O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqda
“O‘zgidromet” 30 iyul, payshanba kuni uchun ob-havo prognozini e’lon qildi. Ma’lumotga ko‘ra, respublika bo‘ylab yog‘ingarchilik kutilmaydi, aksariyat hududlarda havo yanada isib, ayrim viloyatlarda harorat 42 darajagacha ko‘tariladi.
Toshkent shahrida kun davomida kam bulutli ob-havo saqlanadi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, sharqiy yo‘nalishdan 3–8 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Havo harorati kechasi 23–25 daraja, kunduzi esa 37–39 daraja atrofida bo‘ladi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida ham bir oz bulutli ob-havo hukm suradi. Yomg‘ir kutilmaydi, shamolning tezligi 7–12 metr/sekundni tashkil etadi. Kunduzgi harorat 37–42 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham issiq havo saqlanib qoladi. Ayrim hududlarda shamol 13–18 metr/sekundgacha kuchayishi, ba’zi joylarda esa chang-to‘zon kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22–27 daraja, kunduzi 37–42 daraja bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kam bulutli ob-havo kutilmoqda. Yog‘ingarchilik bo‘lmaydi. Shamol sharqiy yo‘nalishdan 7–12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20–25 daraja, kunduzi 34–39 darajagacha yetadi.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ham havo quruq va issiq bo‘ladi. Shamol 9–14 metr/sekund tezlikda esadi. Kunduzgi harorat 37–42 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Farg‘ona vodiysida — Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida havo bir oz bulutli, ayrim joylarda o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Havo harorati kechasi 20–25 daraja, kunduzi 34–39 daraja atrofida bo‘ladi.
Tog‘oldi va tog‘li hududlarda ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda shamol 13–18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Bu hududlarda kechasi 14–19 daraja, kunduzi esa 25–30 daraja iliq havo saqlanishi prognoz qilingan.
…