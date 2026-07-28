Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdi
Qarshida 82 daqiqa davomida ochilmagan darvoza nihoyat Bobir Abdixoliqovning zarbasidan so‘ng ishg‘ol etildi. «Qizilqum» uzoq vaqt hisobni saqlab turgan bo‘lsa-da, zaxiradan maydonga tushgan Yashnarbek Berdirahmonov va Abdixoliqov hamkorligi «Nasaf»ga muhim g‘alabani taqdim etdi.
Superliga 14-turidan o‘rin olgan uchrashuv 28 iyul kuni Qarshidagi «Markaziy» stadionda o‘tkazildi. Bahsni Ahrol Risqullayev boshqardi.
82 daqiqa kutilgan yagona gol
Uchrashuvning birinchi bo‘limida jamoalar hisobni ocha olmadi. Tanaffus arafasida esa har ikki tomondan bittadan futbolchi ogohlantirildi: «Nasaf» safida Umar Eshmurodov, mehmonlardan Luka Ratkovich sariq kartochka oldi.
Ikkinchi bo‘limda ham tablodagi nollar uzoq vaqt saqlanib turdi. Bahs taqdirini hal qilgan vaziyat 82-daqiqada yuzaga keldi.
74-daqiqada Yusuf Otubanjo o‘rniga maydonga tushgan Yashnarbek Berdirahmonov oradan sakkiz daqiqa o‘tib natijali harakat qildi. Uning uzatmasidan keyin Bobir Abdixoliqov «Qizilqum» darvozasini ishg‘ol etib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Zaxiradan tushgan Berdirahmonovning uzatmasi va Abdixoliqovning aniq zarbasi — uchrashuvdagi yagona gol uchun yetarli bo‘ldi.
Qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi va «Nasaf» 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Berdirahmonov maydonga tushiboq o‘yinga ta’sir qildi
Uchrashuvdagi muhim qarorlardan biri Yashnarbek Berdirahmonovning zaxiradan maydonga tushirilishi bo‘ldi.
U hujumchi Yusuf Otubanjoni almashtirdi va qisqa vaqt ichida hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi. Bu almashtirish natijasida «Nasaf»ning hujum chizig‘ida yangi bog‘lanish paydo bo‘ldi.
Berdirahmonovning harakati ikki jihatdan ahamiyatli:
maydonga tushganidan sakkiz daqiqa o‘tib golli uzatma berdi;
o‘yin taqdiri hal bo‘layotgan pallada jamoaga kerakli keskinlikni olib kirdi.
Murabbiylar shtabi o‘yin oxirida natijani saqlash maqsadida yana uchta almashtirishni amalga oshirdi. 90+2-daqiqada Alibek Davronov, Zafarmurod Abdirahmatov va Oybek Rustamov o‘rniga G‘olib G‘aybullayev, Diyorbek Abdunazarov hamda Dilshod Murtazayev maydonga tushdi.
Abdixoliqov yana hal qiluvchi figuraga aylandi
Bobir Abdixoliqov uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va «Nasaf»ga eng zarur bo‘lgan paytda o‘z so‘zini aytdi.
Uning goli oddiy statistik ko‘rsatkichdan ko‘ra kattaroq ahamiyat kasb etdi. Chunki bahsning katta qismi golsiz o‘tdi va birgina muvaffaqiyatli hujum uch ochko taqdirini hal qildi.
Abdixoliqov 12-turda «Bunyodkor»ga qarshi uchrashuvda ham ikki marta gol urgan edi. Qarshiliklar o‘sha bahsda 3:1 hisobida g‘alaba qozongan.
Shu tariqa tajribali hujumchi mavsumning muhim bosqichida «Nasaf» uchun hal qiluvchi gollarni kiritishda davom etmoqda.
«Qizilqum»ga sakkiz daqiqa yetmadi
Mehmonlar 82-daqiqagacha o‘z darvozasi daxlsizligini saqlashga muvaffaq bo‘ldi. Biroq uchrashuv oxiridagi bitta epizod ularni kamida bir ochkodan mahrum qildi.
«Qizilqum» bosh murabbiyi ikkinchi bo‘limda hujum va yarim himoya chizig‘ida bir nechta o‘zgarish qildi:
59-daqiqada Shahzod Turopov va Fayzullobek Jumanqo‘ziyev o‘yinga qo‘shildi;
71-daqiqada Bobomurod Bozorov va Ilhomjon Vahobov maydonga tushdi.
Shunga qaramay, mehmonlar javob golini urishga ulgurmadi. Natijada Navoiy jamoasi Qarshidan ochkosiz qaytdi.
«Nasaf» avvalgi durangdan keyin g‘alabaga qaytdi
Qarshi klubi 13-turda «Mash’al» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan edi.
«Qizilqum»ga qarshi g‘alaba shu jihatdan ham muhim bo‘ldi: jamoa yo‘qotilgan ochkolardan keyin natijani tikladi va o‘z maydonidagi uchrashuvni muvaffaqiyatli yakunladi.
So‘nggi uch turda «Nasaf»ning natijalari:
Tur
Uchrashuv
Natija
12-tur
«Bunyodkor» — «Nasaf»
1:3
13-tur
«Mash’al» — «Nasaf»
1:1
14-tur
«Nasaf» — «Qizilqum»
1:0
Qarshiliklar ushbu uch bahsda mag‘lub bo‘lmadi va yetti ochko to‘pladi.
Uchrashuv qaydnomasi
Superliga, 14-tur
«Nasaf» — «Qizilqum» 1:0
Gol: Bobir Abdixoliqov, 82 — 1:0
Golli uzatma: Yashnarbek Berdirahmonov
Ogohlantirishlar: Umar Eshmurodov, 45+2 — Luka Ratkovich, 45+2.
«Nasaf» tarkibi
Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobir Abdixoliqov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Yusuf Otubanjo, Umar Eshmurodov.
Zaxiradan tushganlar:
Sharof Muhitdinov — 69-daqiqada;
Yashnarbek Berdirahmonov — 74-daqiqada;
G‘olib G‘aybullayev — 90+2-daqiqada;
Diyorbek Abdunazarov — 90+2-daqiqada;
Dilshod Murtazayev — 90+2-daqiqada.
«Qizilqum» tarkibi
Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Luka Ratkovich, Nikola Kumburovich, Abbosbek Abdug‘afforov, Samandar Shukurillayev, Jambuli Jigauri, G‘iyosjon Rizaqulov, Duglas Maykon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.
Zaxiradan tushganlar:
Shahzod Turopov — 59-daqiqada;
Fayzullobek Jumanqo‘ziyev — 59-daqiqada;
Bobomurod Bozorov — 71-daqiqada;
Ilhomjon Vahobov — 71-daqiqada.
Asosiy xulosa
«Nasaf» uchun bu oson g‘alaba bo‘lmadi. «Qizilqum» o‘yinning katta qismida hisobni golsiz saqlab turdi, ammo bahs oxiridagi bitta almashtirish va bitta aniq zarba barchasini o‘zgartirdi.
Berdirahmonov zaxiradan tushib golli uzatma berdi, Abdixoliqov esa jamoasi kutgan vaziyatdan foydalandi. Natijada «Nasaf» Qarshida muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.
Sizningcha, uchrashuv qahramoni gol urgan Abdixoliqovmi yoki hal qiluvchi uzatmani bergan Berdirahmonovmi?
…