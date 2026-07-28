Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!
O‘zbekiston Superligasining 14-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchta bellashuv o‘z yakuniga yetdi. Farg‘onada kechgan turning markaziy bahsida peshqadam «Neftchi» va «Navbahor» jamoalari murosa ko‘chasini tanlagan bo‘lsa, Urganchda «Xorazm» muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.
Zamin.uz markaziy vodiy derbisi va Urganchdagi bahsning eng hayajonli tafsilotlari hamda jamoalar tarkibini taqdim etadi.
1. «Neftchi» — «Navbahor»: 90+7-daqiqadagi drama va Farg‘onadagi durang
Turning markaziy o‘yinida Farg‘onaning «Neftchi» klubi (35 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Namanganning «Navbahor» jamoasini (22 ochko, 6-o‘rin) qabul qildi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan vodiy derbisida 1:1 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.
O‘yinning hali 3-daqiqasidayoq Muhammadali Usmonov namanganliklarni oldinga olib chiqqan edi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+7-daqiqada esa Anvarjon G‘ofurov farg‘onaliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolgan golga mualliflik qildi.
«Neftchi» – «Navbahor» 1:1
Gollar: Anvarjon G‘ofurov 90+7 – Muhammadali Usmonov 3
«Neftchi»: 1.Botirali Ergashev, 4.Boyan Siger, 5.Ikrom Aliboyev, 6.Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, 10.Jamshid Iskanderov, 11.Asilbek Jumayev (15.Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 83), 18.Stipe Peritsa (32.Zoran Marushich, 60), 20.Anvarjon G‘ofurov, 21.Muhsinjon Ubaydullayev (9.Xurshid G‘iyosov, 61), 22.Alisher Odilov (34.Farruh Sayfiyev, 60), 77.Ratino (8.Vladimir Yovovich, 61).
«Navbahor»: 1.O‘tkir Yusupov, 2.Saidazamat Mirsaidov, 4.Islom Mamatkazin, 7.Ruslan Jiyanov (5.Dilshod Komilov, 80), 8.Diyor Xolmatov (6.Shohruh Abdurahmonov, 80), 11.Husayn Norchayev (28.Joel Kojo, 87), 13.Benjamin Teydi, 22.Umar Adhamzoda, 23.Vanya Ilich (20.Quvondiq Ro‘ziyev, 80), 34.Giorgi Jgerenaya, 77.Muhammadali Usmonov (17.Muhammadali G‘iyosov, 61).
2. «Xorazm» Urganchda «Surxon»ni mag‘lub etdi
Urganchda kechgan yana bir muhim bellashuvda «Xorazm» (16 ochko, 11-o‘rin) o‘z maydonida Termizning «Surxon» klubini (15 ochko, 12-o‘rin) qabul qildi va kichik 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Bahsning 34-daqiqasida Ulug‘bek Hoshimov tomonidan kiritilgan yagona gol mezbonlarga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.
«Xorazm» – «Surxon» 1:0
Gol: Ulug‘bek Hoshimov 34
«Xorazm»: 33.Nikola Stoshich, 5.Abbosjon Otaxonov, 13.Elzio Loxan, 15.Diyorbek Ortiqboyev, 17.Daniil Nugumanov, 22.Sunnatulloh Hamidjonov, 25.Matiya Rom, 88.Abror Xo‘sinov, 90.Ulug‘bek Hoshimov (11.Danila Yejov, 83), 94.Rustam Abduhamidov (71.Umidbek Sultonov, 71), 97.Bubakar Faye Traore (79.Azizjon Ahrorov, 64).
«Surxon»: 25.Otabek Boymurodov, 6.Behzod Shamsiyev, 7.Dostonbek Tursunov (27.Muhammadali Musaxanov, 77), 8.Humoyun Sherbo‘tayev, 11.Richard Emeka Fraydey (39.Mirmaqsud Mirusmonov, 66), 14.Tohirjon Ashurbayev (91.A’zamjon Temirxonov, 66), 17.Sarvar Abduhamidov, 18.Behruz O‘ktamov (33.Umidbek Quvondiqov, 74), 19.Farruhjon Qodirov (32.Boburjon Rahimjonov, 66), 26.Behruz Shukurullayev, 66.Behruz Shaydulov.
Superliga 14-turining ushbu bahslari bo‘yicha asosiy faktlar
Uchrashuv
Hisob
Gol mualliflari
Jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rni
Neftchi – Navbahor
1:1
Anvarjon G‘ofurov (90+7) — M.Usmonov (3)
«Neftchi» (35 ochko, 1-o‘rin) / «Navbahor» (22 ochko, 6-o‘rin)
Xorazm – Surxon
1:0
Ulug‘bek Hoshimov (34)
«Xorazm» (16 ochko, 11-o‘rin) / «Surxon» (15 ochko, 12-o‘rin)
Superligadagi shiddatli kurashlar va turnir jadvalidagi keskinlik davom etmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va o‘zbek futboli ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «Neftchi» mavsum yakuniga qadar 1-o‘rinni saqlab qolib, chempionlikni qo‘lga kirita oladimi? O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…