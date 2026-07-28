Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!

·54·Sport
Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!

O‘zbekiston Superligasining 14-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchta bellashuv o‘z yakuniga yetdi. Farg‘onada kechgan turning markaziy bahsida peshqadam «Neftchi» va «Navbahor» jamoalari murosa ko‘chasini tanlagan bo‘lsa, Urganchda «Xorazm» muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.

Zamin.uz markaziy vodiy derbisi va Urganchdagi bahsning eng hayajonli tafsilotlari hamda jamoalar tarkibini taqdim etadi.

1. «Neftchi» — «Navbahor»: 90+7-daqiqadagi drama va Farg‘onadagi durang

Turning markaziy o‘yinida Farg‘onaning «Neftchi» klubi (35 ochko, 1-o‘rin) o‘z maydonida Namanganning «Navbahor» jamoasini (22 ochko, 6-o‘rin) qabul qildi. Murosasiz va kurashlarga boy kechgan vodiy derbisida 1:1 hisobidagi jangovar durang qayd etildi.

O‘yinning hali 3-daqiqasidayoq Muhammadali Usmonov namanganliklarni oldinga olib chiqqan edi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+7-daqiqada esa Anvarjon G‘ofurov farg‘onaliklarni mag‘lubiyatdan qutqarib qolgan golga mualliflik qildi.

«Neftchi» – «Navbahor» 1:1

Gollar: Anvarjon G‘ofurov 90+7 – Muhammadali Usmonov 3

«Neftchi»: 1.Botirali Ergashev, 4.Boyan Siger, 5.Ikrom Aliboyev, 6.Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, 10.Jamshid Iskanderov, 11.Asilbek Jumayev (15.Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 83), 18.Stipe Peritsa (32.Zoran Marushich, 60), 20.Anvarjon G‘ofurov, 21.Muhsinjon Ubaydullayev (9.Xurshid G‘iyosov, 61), 22.Alisher Odilov (34.Farruh Sayfiyev, 60), 77.Ratino (8.Vladimir Yovovich, 61).

«Navbahor»: 1.O‘tkir Yusupov, 2.Saidazamat Mirsaidov, 4.Islom Mamatkazin, 7.Ruslan Jiyanov (5.Dilshod Komilov, 80), 8.Diyor Xolmatov (6.Shohruh Abdurahmonov, 80), 11.Husayn Norchayev (28.Joel Kojo, 87), 13.Benjamin Teydi, 22.Umar Adhamzoda, 23.Vanya Ilich (20.Quvondiq Ro‘ziyev, 80), 34.Giorgi Jgerenaya, 77.Muhammadali Usmonov (17.Muhammadali G‘iyosov, 61).

2. «Xorazm» Urganchda «Surxon»ni mag‘lub etdi

Urganchda kechgan yana bir muhim bellashuvda «Xorazm» (16 ochko, 11-o‘rin) o‘z maydonida Termizning «Surxon» klubini (15 ochko, 12-o‘rin) qabul qildi va kichik 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Bahsning 34-daqiqasida Ulug‘bek Hoshimov tomonidan kiritilgan yagona gol mezbonlarga qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.

«Xorazm» – «Surxon» 1:0

Gol: Ulug‘bek Hoshimov 34

«Xorazm»: 33.Nikola Stoshich, 5.Abbosjon Otaxonov, 13.Elzio Loxan, 15.Diyorbek Ortiqboyev, 17.Daniil Nugumanov, 22.Sunnatulloh Hamidjonov, 25.Matiya Rom, 88.Abror Xo‘sinov, 90.Ulug‘bek Hoshimov (11.Danila Yejov, 83), 94.Rustam Abduhamidov (71.Umidbek Sultonov, 71), 97.Bubakar Faye Traore (79.Azizjon Ahrorov, 64).

«Surxon»: 25.Otabek Boymurodov, 6.Behzod Shamsiyev, 7.Dostonbek Tursunov (27.Muhammadali Musaxanov, 77), 8.Humoyun Sherbo‘tayev, 11.Richard Emeka Fraydey (39.Mirmaqsud Mirusmonov, 66), 14.Tohirjon Ashurbayev (91.A’zamjon Temirxonov, 66), 17.Sarvar Abduhamidov, 18.Behruz O‘ktamov (33.Umidbek Quvondiqov, 74), 19.Farruhjon Qodirov (32.Boburjon Rahimjonov, 66), 26.Behruz Shukurullayev, 66.Behruz Shaydulov.

Superliga 14-turining ushbu bahslari bo‘yicha asosiy faktlar

Uchrashuv

Hisob

Gol mualliflari

Jamoalarning turnir jadvalidagi o‘rni

Neftchi – Navbahor

1:1

Anvarjon G‘ofurov (90+7) — M.Usmonov (3)

«Neftchi» (35 ochko, 1-o‘rin) / «Navbahor» (22 ochko, 6-o‘rin)

Xorazm – Surxon

1:0

Ulug‘bek Hoshimov (34)

«Xorazm» (16 ochko, 11-o‘rin) / «Surxon» (15 ochko, 12-o‘rin)

Superligadagi shiddatli kurashlar va turnir jadvalidagi keskinlik davom etmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va o‘zbek futboli ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «Neftchi» mavsum yakuniga qadar 1-o‘rinni saqlab qolib, chempionlikni qo‘lga kirita oladimi? O‘z taxmin va fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

NeftchiNavbahorKhorazmFerganaUrgench
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiZinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiKecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi