 12 oylik bosqichiga kirdi. Seagulls klubi oʻzining yetakchi oʻyinchisini qoʻyib yuborishni istamasada, futbolchining karyerasidagi soʻnggi yirik jamoaga oʻtish imkoniyati muzokaralarda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.

Barqarorlik va yuqori natijalar

Velbekka boʻlgan qiziqish shunchaki vaqtinchalik xohish emas. Tajribali hujumchi oʻzining uzoq yillik futbolchilik karyerasidagi eng mahsuldor mavsumini oʻtkazdi. U oʻtgan mavsumda Brayton safida Premyer-liganing 38 ta uchrashuvidan 37 tasida maydonga tushib, raqiblar darvozasini 13 bor ishgʻol qilishga erishdi.

Xabi Alonso aynan shunday barqarorlik va ishonchlilik Stamford Bridjedagi joriy hujum chizigʻida yetishmayapti, deb hisoblaydi. Koʻk-anorranglilar rahbariyati endilikda uzoq muddatli loyihalar bilan birga, darhol natija koʻrsata oladigan Premyer-liga tajribasiga ega oʻyinchilarni ham tarkibga qoʻshishga tayyor.

Tarkibdagi boshqa oʻzgarishlar

The Athletic maʼlumotiga koʻra, Chelsi faqat Velbek bilan cheklanib qolmayapti. Londonliklar tarkibga darhol yetuklik olib kirish maqsadida Granit Jaka vaJon Stons kabi tajribali futbolchilarni ham nishonga olgan.

Shuningdek, Velbekka faqatgina Chelsi emas, balki boshqa Yevropa grandlari ham qiziqish bildirgani aytilmoqda. Xususan, Manchester Yunayted oʻtgan yozgi transfer oynasi vaqtida oʻz tarbiyalanuvchisini Old Traffordga qaytarish variantini oʻrganib chiqqan edi.

Velbekning transferi Chelsi safidagi bir qator hujumchilarning taqdiriga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi kutilmoqda. Klub Liam Delap va Emmanuel Emgeha boʻyicha tushadigan takliflarni eshitishga tayyor, yosh futbolchi Mark Guiu esa amaliyot toʻplashi uchun boshqa jamoaga ijara yoki doimiy asosda yoʻl olishi mumkin.

ChelsiDenni VelbekXabi AlonsoPremyer-ligaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Bugun, 21:40Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi