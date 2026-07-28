Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdi

·44·Sport
Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdi

Qarshida 82 daqiqa davomida ochilmagan darvoza nihoyat Bobir Abdixoliqovning zarbasidan so‘ng ishg‘ol etildi. «Qizilqum» uzoq vaqt hisobni saqlab turgan bo‘lsa-da, zaxiradan maydonga tushgan Yashnarbek Berdirahmonov va Abdixoliqov hamkorligi «Nasaf»ga muhim g‘alabani taqdim etdi.

Superliga 14-turidan o‘rin olgan uchrashuv 28 iyul kuni Qarshidagi «Markaziy» stadionda o‘tkazildi. Bahsni Ahrol Risqullayev boshqardi.

82 daqiqa kutilgan yagona gol

Uchrashuvning birinchi bo‘limida jamoalar hisobni ocha olmadi. Tanaffus arafasida esa har ikki tomondan bittadan futbolchi ogohlantirildi: «Nasaf» safida Umar Eshmurodov, mehmonlardan Luka Ratkovich sariq kartochka oldi.

Ikkinchi bo‘limda ham tablodagi nollar uzoq vaqt saqlanib turdi. Bahs taqdirini hal qilgan vaziyat 82-daqiqada yuzaga keldi.

74-daqiqada Yusuf Otubanjo o‘rniga maydonga tushgan Yashnarbek Berdirahmonov oradan sakkiz daqiqa o‘tib natijali harakat qildi. Uning uzatmasidan keyin Bobir Abdixoliqov «Qizilqum» darvozasini ishg‘ol etib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

Zaxiradan tushgan Berdirahmonovning uzatmasi va Abdixoliqovning aniq zarbasi — uchrashuvdagi yagona gol uchun yetarli bo‘ldi.

Qolgan vaqtda hisob o‘zgarmadi va «Nasaf» 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Berdirahmonov maydonga tushiboq o‘yinga ta’sir qildi

Uchrashuvdagi muhim qarorlardan biri Yashnarbek Berdirahmonovning zaxiradan maydonga tushirilishi bo‘ldi.

U hujumchi Yusuf Otubanjoni almashtirdi va qisqa vaqt ichida hal qiluvchi uzatmani amalga oshirdi. Bu almashtirish natijasida «Nasaf»ning hujum chizig‘ida yangi bog‘lanish paydo bo‘ldi.

Berdirahmonovning harakati ikki jihatdan ahamiyatli:

  • maydonga tushganidan sakkiz daqiqa o‘tib golli uzatma berdi;

  • o‘yin taqdiri hal bo‘layotgan pallada jamoaga kerakli keskinlikni olib kirdi.

Murabbiylar shtabi o‘yin oxirida natijani saqlash maqsadida yana uchta almashtirishni amalga oshirdi. 90+2-daqiqada Alibek Davronov, Zafarmurod Abdirahmatov va Oybek Rustamov o‘rniga G‘olib G‘aybullayev, Diyorbek Abdunazarov hamda Dilshod Murtazayev maydonga tushdi.

Abdixoliqov yana hal qiluvchi figuraga aylandi

Bobir Abdixoliqov uchrashuvni asosiy tarkibda boshladi va «Nasaf»ga eng zarur bo‘lgan paytda o‘z so‘zini aytdi.

Uning goli oddiy statistik ko‘rsatkichdan ko‘ra kattaroq ahamiyat kasb etdi. Chunki bahsning katta qismi golsiz o‘tdi va birgina muvaffaqiyatli hujum uch ochko taqdirini hal qildi.

Abdixoliqov 12-turda «Bunyodkor»ga qarshi uchrashuvda ham ikki marta gol urgan edi. Qarshiliklar o‘sha bahsda 3:1 hisobida g‘alaba qozongan.

Shu tariqa tajribali hujumchi mavsumning muhim bosqichida «Nasaf» uchun hal qiluvchi gollarni kiritishda davom etmoqda.

«Qizilqum»ga sakkiz daqiqa yetmadi

Mehmonlar 82-daqiqagacha o‘z darvozasi daxlsizligini saqlashga muvaffaq bo‘ldi. Biroq uchrashuv oxiridagi bitta epizod ularni kamida bir ochkodan mahrum qildi.

«Qizilqum» bosh murabbiyi ikkinchi bo‘limda hujum va yarim himoya chizig‘ida bir nechta o‘zgarish qildi:

  • 59-daqiqada Shahzod Turopov va Fayzullobek Jumanqo‘ziyev o‘yinga qo‘shildi;

  • 71-daqiqada Bobomurod Bozorov va Ilhomjon Vahobov maydonga tushdi.

Shunga qaramay, mehmonlar javob golini urishga ulgurmadi. Natijada Navoiy jamoasi Qarshidan ochkosiz qaytdi.

«Nasaf» avvalgi durangdan keyin g‘alabaga qaytdi

Qarshi klubi 13-turda «Mash’al» bilan 1:1 hisobida durang o‘ynagan edi.

«Qizilqum»ga qarshi g‘alaba shu jihatdan ham muhim bo‘ldi: jamoa yo‘qotilgan ochkolardan keyin natijani tikladi va o‘z maydonidagi uchrashuvni muvaffaqiyatli yakunladi.

So‘nggi uch turda «Nasaf»ning natijalari:

Tur

Uchrashuv

Natija

12-tur

«Bunyodkor» — «Nasaf»

1:3

13-tur

«Mash’al» — «Nasaf»

1:1

14-tur

«Nasaf» — «Qizilqum»

1:0

Qarshiliklar ushbu uch bahsda mag‘lub bo‘lmadi va yetti ochko to‘pladi.

Uchrashuv qaydnomasi

Superliga, 14-tur

«Nasaf» — «Qizilqum» 1:0

Gol: Bobir Abdixoliqov, 82 — 1:0
Golli uzatma: Yashnarbek Berdirahmonov

Ogohlantirishlar: Umar Eshmurodov, 45+2 — Luka Ratkovich, 45+2.

«Nasaf» tarkibi

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobir Abdixoliqov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Yusuf Otubanjo, Umar Eshmurodov.

Zaxiradan tushganlar:

  • Sharof Muhitdinov — 69-daqiqada;

  • Yashnarbek Berdirahmonov — 74-daqiqada;

  • G‘olib G‘aybullayev — 90+2-daqiqada;

  • Diyorbek Abdunazarov — 90+2-daqiqada;

  • Dilshod Murtazayev — 90+2-daqiqada.

«Qizilqum» tarkibi

Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Luka Ratkovich, Nikola Kumburovich, Abbosbek Abdug‘afforov, Samandar Shukurillayev, Jambuli Jigauri, G‘iyosjon Rizaqulov, Duglas Maykon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Zaxiradan tushganlar:

  • Shahzod Turopov — 59-daqiqada;

  • Fayzullobek Jumanqo‘ziyev — 59-daqiqada;

  • Bobomurod Bozorov — 71-daqiqada;

  • Ilhomjon Vahobov — 71-daqiqada.

Asosiy xulosa

«Nasaf» uchun bu oson g‘alaba bo‘lmadi. «Qizilqum» o‘yinning katta qismida hisobni golsiz saqlab turdi, ammo bahs oxiridagi bitta almashtirish va bitta aniq zarba barchasini o‘zgartirdi.

Berdirahmonov zaxiradan tushib golli uzatma berdi, Abdixoliqov esa jamoasi kutgan vaziyatdan foydalandi. Natijada «Nasaf» Qarshida muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi.

Sizningcha, uchrashuv qahramoni gol urgan Abdixoliqovmi yoki hal qiluvchi uzatmani bergan Berdirahmonovmi?

NasafQizilqumBobir AbdixolikovKarshiYashnarbek Berdirahmonov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiZinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiKecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi