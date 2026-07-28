Amazon kosmik internet bozorida: 5 mingdan ortiq sunʼiy yoʻldosh uchiriladi

·33·Texno
Amazon kosmik internet bozorida: 5 mingdan ortiq sunʼiy yoʻldosh uchiriladi

AQShning texnologiya giganti Amazon Globalstar kompaniyasini xarid qilib, toʻgʻridan-toʻgʻri kosmik aloqa bozoriga kirishishini rasman eʼlon qildi. Kompaniya AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) taqdim etgan hujjatlarga koʻra, yer yuzining istalgan nuqtasidan oddiy smartfonlarni sunʼiy yoʻldoshlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlashga moʻljallangan yangi orbital guruh yaratish rejalashtirilmoqda. Ushbu tashabbus mobil aloqa qamrovi mavjud boʻlmagan olis hududlarda ham internet va ovozli aloqadan foydalanish imkoniyatini ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amazon ushbu loyiha doirasida pastki yeratki orbitaga 5105 ta sunʼiy yoʻldosh chiqarishni niyat qilgan. Qurilmalar Globalstar kompaniyasiga qarashli chastota resurslari yordamida 1,6 va 2,4 gigagers diapazonlarida faoliyat yuritadi. Amazon bu kompaniyani 11 milliard dollarga sotib olishni koʻzlagan boʻlib, mazkur yirik bitimni 2027-yilda toʻliq yakunlash kutilmoqda. Yangi Direct-to-Device (D2D) sinfidagi tizim qoʻshimcha terminallar yoki maxsus qurilmalarni talab qilmasdan ishlashi bilan ahamiyatlidir.

Global aloqa ekotizimi va imkoniyatlari

Rejalashtirilayotgan yangi texnologiya oddiy qoʻngʻiroqlar va mobil internetni taʼminlabgina qolmay, balki xabar almashish, favqulodda chaqiruvlar, avtomobillar hamda narsalar interneti (IoT) qurilmalarini uzluksiz tarmoqqa ulash imkonini beradi. Sunʼiy yoʻldoshlar 510 kilometrdan 580 kilometrgacha boʻlgan balandlikdagi orbitalarga joylashtiriladi. Shuningdek, FCC hujjatlarida kelgusida 11 mingdan ortiq qurilmani joylashtirish imkoniyati ham koʻzda tutilgan, biroq boshlangʻich bosqichda aynan besh mingdan sal koʻproq apparatni uchratish rejalashtirilgan.

Maʼlumot uzatish va orbital guruhni boshqarish jarayonida Ka hamda V diapazonlaridan foydalaniladi. Har bir sunʼiy yoʻldoshning xizmat qilish muddati taxminan olti yildan sakkiz yilgacha etib belgilangan. Loyiha mualliflari ekologik xavfsizlikka ham eʼtibor qaratgan boʻlib, oʻz muddatini oʻtab boʻlgan qurilmalar 360 kilometr balandlikdagi orbitaga oʻtkaziladi va u yerdan tabiiy ravishda atmosfera qatlamiga kirib, ikki oy ichida toʻliq yonib ketishi hisoblab chiqilgan.

Kosmik loyihalarning birlashuvi

Mazkur yangi sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi Amazon kompaniyasining yirik ekotizimiga birlashtiriladi. U mavjud Globalstar apparatlari hamda kompaniya tomonidan keng polosali internet yetkazib berish maqsadida allaqachon fazoga chiqarilayotgan Project Kuiper tizimi bilan birgalikda ishlaydi. Natijada uy internetidan tortib to toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon ulanishigacha boʻlgan barcha xizmatlarni qamrab oluvchi yagona global infratuzilma yaratiladi.

Hozircha Amazon foydalanuvchilar uchun mazkur ilgʻor servis qachondan boshlab toʻliq ishga tushishini oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, mazkur qadam Starlink kabi yirik raqobatchilar bilan kurashda muhim ahamiyat kasb etib, kelajakda mobil aloqa va internet qamrovi boʻyicha butunlay yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.

AmazonStarlinkGlobalstarProject KuiperTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob