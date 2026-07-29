Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildi
Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovga nisbatan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan jinoiy ish qoʻzgʻatilib, u xalqaro qidiruvga eʼlon qilindi. RIA Novosti va boshqa manbalarning xabar berishicha, tadbirkor terrorizmga koʻmaklashishda ayblanmoqda va bu qaror global IT-hamjamiyat hamda messenjer foydalanuvchilari oʻrtasida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
FXX maʼlumotlariga koʻra, Pavel Durovga Rossiya Jinoyat kodeksining 205.1-moddasi 1.1-qismiga asosan rasmiy ayblov eʼlon qilingan. Ushbu modda terrorchilik faoliyatiga koʻmaklashish jinoyatlarini qamrab oladi va tergov organlari darajasida keskin choralar koʻrilishiga asos boʻlgan.
Idora daʼvolari va xavfsizlik masalalariRossiya maxsus xizmatining taʼkidlashicha, Telegram maʼmuriyati mamlakat hududida dversion-terrorchilik harakatlarini tayyorlashda ishlatilgan hamda kiberfiribgarlikni tashkil etgan kanallar, chatlar va botlarni oʻchirish talablarini bajarmagan. Idora vakillari mazkur holatlar insonlar qurbon boʻlishiga va koʻp milliardlik moddiy zarar yetkazilishiga sabab boʻlganini daʼvo qilmoqda.
Hozirgi kunda dunyodagi eng yirik va ommabop platformalardan biri boʻlgan Telegram 2013-yilda Pavel Durov tomonidan yaratilgan edi. Bugungi kunda messenjerning oylik faol auditoriyasi bir milliarddan oshib ketgan boʻlib, u millionlab insonlar uchun asosiy muloqot va axborot manbayi hisoblanadi.
Messenjer va uning rahbarining munosabatiMazkur xalqaro qidiruv va jinoiy ish eʼlon qilingan vaqtda Pavel Durov hamda Telegram platformasining rasmiy vakillari Rossiya hokimiyatining bu qaroriga nisbatan ommaviy izoh berishmagani maʼlum qilindi. Vaziya atrofdagi axborot maydoni keskinligicha qolmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Telegram ilgari ham turli davlatlarning xavfsizlik va maʼlumotlarni taqdim etish borasidagi talablari yuzasidan yirik mojarolarga duch kelgan edi. Biroq joriy ayblovlar va xalqaro qidiruvga berish jarayoni platformaning kelgusi faoliyati hamda uning global miqyosdagi huquqiy maqomiga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda.
…