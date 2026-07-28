Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariy

·33·Sport
Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariy

Braziliya terma jamoasining tarixidagi eng yaxshi toʻpurari Neymar faoliyatidagi eng ogʻir burilish nuqtasini boshdan kechirmoqda va oʻyin unga endi avvalgidek zavod bermayapti. Marca nashrining Bitbol va jurnalist Ezeqiel Gaskaga tayanib xabar berishicha, JCh-2026 turniridan soʻng yulduzli futbolchining professional sportdagi kelajagi jiddiy savol ostida qolgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Karlo Anchelottining bosh murabbiy etib tayinlanishi jamoada katta umidlar uygʻotgan edi. Biroq Braziliya terma jamoasining jahon chempionatidagi ishtiroki shok holatidagi omadsizlik bilan yakunlandi. Sakkiz aylanada Norvegiya jamoasiga qarshi kechgan bahsda qayd etilgan ishonchsiz oʻyin «besh karra chempionlar»ning turnirdan erta chiqib ketishiga sabab boʻldi va 2002 yildan buyon davom etib kelayotgan oltinchi kubok orzusi yana sarobga aylandi.

Xalqaro maydondagi xayrlashuv

Norvegiyaga qarshi oʻyindan keyin koʻz yoshlarini tutib tura olmagan Neymar matbuot vakillariga bergan bayonotida terma jamoadagi faoliyatiga nuqta qoʻyganini ochiq aytdi. Globo Esporte va UOL nashrlari keltirgan soʻzlarga koʻra, futbolchi: «Men harakat qildim. Hammasi shu yerda boshlangan edi va shu yerda tugaydi. Bu — tamom», deya keskin bayonot berdi.

Shu tariqa, Barselona va Pari Sen-Jermen klublarining sobiq hujumchisi oʻz milliy jamoasidagi yurishini yakunladi. U afsonaviy Pelening rekordini yangilab, Braziliya safida 80 ta gol urgan holda barcha zamonlarning eng yaxshi toʻpurari sifatida mamlakat bayrogʻi ostidagi faoliyatiga yakun yasadi.

Klubdagi kelajak va tijorat bosimi

Xalqaro jamoadagi ketishdan tashqari, asosiy savol uning Santos klubidagi kelajagi atrofida aylanmoqda. Braziliya matbuotida tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining yaqinlari uning futbol olamidan charchaganini va faoliyatini butunlay yakunlash haqida jiddiy oʻylayotganini taʼkidlashmoqda.

Neymarning Santos bilan amaldagi shartnomasi joriy yilning 31 dekabriga qadar moʻljallangan. Agar hujumchi professional sportni butunlay tark etishga qaror qilsa, tomonlar shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga majbur boʻlishlari mumkin. Bu esa zamonaviy futbolning tijorat bosimi va shiddati oʻyinchilarning ruhiy holatiga qanchalik taʼsir qilishini yana bir bor koʻrsatib turibdi.

NeymarBraziliyaJCh 2026SantosFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiZinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdiKecha, 22:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi