«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!
Farg‘ona viloyatining Quvasoy shahrida hokimlik zaxirasidagi yer maydonini soxta hujjatlar orqali sotishga uringan shaxslarning noqonuniy qilmishlari fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi Departamentning shahar bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda ikki fuqaro tomonidan sodir etilgan yirik firibgarlik holati aniqlandi.
Zamin.uz ushbu soxta kadastr mojarosi, noqonuniy kelishuv tafsilotlari va qaytarilgan mablag‘lar haqida ma’lumot beradi.
1. 32 sotix yer va soxta kadastr yig‘ma jildi
Tekshiruv davomida ma’lum bo‘lishicha, fuqarolar S.G‘. va X.S. o‘zaro til biriktirib, fuqaro V.E.ning ishonchiga kirishgan. Ular tuman hokimligi zaxirasida bo‘lgan 32 sotix yer maydonini turarjoy sifatida rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan.
Aldanayotgan fuqaroni ishontirish uchun ular noqonuniy ravishda soxta kadastr yig‘ma jildi tayyorlab berishgan va bu «xizmatlari» evaziga 5 000 AQSH dollarini firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritishgan.
Holat bo‘yicha rasmiy ma’lumot:
«Fuqarolar S.G‘. va X.S. o‘zaro til biriktirib, hokimlik zaxirasidagi 32 sotix yer maydonini turarjoy sifatida rasmiylashtirishni va’da qilib, soxta kadastr hujjatlari evaziga 5 000 dollarni firibgarlik yo‘li bilan qo‘lga kiritishgan.»
2. Pullar qaytarildi va jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Tekshiruv tadbirlari davomida firibgarlik yo‘li bilan olingan mablag‘larning bir qismi — 2 400 AQSH dollari va 7,2 million so‘m ashyoviy dalil sifatida protsessual tartibda qaytarildi va rasmiylashtirib olindi.
Hozirda ushbu holat yuzasidan S.G‘. va X.S.ga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan:
168-moddasi — Firibgarlik;
228-moddasi — Hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish.
Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Quvasoydagi yer firibgarligi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Hodisa joyi
Farg‘ona viloyati, Quvasoy shahri
Gumonlanuvchilar
Fuqarolar S.G‘. va X.S.
Yer maydoni
32 sotix (hokimlik zaxirasidagi yer)
Noqonuniy sxema
Soxta kadastr yig‘ma jildi tayyorlash
O‘zlashtirilgan mablag‘
$5 000 AQSH dollari
Qaytarilgan mablag‘
$2 400 va 7,2 mln so‘m
Jinoyat moddalari
JK 168-modda (Firibgarlik), 228-modda (Qalbakilashtirish)
Yer maydonlari va ko‘chmas mulk sotib olishda soxta hujjatlarga aldanib qolmaslik hamda bitimlarni faqat rasmiy davlat organlari (Davlat xizmatlari markazlari va Kadastr agentligi) orqali amalga oshirish juda muhim!
Ushbu foydali va ogohlantiruvchi maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va ko‘chmas mulk olishni rejalashtirayotgan tanishlaringizga darhol yuboring!
Sizningcha, yer oldi-sotdisidagi firibgarliklarning oldini olish uchun qanday qo‘shimcha nazorat va ogohlantirish mexanizmlari zarur? O‘z fikr va takliflaringizni izohlarda qoldiring!
…