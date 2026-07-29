O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqda

·29·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqda

“O‘zgidromet” 30 iyul, payshanba kuni uchun ob-havo prognozini e’lon qildi. Ma’lumotga ko‘ra, respublika bo‘ylab yog‘ingarchilik kutilmaydi, aksariyat hududlarda havo yanada isib, ayrim viloyatlarda harorat 42 darajagacha ko‘tariladi.

Toshkent shahrida kun davomida kam bulutli ob-havo saqlanadi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, sharqiy yo‘nalishdan 3–8 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Havo harorati kechasi 23–25 daraja, kunduzi esa 37–39 daraja atrofida bo‘ladi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida ham bir oz bulutli ob-havo hukm suradi. Yomg‘ir kutilmaydi, shamolning tezligi 7–12 metr/sekundni tashkil etadi. Kunduzgi harorat 37–42 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.

Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham issiq havo saqlanib qoladi. Ayrim hududlarda shamol 13–18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba’zi joylarda esa chang-to‘zon kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22–27 daraja, kunduzi 37–42 daraja bo‘ladi.

Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kam bulutli ob-havo kutilmoqda. Yog‘ingarchilik bo‘lmaydi. Shamol sharqiy yo‘nalishdan 7–12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20–25 daraja, kunduzi 34–39 darajagacha yetadi.

Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham havo quruq va issiq bo‘ladi. Shamol 9–14 metr/sekund tezlikda esadi. Kunduzgi harorat 37–42 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

Farg‘ona vodiysida — Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo bir oz bulutli, ayrim joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Havo harorati kechasi 20–25 daraja, kunduzi 34–39 daraja atrofida bo‘ladi.

Tog‘oldi va tog‘li hududlarda ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda shamol 13–18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Bu hududlarda kechasi 14–19 daraja, kunduzi esa 25–30 daraja iliq havo saqlanishi prognoz qilingan.

O'zbekistonUzhydrometToshkentQoraqalpog'istonBuxoro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!Bugun, 11:49Harbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiHarbiy libosni eslatuvchi kiyimlar uchun ma’muriy javobgarlik qo‘llaniladiBugun, 05:16Shveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdiShveysariya sudi Gulnora Karimova bilan bog‘liq jinoyat ishini to‘xtatdiKecha, 16:39Diqqat: Ertaga tunda O‘zbekiston osmonida noyob hodisa kuzatiladiDiqqat: Ertaga tunda O‘zbekiston osmonida noyob hodisa kuzatiladiKecha, 14:39Sardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandiSardor Isaqulov «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ rahbari etib tayinlandiKecha, 12:22Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilarPrezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilar27.07, 17:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi