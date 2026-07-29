Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusi
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy AQSHga xizmat safari chog‘ida Fox News telekanaliga intervyu berib, jang maydonidagi joriy vaziyat, mudofaa sanoatidagi yutuqlar va Moskvaning tinchlik muzokaralariga bo‘lgan munosabati haqida so‘z yuritdi.
Zamin.uz Zelenskiyning bayonotlari, Oq uydagi Donald Tramp bilan yopiq muzokaralari va Vashington tashrifining eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Rossiya har oy 30 ming askaridan ayrilmoqda»: Tashabbus Ukraina tomoniga o‘tdi
Zelenskiyning ta’kidlashicha, Rossiya tomonidan katta yo‘qotishlarga qaramay urush davom ettirilmoqda, biroq frontdagi strategik tashabbus endi Moskva qo‘lida emas. Ukrainada hozirda harbiy sanoat uchun zamonaviy texnologiyalar va dronlar ishlab chiqarayotgan 500 ga yaqin mahalliy kompaniya faoliyat yuritmoqda.
Ukraina rahbari yuqori texnologiyali qurollar va uzoq masofali zarbalar berish imkoniyati frontdagi vaziyatni tubdan o‘zgartirganini qayd etdi.
Volodimir Zelenskiyning Fox News telekanaliga bergan intervyusidan:
«Biz urushni to‘xtatishni istaymiz. Prezident Tramp va yevropalik hamkorlarimiz ham shuni xohlaydi, ammo Putin buni istamayapti. Rossiya har oy taxminan 30 ming nafar harbiy xizmatchisidan ayrilmoqda. Shunday ulkan yo‘qotishlarga qaramay, Kreml hech qanday muloqot yoki vaqtinchalik o‘t ochishni to‘xtatish takliflarini qabul qilmayapti.»
2. Rossiya va Qrimdagi obyektlarga uzoq masofali zarbalar
Ukraina armiyasi Rossiya hududidagi hamda anneksiya qilingan Qrimdagi harbiy va logistik obyektlarga uzoq masofadan zarba berish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirdi.
Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, aynan dronlar va mahalliy yuqori texnologiyali qurollar ukrainalik harbiylar hayotini saqlab qolishga va front chizig‘ida tashabbusni qo‘lga olishga xizmat qilmoqda.
3. Oq uydagi yopiq muzokaralar: Tramp va Patriot tizimlari litsenziyasi
28 iyul kuni Vashingtonga tashrif buyurgan Zelenskiy AQSH prezidenti Donald Tramp bilan Oq uyda yopiq eshiklar ortida bir soatdan ortiq uchrashuv o‘tkazdi. Muzokaralarda asosiy e’tibor quyidagi masalalarga qaratildi:
Patriot majmualari: Ukrainada Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun tutib oluvchi raketalarni birgalikda ishlab chiqarish litsenziyasini olish;
Harbiy hamkorlik: Lockheed Martin va boshqa mudofaa gigantlari bilan texnologiyalar almashinuvi;
Diplomatik yechim: Nizoni diplomatik yo‘l bilan yakunlash va tinchlik jarayonini qayta jonlantirish.
Uchrashuvdan so‘ng Zelenskiy muloqotni «yaxshi va mazmunli» deb atadi. Donald Tramp ham o‘zining Truth Social tarmog‘ida «Prezident Zelenskiy bilan uchrashish katta sharaf bo‘ldi, muzokaralar juda yaxshi o‘tdi» deb yozib qoldirdi.
4. Senator Lindsi Grem xotirasi va yangi sanksiyalar qonuni
Vashington tashrifi doirasida Zelenskiy Ukrainaning AQSHdagi eng faol xayrixohlaridan biri bo‘lgan, yaqinda vafot etgan senator Lindsi Grem bilan xayrlashuv marosimida ham ishtirok etdi.
Shu kuni AQSH Senati Gremning tashabbusi bilan tayyorlangan Rossiya va Eronga protiv yangi, qat’iy sanksiyalar to‘g‘risidagi qonun loyihasini keyingi muhokama bosqichiga o‘tkazishni ma’qulladi.
Zelenskiyning AQSH tashrifi va Fox News intervyusi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Tashrif sanasi
28 iyul
Asosiy uchrashuv
Donald Tramp bilan Oq uydagi yopiq muzokaralar (1 soatdan ortiq)
Muhokama qilingan asosiy mavzu
Patriot raketalarini ishlab chiqarish litsenziyasi va diplomatiya
Rossiyaning oylik yo‘qotishlari
Zelenskiy bahosiga ko‘ra: ~30,000 harbiy
Ukraina mudofaa sanoati
500 ga yaqin mahalliy texnologiya kompaniyalari
Senat qarori
Rossiya va Eronga protiv yangi sanksiyalar qonuni ilgari surildi
Ukrainadagi urush atrofidagi voqealar, Vashingtondagi oliy darajadagi uchrashuvlar va diplomatik sa’y-harakatlar jahon siyosati diqqat markazida bo‘lib turibdi.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro voqealarni kuzatib boruvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, AQSH va Ukraina o‘rtasida Patriot raketalarini birgalikda ishlab chiqarish bo‘yicha kelishuv frontdagi vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…