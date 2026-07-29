Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildi

·52·Texno
Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildi

Telegram messenjeri asoschisi Pavel Durovga nisbatan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati tomonidan jinoiy ish qoʻzgʻatilib, u xalqaro qidiruvga eʼlon qilindi. RIA Novosti va boshqa manbalarning xabar berishicha, tadbirkor terrorizmga koʻmaklashishda ayblanmoqda va bu qaror global IT-hamjamiyat hamda messenjer foydalanuvchilari oʻrtasida jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

FXX maʼlumotlariga koʻra, Pavel Durovga Rossiya Jinoyat kodeksining 205.1-moddasi 1.1-qismiga asosan rasmiy ayblov eʼlon qilingan. Ushbu modda terrorchilik faoliyatiga koʻmaklashish jinoyatlarini qamrab oladi va tergov organlari darajasida keskin choralar koʻrilishiga asos boʻlgan.

Idora daʼvolari va xavfsizlik masalalari

Rossiya maxsus xizmatining taʼkidlashicha, Telegram maʼmuriyati mamlakat hududida dversion-terrorchilik harakatlarini tayyorlashda ishlatilgan hamda kiberfiribgarlikni tashkil etgan kanallar, chatlar va botlarni oʻchirish talablarini bajarmagan. Idora vakillari mazkur holatlar insonlar qurbon boʻlishiga va koʻp milliardlik moddiy zarar yetkazilishiga sabab boʻlganini daʼvo qilmoqda.

Hozirgi kunda dunyodagi eng yirik va ommabop platformalardan biri boʻlgan Telegram 2013-yilda Pavel Durov tomonidan yaratilgan edi. Bugungi kunda messenjerning oylik faol auditoriyasi bir milliarddan oshib ketgan boʻlib, u millionlab insonlar uchun asosiy muloqot va axborot manbayi hisoblanadi.

Messenjer va uning rahbarining munosabati

Mazkur xalqaro qidiruv va jinoiy ish eʼlon qilingan vaqtda Pavel Durov hamda Telegram platformasining rasmiy vakillari Rossiya hokimiyatining bu qaroriga nisbatan ommaviy izoh berishmagani maʼlum qilindi. Vaziya atrofdagi axborot maydoni keskinligicha qolmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Telegram ilgari ham turli davlatlarning xavfsizlik va maʼlumotlarni taqdim etish borasidagi talablari yuzasidan yirik mojarolarga duch kelgan edi. Biroq joriy ayblovlar va xalqaro qidiruvga berish jarayoni platformaning kelgusi faoliyati hamda uning global miqyosdagi huquqiy maqomiga qanday taʼsir koʻrsatishi mutaxassislar tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda.

TelegramPavel DurovFXXXalqaro qidiruvTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiSpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiBugun, 12:24Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiStarlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiBugun, 10:57Mark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakMark Cukerberg: sunʼiy intellekt barcha uchun ochiq boʻlishi kerakBugun, 10:252GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldiBugun, 09:52Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiXitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 09:20Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiSamsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiBugun, 08:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob