Sun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdi

·34·Texno
Sun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdi

Kutilayotgan xaridlar oldidan sun'iy intellektga asoslangan dasturlash startapi Cursor Hindiston bozorida o'zining eng yirik kengayishini boshladi va mamlakat uchun maxsus obuna narxini taqdim etdi. TechCrunch nashrining yozishicha, ushbu qadam kompaniyaning o'sish jarayonida dunyodagi eng yirik dasturchilar bozorlaridan biriga qanday tayanayotganini ko'rsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dushanba kuni startap Hindiston uchun maxsus ishlab chiqilgan va oyiga 649 rupiy (taxminan 7 dollar) turuvchi Cursor Start obunasini e'lon qildi. Bu narx Cursor kompaniyasining standart hisoblangan oyiga 20 dollarlik Pro obunasidan sezilarli darajada past hisoblanadi. Mazkur qaror Hindistonning Cursor biznesi uchun ahamiyati tobora ortib borayotganini anglatadi.

Bozor salohiyati va maxsus imkoniyatlar

Startap ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston allaqachon global miqyosda uchinchi yirik bozorga aylangan. Mamlakat eng ilg'or foydalanuvchilar to'plangan maskan bo'lib, oxirgi bir yil ichida bu yerdagi foydalanuvchilar bazasi uch barobardan ziyod ko'paygan. Shuningdek, Hindistonning boy muhandislik salohiyati Cursor uchun ilk bor narxlarni mahalliylashtirish qaroriga kelishida asosiy omil bo'ldi.

Cursor kompaniyasining Osiyo-Tinch okeani mintaqasi va Yaponiya bo'yicha rahbari Saymon Grinning ta'kidlashicha, mazkur hududdagi texnik tayyorgarlik va muhandislik iste'dodi tijorat modelini qayta ko'rib chiqish hamda ko'lamni kengaytirish uchun tabiiy imkoniyat yaratgan. GitHub ma'lumotlariga ko'ra, Hindistonda 27 milliondan ortiq dasturchi faoliyat yuritadi va bu ko'rsatkich bo'yicha u faqat AQShdan keyingi o'rinda turadi.

Cursor Start obunasining tarkibi

Yangi Cursor Start rejasi foydalanuvchilarga bepul versiyaga qaraganda yuqori limitlarni taqdim etadi. Obuna doirasida quyidagi imkoniyatlar mavjud:

  • Cursor kompaniyasining Composer 2.5 modeli va Grok 4.5 tizimiga kirish
  • Bulutli agentlar va iOS ilovasi ko'magi
  • Plaginlar, Model Context Protocol va boshqa yordamchi ko'nikmalar
Biroq, ushbu arzonlashtirilgan reja Pro obunasini to'liq almashtirmaydi. Oyiga 20 dollarlik versiyadan farqli o'laroq, Start paketiga OpenAI va Anthropic kabi yetakchi provayderlarning ilg'or sun'iy intellekt modellari, shuningdek Bugbot, Auto Mode hamda Cursor SDK kabi murakkab funksiyalar kiritilmagan.

Yangi xizmat faqatgina mamlakat ichidagi individual foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, uni chetdan VPN orqali ishlatishning oldini olish uchun bir nechta tekshiruv mexanizmlari qo'llaniladi. Ta'kidlash joizki, oxirgi bir yil davomida dunyoning yetakchi sun'iy intellekt kompaniyalari, jumladan OpenAI va Anthropic ham Hindiston bozori uchun maxsus tariflarni joriy etgan edi.

CursorSpaceXSun'iy intellektDasturlashHindiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiApple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiBugun, 10:52Starship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiStarship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiBugun, 09:29Andromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiAndromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiBugun, 08:25Anthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiAnthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiBugun, 05:20Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob