Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusi

·41·Dunyo
Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusi

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy AQSHga xizmat safari chog‘ida Fox News telekanaliga intervyu berib, jang maydonidagi joriy vaziyat, mudofaa sanoatidagi yutuqlar va Moskvaning tinchlik muzokaralariga bo‘lgan munosabati haqida so‘z yuritdi.

Zamin.uz Zelenskiyning bayonotlari, Oq uydagi Donald Tramp bilan yopiq muzokaralari va Vashington tashrifining eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Rossiya har oy 30 ming askaridan ayrilmoqda»: Tashabbus Ukraina tomoniga o‘tdi

Zelenskiyning ta’kidlashicha, Rossiya tomonidan katta yo‘qotishlarga qaramay urush davom ettirilmoqda, biroq frontdagi strategik tashabbus endi Moskva qo‘lida emas. Ukrainada hozirda harbiy sanoat uchun zamonaviy texnologiyalar va dronlar ishlab chiqarayotgan 500 ga yaqin mahalliy kompaniya faoliyat yuritmoqda.

Ukraina rahbari yuqori texnologiyali qurollar va uzoq masofali zarbalar berish imkoniyati frontdagi vaziyatni tubdan o‘zgartirganini qayd etdi.

Volodimir Zelenskiyning Fox News telekanaliga bergan intervyusidan:

«Biz urushni to‘xtatishni istaymiz. Prezident Tramp va yevropalik hamkorlarimiz ham shuni xohlaydi, ammo Putin buni istamayapti. Rossiya har oy taxminan 30 ming nafar harbiy xizmatchisidan ayrilmoqda. Shunday ulkan yo‘qotishlarga qaramay, Kreml hech qanday muloqot yoki vaqtinchalik o‘t ochishni to‘xtatish takliflarini qabul qilmayapti.»

2. Rossiya va Qrimdagi obyektlarga uzoq masofali zarbalar

Ukraina armiyasi Rossiya hududidagi hamda anneksiya qilingan Qrimdagi harbiy va logistik obyektlarga uzoq masofadan zarba berish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirdi.

Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, aynan dronlar va mahalliy yuqori texnologiyali qurollar ukrainalik harbiylar hayotini saqlab qolishga va front chizig‘ida tashabbusni qo‘lga olishga xizmat qilmoqda.

3. Oq uydagi yopiq muzokaralar: Tramp va Patriot tizimlari litsenziyasi

28 iyul kuni Vashingtonga tashrif buyurgan Zelenskiy AQSH prezidenti Donald Tramp bilan Oq uyda yopiq eshiklar ortida bir soatdan ortiq uchrashuv o‘tkazdi. Muzokaralarda asosiy e’tibor quyidagi masalalarga qaratildi:

  • Patriot majmualari: Ukrainada Patriot havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun tutib oluvchi raketalarni birgalikda ishlab chiqarish litsenziyasini olish;

  • Harbiy hamkorlik: Lockheed Martin va boshqa mudofaa gigantlari bilan texnologiyalar almashinuvi;

  • Diplomatik yechim: Nizoni diplomatik yo‘l bilan yakunlash va tinchlik jarayonini qayta jonlantirish.

Uchrashuvdan so‘ng Zelenskiy muloqotni «yaxshi va mazmunli» deb atadi. Donald Tramp ham o‘zining Truth Social tarmog‘ida «Prezident Zelenskiy bilan uchrashish katta sharaf bo‘ldi, muzokaralar juda yaxshi o‘tdi» deb yozib qoldirdi.

4. Senator Lindsi Grem xotirasi va yangi sanksiyalar qonuni

Vashington tashrifi doirasida Zelenskiy Ukrainaning AQSHdagi eng faol xayrixohlaridan biri bo‘lgan, yaqinda vafot etgan senator Lindsi Grem bilan xayrlashuv marosimida ham ishtirok etdi.

Shu kuni AQSH Senati Gremning tashabbusi bilan tayyorlangan Rossiya va Eronga protiv yangi, qat’iy sanksiyalar to‘g‘risidagi qonun loyihasini keyingi muhokama bosqichiga o‘tkazishni ma’qulladi.

Zelenskiyning AQSH tashrifi va Fox News intervyusi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Tashrif sanasi

28 iyul

Asosiy uchrashuv

Donald Tramp bilan Oq uydagi yopiq muzokaralar (1 soatdan ortiq)

Muhokama qilingan asosiy mavzu

Patriot raketalarini ishlab chiqarish litsenziyasi va diplomatiya

Rossiyaning oylik yo‘qotishlari

Zelenskiy bahosiga ko‘ra: ~30,000 harbiy

Ukraina mudofaa sanoati

500 ga yaqin mahalliy texnologiya kompaniyalari

Senat qarori

Rossiya va Eronga protiv yangi sanksiyalar qonuni ilgari surildi

Ukrainadagi urush atrofidagi voqealar, Vashingtondagi oliy darajadagi uchrashuvlar va diplomatik sa’y-harakatlar jahon siyosati diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro voqealarni kuzatib boruvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, AQSH va Ukraina o‘rtasida Patriot raketalarini birgalikda ishlab chiqarish bo‘yicha kelishuv frontdagi vaziyatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Volodymyr ZelenskyyDonald TrumpFox NewsWashingtonWhite House
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiKeniyada 14 filning sirli o‘limi jiddiy tekshiruvga sabab bo‘ldiBugun, 12:35Pavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiPavel Durovga Rossiyada og‘ir ayblov qo‘yildi: «Terrorchilikka ko‘maklashish» moddasiBugun, 12:12Yaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiYaqin Sharqda yangi keskinlashuv: Eron AQSH bazalariga ballistik raketalar otdiBugun, 11:01Tramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaTramp va Netanyaxu uchrashdi: Eron, G‘azo va Yaqin Sharq xavfsizligi diqqat markazidaBugun, 10:58Yaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiYaponiyadagi kuchli zilzila qurbonlari soni 13 kishiga yetdiBugun, 10:18Egasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaEgasining qabrini oylardan beri tark etmayotgan mushuk barchaga o‘rnak bo‘lmoqdaBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda