«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi

·27·Jamiyat
«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi

Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limlarining bir nechta xodimlari noqonuniy pul olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sirdaryo, Samarqand, Xorazm va Namangan viloyatlarida sodir etilgan korrupsiyaviy holatlar fosh etildi.

Zamin.uz huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyotlar tafsilotini va jinoiy ishlarning mazmunini taqdim etadi.

1. Sirdaryo va Samarqand: Ovqat mahsulotlari va sex uchun «ijobiy xulosa»

  • Guliston shahri (Sirdaryo): Sanitariya bo‘limi shifokor yordamchisi tayyor ovqat mahsulotiga ijobiy sanitariya xulosasini olib berishni va’da qilgan. U 300 AQSH dollari va 1,2 million so‘m olgan vaqtida jinoyat ustida qo‘lga tushdi.

  • Toyloq tumani (Samarqand): Tuman sanitar vrachi yakka tartibdagi tadbirkorning non ishlab chiqarish sexiga xulosa rasmiylashtirish uchun 9 million so‘m talab qilgan. U kelishilgan summadan 400 AQSH dollarini olayotganda ushlandi. Tekshiruvda u avval ham firibgarlik yo‘li bilan 100 dollar va 500 ming so‘m olgani ma’lum bo‘ldi.

Samarqanddagi holat bo‘yicha:

«Tuman sanitar vrachi tadbirkorning non sexi uchun xulosa berish evaziga 9 million so‘m talab qilib, ilgari ham firibgarlik yo‘li bilan pul olgani aniqlangan.»

2. Xorazm va Namangan: Kafe va bog‘cha ochuvchilardan solingan «soliq»

  • Urganch shahri (Xorazm): Sanitariya bo‘limi xodimi umumiy ovqatlanish shoxobchasini ochishga ruxsatnoma va 6 oy davomida jarima qo‘llanmasligini va’da qilib, fuqarodan 2,4 million so‘m olgan vaqtida ushlandi.

  • Namangan shahri (Namangan): Shahar sanitariya bo‘limi shifokor yordamchisi nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini ochishga ijobiy xulosa berish evaziga 1,2 million so‘m olayotganida qo‘lga tushdi. Ma’lum bo‘lishicha, mazkur shaxs muqaddam ham sudlangan.

3. Qonun oldida javobgarlik: Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bergan ma’lumotga ko‘ra, barcha holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan:

  • 25, 168-moddasi — Firibgarlikga suiqasd qilish;

  • 25, 211-moddasi — Pora berishga suiqasd qilish (dalolatchilik).

Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.

«SES» xodimlarining noqonuniy harakatlari bo‘yicha umumiy jadval

Hudud

Xodimning lavozimi

Noqonuniy va’da / Xizmat

Noqonuniy olingan mablag‘

Guliston sh.

Shifokor yordamchisi

Ovqat mahsulotiga sanitariya xulosasi

$300 + 1,2 mln so‘m

Toyloq t.

Sanitar vrach

Non sexiga sanitariya-gigiyena xulosasi

$400 ($100 + 500 ming avval olingan)

Urganch sh.

SES xodimi

Kafe ochish ruxsatnomasi + 6 oy jarimasizlik

2,4 mln so‘m

Namangan sh.

Shifokor yordamchisi (muqaddam sudlangan)

Xususiy bog‘cha ochishga ijobiy xulosa

1,2 mln so‘m

Tadbirkorlik faoliyatini boshlash va hujjatlarni rasmiylashtirishda korrupsiyaviy holatlarga duch kelmaslik hamda o‘z huquqlaringizni bilish juda muhimdir.

Ushbu foydali va ogohlantiruvchi maqolani do‘stlaringiz, tadbirkor hamkorlaringiz va yaqinlaringiz guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, «SES» va tekshiruvchi organlardagi bunday korrupsion holatlarni tag-tomiri bilan yo‘qotish uchun qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring!

SyrdaryaSamarqandKhorezmNamanganZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiSud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiBugun, 12:55Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiBugun, 12:51Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Bugun, 12:19Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiOnix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsilotiBugun, 11:58Ta’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiTa’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiBugun, 10:55Samarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiSamarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiBugun, 05:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi