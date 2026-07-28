Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdi

·59·Sport
Shaxmat dueli: Abdusattorov va Sindarov AQSH supergrossmeysterlarini mag‘lub etdi

AQSHning Mayami shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli WR Chess Rapid & Blitz musobaqasida Jahon shaxmat tojining asosiy da’vogarlari hisoblangan O‘zbekiston va AQSH terma jamoalari o‘rtasidagi jamoaviy bahslarning ilk kuni yakunlandi. Rapid yo‘nalishidagi keskin bellashuvlardan so‘ng amerikaliklar kichik farq bilan oldinda bormoqda.

Zamin.uz musobaqaning birinchi kuni tafsilotlari va vakillarimizning jahon elitasiga qarshi ko‘rsatgan fenomenal o‘yinlarini taqdim etadi.

1. Rapid bosqichi: Mayamidagi 4 raundlik dramatik bahs

Ilk kun dasturidan jami 4 ta jamoaviy rapid uchrashuvi o‘rin oldi. AQSH shaxmatchilari 2 ta bahsda g‘alaba qozongan bo‘lsa, 1 ta uchrashuvda durang qayd etildi. To‘rtinchi raundda esa O‘zbekiston terma jamoasi irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Hozirda jamoaviy ochkolar bo‘yicha AQSH 5:3 hisobida oldinda bormoqda. Doskalarda to‘plangan alohida ochkolar nisbati ham amerikaliklar foydasiga minimal farqni ko‘rsatmoqda — 8,5 : 7,5.

Rapid bo‘yicha jamoaviy raundlar natijalari

Raund

Bahs (AQSH — O‘zbekiston)

Raund g‘olibi

1-raund

2,5 : 1,5

AQSH

2-raund

2,0 : 2,0

Durang

3-raund

2,5 : 1,5

AQSH

4-raund

1,5 : 2,5

O‘zbekiston

Jami ochko

5 : 3 (Doskalar: 8,5 : 7,5)

AQSH oldinda

2. Grossmeysterlarimiz shousi: Abdusattorov va Sindarovdan mahorat darsi

Garchi jamoaviy hisobda raqib oldinda bo‘lsa-da, o‘zbek shaxmatchilari alohida doskalarda jahonning eng kuchli grossmeysterlariga qarshi ajoyib o‘yin namoyish etishdi.

Nodirbek Abdusattorov — Jamoaning eng yaxshi shaxmatchisi

Nodirbek 4 ta partiyadan 3 ochko jamg‘arib, tarkibdagi eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etdi. U AQSHning ikki gigantini mag‘lub etdi va qolgan ikki top-shaxmatchi bilan durang o‘ynadi:

  • G‘alaba: Lener Dominges

  • G‘alaba: Uesli So

  • Durang: Xikaru Nakamura

  • Durang: Fabiano Karuana

Javohir Sindarovning super-seriyasi:

Javohir 4 imkoniyatdan 2,5 ochko to‘pladi. U dunyoning eng mashhur shaxmat strimeri va super-grossmeysteri Xikaru Nakamura hamda Lener Domingesni mag‘lubiyatga uchratdi, shuningdek, Fabiano Karuana bilan durang o‘ynab, faqat Levon Aronyanga imkoniyatni boy berdi.

3. Ikkinchi kun: Oldinda 8 ta hal qiluvchi Blis raundi!

Musobaqaning ikkinchi kunida jamoalar tezkor shaxmatning yana bir jozibali turi — blis yo‘nalishida kuch sinashadi.

Shaxmatchilar jami 8 ta jamoaviy uchrashuv o‘tkazishadi. Har bir raunddagi g‘alaba uchun jamoaga 2 ochko, durang uchun 1 ochko beriladi. Bu esa O‘zbekiston terma jamoasi uchun umumiy hisobni o‘z foydasiga og‘dirib olishga to‘liq imkoniyat yaratadi.

Ushbu muhim sport yangiligini do‘stlaringiz va shaxmat muxlislariga yuboring!

O‘zbek grossmeysterlarining Mayamidagi tarixiy bahslarda dunyo shaxmat afsonalarini mag‘lub etayotgani butun mamlakat uchun faxrdir!

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va shaxmat muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, O‘zbekiston terma jamoasi blis bosqichida AQSHni mag‘lub etib, umumiy g‘alabani qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Nodirbek AbdusattorovJavokhir SindarovMiamiHikaru NakamuraFabiano Caruana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!«Arsenal»dan supertransfer: Bruno Gimaraes uchun 70 million funt tayyor!Bugun, 10:56«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladi«Siti» afsonasi A Seriyaga ko‘chmoqda: Jon Stouns «Inter» safiga qo‘shiladiBugun, 10:52Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Ronaldu nega kelmadi? Gonsalu Ramushning to‘yidagi shov-shuvli holat...Bugun, 10:28«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnoma«Etihad» tribunalari «Xuuuuus!» deya hayqiraveradi endi: yangi shartnomaBugun, 10:18Vinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiVinsent Yansen Tottenxemdan keyingi faoliyatini AQShda davom ettiradiBugun, 02:59Chelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiChelsi tajribali yarimhimoyachi Jordan Hendersonni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 02:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi