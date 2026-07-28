Sun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdi
Kutilayotgan xaridlar oldidan sun'iy intellektga asoslangan dasturlash startapi Cursor Hindiston bozorida o'zining eng yirik kengayishini boshladi va mamlakat uchun maxsus obuna narxini taqdim etdi. TechCrunch nashrining yozishicha, ushbu qadam kompaniyaning o'sish jarayonida dunyodagi eng yirik dasturchilar bozorlaridan biriga qanday tayanayotganini ko'rsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dushanba kuni startap Hindiston uchun maxsus ishlab chiqilgan va oyiga 649 rupiy (taxminan 7 dollar) turuvchi Cursor Start obunasini e'lon qildi. Bu narx Cursor kompaniyasining standart hisoblangan oyiga 20 dollarlik Pro obunasidan sezilarli darajada past hisoblanadi. Mazkur qaror Hindistonning Cursor biznesi uchun ahamiyati tobora ortib borayotganini anglatadi.
Bozor salohiyati va maxsus imkoniyatlarStartap ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston allaqachon global miqyosda uchinchi yirik bozorga aylangan. Mamlakat eng ilg'or foydalanuvchilar to'plangan maskan bo'lib, oxirgi bir yil ichida bu yerdagi foydalanuvchilar bazasi uch barobardan ziyod ko'paygan. Shuningdek, Hindistonning boy muhandislik salohiyati Cursor uchun ilk bor narxlarni mahalliylashtirish qaroriga kelishida asosiy omil bo'ldi.
Cursor kompaniyasining Osiyo-Tinch okeani mintaqasi va Yaponiya bo'yicha rahbari Saymon Grinning ta'kidlashicha, mazkur hududdagi texnik tayyorgarlik va muhandislik iste'dodi tijorat modelini qayta ko'rib chiqish hamda ko'lamni kengaytirish uchun tabiiy imkoniyat yaratgan. GitHub ma'lumotlariga ko'ra, Hindistonda 27 milliondan ortiq dasturchi faoliyat yuritadi va bu ko'rsatkich bo'yicha u faqat AQShdan keyingi o'rinda turadi.
Cursor Start obunasining tarkibiYangi Cursor Start rejasi foydalanuvchilarga bepul versiyaga qaraganda yuqori limitlarni taqdim etadi. Obuna doirasida quyidagi imkoniyatlar mavjud:
- Cursor kompaniyasining Composer 2.5 modeli va Grok 4.5 tizimiga kirish
- Bulutli agentlar va iOS ilovasi ko'magi
- Plaginlar, Model Context Protocol va boshqa yordamchi ko'nikmalar
Yangi xizmat faqatgina mamlakat ichidagi individual foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, uni chetdan VPN orqali ishlatishning oldini olish uchun bir nechta tekshiruv mexanizmlari qo'llaniladi. Ta'kidlash joizki, oxirgi bir yil davomida dunyoning yetakchi sun'iy intellekt kompaniyalari, jumladan OpenAI va Anthropic ham Hindiston bozori uchun maxsus tariflarni joriy etgan edi.
…