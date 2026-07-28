Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariy
Braziliya terma jamoasining tarixidagi eng yaxshi toʻpurari Neymar faoliyatidagi eng ogʻir burilish nuqtasini boshdan kechirmoqda va oʻyin unga endi avvalgidek zavod bermayapti. Marca nashrining Bitbol va jurnalist Ezeqiel Gaskaga tayanib xabar berishicha, JCh-2026 turniridan soʻng yulduzli futbolchining professional sportdagi kelajagi jiddiy savol ostida qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Karlo Anchelottining bosh murabbiy etib tayinlanishi jamoada katta umidlar uygʻotgan edi. Biroq Braziliya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki shok holatidagi omadsizlik bilan yakunlandi. Sakkiz aylanada Norvegiya jamoasiga qarshi kechgan bahsda qayd etilgan ishonchsiz oʻyin «besh karra chempionlar»ning turnirdan erta chiqib ketishiga sabab boʻldi va 2002 yildan buyon davom etib kelayotgan oltinchi kubok orzusi yana sarobga aylandi.
Xalqaro maydondagi xayrlashuvNorvegiyaga qarshi oʻyindan keyin koʻz yoshlarini tutib tura olmagan Neymar matbuot vakillariga bergan bayonotida terma jamoadagi faoliyatiga nuqta qoʻyganini ochiq aytdi. Globo Esporte va UOL nashrlari keltirgan soʻzlarga koʻra, futbolchi: «Men harakat qildim. Hammasi shu yerda boshlangan edi va shu yerda tugaydi. Bu — tamom», deya keskin bayonot berdi.
Shu tariqa, Barselona va Pari Sen-Jermen klublarining sobiq hujumchisi oʻz milliy jamoasidagi yurishini yakunladi. U afsonaviy Pelening rekordini yangilab, Braziliya safida 80 ta gol urgan holda barcha zamonlarning eng yaxshi toʻpurari sifatida mamlakat bayrogʻi ostidagi faoliyatiga yakun yasadi.
Klubdagi kelajak va tijorat bosimiXalqaro jamoadagi ketishdan tashqari, asosiy savol uning Santos klubidagi kelajagi atrofida aylanmoqda. Braziliya matbuotida tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining yaqinlari uning futbol olamidan charchaganini va faoliyatini butunlay yakunlash haqida jiddiy oʻylayotganini taʼkidlashmoqda.
Neymarning Santos bilan amaldagi shartnomasi joriy yilning 31 dekabriga qadar moʻljallangan. Agar hujumchi professional sportni butunlay tark etishga qaror qilsa, tomonlar shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga majbur boʻlishlari mumkin. Bu esa zamonaviy futbolning tijorat bosimi va shiddati oʻyinchilarning ruhiy holatiga qanchalik taʼsir qilishini yana bir bor koʻrsatib turibdi.
…