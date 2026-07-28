Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdi
AQSHning Mayami shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli WR Chess Rapid & Blitz musobaqasida Jahon shaxmat tojining asosiy da’vogarlari hisoblangan O‘zbekiston va AQSH terma jamoalari o‘rtasidagi jamoaviy bahslarning ilk kuni yakunlandi. Rapid yo‘nalishidagi keskin bellashuvlardan so‘ng amerikaliklar kichik farq bilan oldinda bormoqda.
Zamin.uz musobaqaning birinchi kuni tafsilotlari va vakillarimizning jahon elitasiga qarshi ko‘rsatgan fenomenal o‘yinlarini taqdim etadi.
1. Rapid bosqichi: Mayamidagi 4 raundlik dramatik bahs
Ilk kun dasturidan jami 4 ta jamoaviy rapid uchrashuvi o‘rin oldi. AQSH shaxmatchilari 2 ta bahsda g‘alaba qozongan bo‘lsa, 1 ta uchrashuvda durang qayd etildi. To‘rtinchi raundda esa O‘zbekiston terma jamoasi irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Hozirda jamoaviy ochkolar bo‘yicha AQSH 5:3 hisobida oldinda bormoqda. Doskalarda to‘plangan alohida ochkolar nisbati ham amerikaliklar foydasiga minimal farqni ko‘rsatmoqda — 8,5 : 7,5.
Rapid bo‘yicha jamoaviy raundlar natijalari
Raund
Bahs (AQSH — O‘zbekiston)
Raund g‘olibi
1-raund
2,5 : 1,5
AQSH
2-raund
2,0 : 2,0
Durang
3-raund
2,5 : 1,5
AQSH
4-raund
1,5 : 2,5
O‘zbekiston
Jami ochko
5 : 3 (Doskalar: 8,5 : 7,5)
AQSH oldinda
2. Grossmeysterlarimiz shousi: Abdusattorov va Sindarovdan mahorat darsi
Garchi jamoaviy hisobda raqib oldinda bo‘lsa-da, o‘zbek shaxmatchilari alohida doskalarda jahonning eng kuchli grossmeysterlariga qarshi ajoyib o‘yin namoyish etishdi.
Nodirbek Abdusattorov — Jamoaning eng yaxshi shaxmatchisi
Nodirbek 4 ta partiyadan 3 ochko jamg‘arib, tarkibdagi eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etdi. U AQSHning ikki gigantini mag‘lub etdi va qolgan ikki top-shaxmatchi bilan durang o‘ynadi:
G‘alaba: Lener Dominges
G‘alaba: Uesli So
Durang: Xikaru Nakamura
Durang: Fabiano Karuana
Javohir Sindarovning super-seriyasi:
Javohir 4 imkoniyatdan 2,5 ochko to‘pladi. U dunyoning eng mashhur shaxmat strimeri va super-grossmeysteri Xikaru Nakamura hamda Lener Domingesni mag‘lubiyatga uchratdi, shuningdek, Fabiano Karuana bilan durang o‘ynab, faqat Levon Aronyanga imkoniyatni boy berdi.
3. Ikkinchi kun: Oldinda 8 ta hal qiluvchi Blis raundi!
Musobaqaning ikkinchi kunida jamoalar tezkor shaxmatning yana bir jozibali turi — blis yo‘nalishida kuch sinashadi.
Shaxmatchilar jami 8 ta jamoaviy uchrashuv o‘tkazishadi. Har bir raunddagi g‘alaba uchun jamoaga 2 ochko, durang uchun 1 ochko beriladi. Bu esa O‘zbekiston terma jamoasi uchun umumiy hisobni o‘z foydasiga og‘dirib olishga to‘liq imkoniyat yaratadi.
Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringiz va shaxmat muxlislariga yuboring!
O‘zbek grossmeysterlarining Mayamidagi tarixiy bahslarda dunyo shaxmat afsonalarini mag‘lub etayotgani butun mamlakat uchun faxrdir!
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va shaxmat muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi blis bosqichida AQSHni mag‘lub etib, umumiy g‘alabani qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…