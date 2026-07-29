«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!

·16·O‘zbekiston
«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!

Farg‘ona viloyatining Quvasoy shahrida hokimlik zaxirasidagi yer maydonini soxta hujjatlar orqali sotishga uringan shaxslarning noqonuniy qilmishlari fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning shahar bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda ikki fuqaro tomonidan sodir etilgan yirik firibgarlik holati aniqlandi.

Zamin.uz ushbu soxta kadastr mojarosi, noqonuniy kelishuv tafsilotlari va qaytarilgan mablag‘lar haqida ma’lumot beradi.

1. 32 sotix yer va soxta kadastr yig‘ma jildi

Tekshiruv davomida ma’lum bo‘lishicha, fuqarolar S.G‘. va X.S. o‘zaro til biriktirib, fuqaro V.E.ning ishonchiga kirishgan. Ular tuman hokimligi zaxirasida bo‘lgan 32 sotix yer maydonini turarjoy sifatida rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan.

Aldanayotgan fuqaroni ishontirish uchun ular noqonuniy ravishda soxta kadastr yig‘ma jildi tayyorlab berishgan va bu «xizmatlari» evaziga 5 000 AQSH dollarini firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritishgan.

Holat bo‘yicha rasmiy ma’lumot:

«Fuqarolar S.G‘. va X.S. o‘zaro til biriktirib, hokimlik zaxirasidagi 32 sotix yer maydonini turarjoy sifatida rasmiylashtirishni va’da qilib, soxta kadastr hujjatlari evaziga 5 000 dollarni firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritishgan.»

2. Pullar qaytarildi va jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Tekshiruv tadbirlari davomida firibgarlik yo‘li bilan olingan mablag‘larning bir qismi — 2 400 AQSH dollari va 7,2 million so‘m ashyoviy dalil sifatida protsessual tartibda qaytarildi va rasmiylashtirib olindi.

Hozirda ushbu holat yuzasidan S.G‘. va X.S.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:

  • 168-moddasi — Firibgarlik;

  • 228-moddasi — Hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish.

Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Quvasoydagi yer firibgarligi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Hodisa joyi

Farg‘ona viloyati, Quvasoy shahri

Gumonlanuvchilar

Fuqarolar S.G‘. va X.S.

Yer maydoni

32 sotix (hokimlik zaxirasidagi yer)

Noqonuniy sxema

Soxta kadastr yig‘ma jildi tayyorlash

O‘zlashtirilgan mablag‘

$5 000 AQSH dollari

Qaytarilgan mablag‘

$2 400 va 7,2 mln so‘m

Jinoyat moddalari

JK 168-modda (Firibgarlik), 228-modda (Qalbakilashtirish)

Yer maydonlari va ko‘chmas mulk sotib olishda soxta hujjatlarga aldanib qolmaslik hamda bitimlarni faqat rasmiy davlat organlari (Davlat xizmatlari markazlari va Kadastr agentligi) orqali amalga oshirish juda muhim!

Ushbu foydali va ogohlantiruvchi maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va ko‘chmas mulk olishni rejalashtirayotgan tanishlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, yer oldi-sotdisidagi firibgarliklarning oldini olish uchun qanday qo‘shimcha nazorat va ogohlantirish mexanizmlari zarur? O‘z fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring!

KuvasoyFerganaO'zbekistonZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaO‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaBugun, 11:34Harbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiHarbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiBugun, 05:16Shveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdiShveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdiKecha, 16:39Diqqat: Ertaga tunda O‘zbekiston osmonida noyob hodisa kuzatiladiDiqqat: Ertaga tunda O‘zbekiston osmonida noyob hodisa kuzatiladiKecha, 14:39Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandiSardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandiKecha, 12:22Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilar27.07, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi