«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi
Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlarda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limlarining bir nechta xodimlari noqonuniy pul olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sirdaryo, Samarqand, Xorazm va Namangan viloyatlarida sodir etilgan korrupsiyaviy holatlar fosh etildi.
Zamin.uz huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tezkor amaliyotlar tafsilotini va jinoiy ishlarning mazmunini taqdim etadi.
1. Sirdaryo va Samarqand: Ovqat mahsulotlari va sex uchun «ijobiy xulosa»
Guliston shahri (Sirdaryo): Sanitariya bo‘limi shifokor yordamchisi tayyor ovqat mahsulotiga ijobiy sanitariya xulosasini olib berishni va’da qilgan. U 300 AQSH dollari va 1,2 million so‘m olgan vaqtida jinoyat ustida qo‘lga tushdi.
Toyloq tumani (Samarqand): Tuman sanitar vrachi yakka tartibdagi tadbirkorning non ishlab chiqarish sexiga xulosa rasmiylashtirish uchun 9 million so‘m talab qilgan. U kelishilgan summadan 400 AQSH dollarini olayotganda ushlandi. Tekshiruvda u avval ham firibgarlik yo‘li bilan 100 dollar va 500 ming so‘m olgani ma’lum bo‘ldi.
Samarqanddagi holat bo‘yicha:
«Tuman sanitar vrachi tadbirkorning non sexi uchun xulosa berish evaziga 9 million so‘m talab qilib, ilgari ham firibgarlik yo‘li bilan pul olgani aniqlangan.»
2. Xorazm va Namangan: Kafe va bog‘cha ochuvchilardan solingan «soliq»
Urganch shahri (Xorazm): Sanitariya bo‘limi xodimi umumiy ovqatlanish shoxobchasini ochishga ruxsatnoma va 6 oy davomida jarima qo‘llanmasligini va’da qilib, fuqarodan 2,4 million so‘m olgan vaqtida ushlandi.
Namangan shahri (Namangan): Shahar sanitariya bo‘limi shifokor yordamchisi nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini ochishga ijobiy xulosa berish evaziga 1,2 million so‘m olayotganida qo‘lga tushdi. Ma’lum bo‘lishicha, mazkur shaxs muqaddam ham sudlangan.
3. Qonun oldida javobgarlik: Jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bergan ma’lumotga ko‘ra, barcha holatlar yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan:
25, 168-moddasi — Firibgarlikga suiqasd qilish;
25, 211-moddasi — Pora berishga suiqasd qilish (dalolatchilik).
Hozirda ushbu shaxslarga nisbatan tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.
«SES» xodimlarining noqonuniy harakatlari bo‘yicha umumiy jadval
Hudud
Xodimning lavozimi
Noqonuniy va’da / Xizmat
Noqonuniy olingan mablag‘
Guliston sh.
Shifokor yordamchisi
Ovqat mahsulotiga sanitariya xulosasi
$300 + 1,2 mln so‘m
Toyloq t.
Sanitar vrach
Non sexiga sanitariya-gigiyena xulosasi
$400 ($100 + 500 ming avval olingan)
Urganch sh.
SES xodimi
Kafe ochish ruxsatnomasi + 6 oy jarimasizlik
2,4 mln so‘m
Namangan sh.
Shifokor yordamchisi (muqaddam sudlangan)
Xususiy bog‘cha ochishga ijobiy xulosa
1,2 mln so‘m
Tadbirkorlik faoliyatini boshlash va hujjatlarni rasmiylashtirishda korrupsiyaviy holatlarga duch kelmaslik hamda o‘z huquqlaringizni bilish juda muhimdir.
Ushbu foydali va ogohlantiruvchi maqolani do‘stlaringiz, tadbirkor hamkorlaringiz va yaqinlaringiz guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, «SES» va tekshiruvchi organlardagi bunday korrupsion holatlarni tag-tomiri bilan yo‘qotish uchun qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring!
…