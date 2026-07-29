Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsiloti

·44·Jamiyat
Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsiloti

16 iyul kuni Toshkent shahrining Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasida sodir bo‘lgan dahshatli yo‘l-transport hodisasi oqibatida halok bo‘lganlar soni yana bittaga ko‘paydi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi xabariga ko‘ra, Onix avtomobili haydovchisi olingan og‘ir tan jarohatlari sababli 27 iyul kuni shifoxonada vafot etdi.

Zamin.uz ushbu mudhish YTH tafsilotlari, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan kortej taxminlari hamda voqea fonida yuz bergan muhim kadrlar o‘zgarishini taqdim etadi.

1. Shifoxonadagi og‘ir kurash va oshgan qurbonlar soni

Eslatib o‘tamiz, 16 iyul kuni soat 18:30 larda Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasida Onix rusumli avtomobil va YPX xodimlarining 3 ta patrul mototsikli to‘qnashib ketgan edi.

Hodisa kunida mototsiklchilardan biri olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan edi. To‘qnashuv oqibatida yana 4 kishi — ikki nafar mototsiklchi, chorrahada navbatchilikda bo‘lgan YPX xodimi hamda Onix haydovchisi og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan edi.

27 iyul kuni Onix haydovchisining vafot etishi bilan fojia qurbonlari soni 2 nafarga yetdi. Shifoxonada davolanayotgan qolgan uch nafar bemorning ahvoli barqarorlashib, umumiy bo‘limga o‘tkazilgani ma’lum qilindi.

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi xabaridan:

«16 iyul kuni sodir bo‘lgan YTH oqibatida og‘ir tan jarohati olib, jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan Onix avtomobili haydovchisi ko‘rsatilgan tibbiy yordamga qaramay, 27 iyul kuni vafot etdi. Qolgan bemorlarning ahvoli yaxshilanib, umumiy bo‘limga o‘tkazilgan.»

2. Kortej taxminlari: Rasmiy raddiya va tarmoqlardagi videoyozuv

Hodisa sodir bo‘lgan ilk kunlardanoq ijtimoiy tarmoqlarda ushbu YTH yuqori martabali kortejni kuzatib borish vaqtida yuz bergani haqida xabarlar tarqaldi. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (YHXX) esa bu ma’lumotlarni keskin rad etib, jamoatchilikdan asossiz xabar tarqatmaslikni so‘radi.

Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoyozuvlarda vaziyat biroz boshqacharoq aks etgan:

  • Chorrahada avtomobillar va piyodalar harakati huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan to‘liq tartibga solib turilgan;

  • Qora rangli furgon va yana bir xuddi shu rangli avtomobil yuqori tezlikda chorrahadan o‘tib ketgach, yo‘l ochilgan va harakatga ruxsat berilgan;

  • Svetoforda yashil chiroq yongach, yengil avtomobillar harakatlanishni boshlagan;

  • Ammo shu paytda kortej tarkibidagi qolgan mototsikllar chorrahaga kirib kelgan va Onix bilan to‘qnashuv sodir bo‘lgan.

3. Fojia fonidagi iste’fo: Alisher Usmonov lavozimidan ozod etildi

Ushbu shov-shuvli va fojiali hodisa fonida davlat boshqaruvida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi.

O‘zbekiston Prezidentining Davlat xavfsizlik xizmati (PDXX) raisi Alisher Usmonov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Jamoatchilik va manbalar ushbu iste’foni bevosita Do‘rmon yo‘lida sodir bo‘lgan YTH va kortej xavfsizligini tashkil etishdagi kamchiliklar bilan bog‘lamoqda.

Do‘rmon yo‘lidagi YTH bo‘yicha asosiy faktlar va tafsilotlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Hodisa vaqti va joyi

16 iyul, soat 18:30, Toshkent sh., Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasi

Ishtirokchilar

Chevrolet Onix va 3 ta YPX patrul mototsikli

Qurbonlar soni

2 kishi (1 nafar YPX mototsiklichisi va Onix haydovchisi)

Jarohatlanganlar

3 kishi (umumiy bo‘limga o‘tkazilgan)

Rasmiy munosabat (YHXX)

Kortej kuzatuvi haqidagi xabarlar rad etilgan

Kadrlar o‘zgarishi

Prezident DXX raisi Alisher Usmonov lavozimidan ozod etildi

Yo‘llardagi xavfsizlik, maxsus transport vositalari va kortejlar harakatini tartibga solish butun jamoatchilik e’tiboridagi muhim masaladir.

Ushbu tahliliy maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va avtomobilchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, chorrahalarda kortejlar va maxsus transportlar harakatini tartibga solishda xavfsizlikni ta’minlash uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

OnixToshkentZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Bugun, 12:19«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindi«SES» tizimida zanjirli hibslar: To‘rtta viloyatda pul talab qilgan xodimlar qo‘lga olindiBugun, 11:43Ta’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiTa’lim tizimida yangi talab: Sertifikati bo‘lmagan chet tili o‘qituvchilari ishdan bo‘shatiladiBugun, 10:55Samarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiSamarqand viloyatida ovqatlanish shahobchasidagi katta yong‘in 50 daqiqada o‘chirildiBugun, 05:36Namanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiNamanganda bir kunda 4 kishi daryoda cho‘kib ketdiBugun, 00:53Futbolchi Hojimat Erkinov oila qurdi (video)Futbolchi Hojimat Erkinov oila qurdi (video)Kecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi