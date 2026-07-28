Amazon kosmik internet bozorida: 5 mingdan ortiq sunʼiy yoʻldosh uchiriladi
AQShning texnologiya giganti Amazon Globalstar kompaniyasini xarid qilib, toʻgʻridan-toʻgʻri kosmik aloqa bozoriga kirishishini rasman eʼlon qildi. Kompaniya AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) taqdim etgan hujjatlarga koʻra, yer yuzining istalgan nuqtasidan oddiy smartfonlarni sunʼiy yoʻldoshlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlashga moʻljallangan yangi orbital guruh yaratish rejalashtirilmoqda. Ushbu tashabbus mobil aloqa qamrovi mavjud boʻlmagan olis hududlarda ham internet va ovozli aloqadan foydalanish imkoniyatini ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Amazon ushbu loyiha doirasida pastki yeratki orbitaga 5105 ta sunʼiy yoʻldosh chiqarishni niyat qilgan. Qurilmalar Globalstar kompaniyasiga qarashli chastota resurslari yordamida 1,6 va 2,4 gigagers diapazonlarida faoliyat yuritadi. Amazon bu kompaniyani 11 milliard dollarga sotib olishni koʻzlagan boʻlib, mazkur yirik bitimni 2027-yilda toʻliq yakunlash kutilmoqda. Yangi Direct-to-Device (D2D) sinfidagi tizim qoʻshimcha terminallar yoki maxsus qurilmalarni talab qilmasdan ishlashi bilan ahamiyatlidir.
Global aloqa ekotizimi va imkoniyatlariRejalashtirilayotgan yangi texnologiya oddiy qoʻngʻiroqlar va mobil internetni taʼminlabgina qolmay, balki xabar almashish, favqulodda chaqiruvlar, avtomobillar hamda narsalar interneti (IoT) qurilmalarini uzluksiz tarmoqqa ulash imkonini beradi. Sunʼiy yoʻldoshlar 510 kilometrdan 580 kilometrgacha boʻlgan balandlikdagi orbitalarga joylashtiriladi. Shuningdek, FCC hujjatlarida kelgusida 11 mingdan ortiq qurilmani joylashtirish imkoniyati ham koʻzda tutilgan, biroq boshlangʻich bosqichda aynan besh mingdan sal koʻproq apparatni uchratish rejalashtirilgan.
Maʼlumot uzatish va orbital guruhni boshqarish jarayonida Ka hamda V diapazonlaridan foydalaniladi. Har bir sunʼiy yoʻldoshning xizmat qilish muddati taxminan olti yildan sakkiz yilgacha etib belgilangan. Loyiha mualliflari ekologik xavfsizlikka ham eʼtibor qaratgan boʻlib, oʻz muddatini oʻtab boʻlgan qurilmalar 360 kilometr balandlikdagi orbitaga oʻtkaziladi va u yerdan tabiiy ravishda atmosfera qatlamiga kirib, ikki oy ichida toʻliq yonib ketishi hisoblab chiqilgan.
Kosmik loyihalarning birlashuviMazkur yangi sunʼiy yoʻldosh tarmogʻi Amazon kompaniyasining yirik ekotizimiga birlashtiriladi. U mavjud Globalstar apparatlari hamda kompaniya tomonidan keng polosali internet yetkazib berish maqsadida allaqachon fazoga chiqarilayotgan Project Kuiper tizimi bilan birgalikda ishlaydi. Natijada uy internetidan tortib to toʻgʻridan-toʻgʻri smartfon ulanishigacha boʻlgan barcha xizmatlarni qamrab oluvchi yagona global infratuzilma yaratiladi.
Hozircha Amazon foydalanuvchilar uchun mazkur ilgʻor servis qachondan boshlab toʻliq ishga tushishini oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, mazkur qadam Starlink kabi yirik raqobatchilar bilan kurashda muhim ahamiyat kasb etib, kelajakda mobil aloqa va internet qamrovi boʻyicha butunlay yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda.
…