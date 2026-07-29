Onix haydovchisi vafot etdi — kortej va tizimdagi bo‘shatishlar tafsiloti
16 iyul kuni Toshkent shahrining Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasida sodir bo‘lgan dahshatli yo‘l-transport hodisasi oqibatida halok bo‘lganlar soni yana bittaga ko‘paydi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi xabariga ko‘ra, Onix avtomobili haydovchisi olingan og‘ir tan jarohatlari sababli 27 iyul kuni shifoxonada vafot etdi.
Zamin.uz ushbu mudhish YTH tafsilotlari, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan kortej taxminlari hamda voqea fonida yuz bergan muhim kadrlar o‘zgarishini taqdim etadi.
1. Shifoxonadagi og‘ir kurash va oshgan qurbonlar soni
Eslatib o‘tamiz, 16 iyul kuni soat 18:30 larda Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasida Onix rusumli avtomobil va YPX xodimlarining 3 ta patrul mototsikli to‘qnashib ketgan edi.
Hodisa kunida mototsiklchilardan biri olgan og‘ir tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan edi. To‘qnashuv oqibatida yana 4 kishi — ikki nafar mototsiklchi, chorrahada navbatchilikda bo‘lgan YPX xodimi hamda Onix haydovchisi og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan edi.
27 iyul kuni Onix haydovchisining vafot etishi bilan fojia qurbonlari soni 2 nafarga yetdi. Shifoxonada davolanayotgan qolgan uch nafar bemorning ahvoli barqarorlashib, umumiy bo‘limga o‘tkazilgani ma’lum qilindi.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi xabaridan:
«16 iyul kuni sodir bo‘lgan YTH oqibatida og‘ir tan jarohati olib, jonlantirish bo‘limiga yotqizilgan Onix avtomobili haydovchisi ko‘rsatilgan tibbiy yordamga qaramay, 27 iyul kuni vafot etdi. Qolgan bemorlarning ahvoli yaxshilanib, umumiy bo‘limga o‘tkazilgan.»
2. Kortej taxminlari: Rasmiy raddiya va tarmoqlardagi videoyozuv
Hodisa sodir bo‘lgan ilk kunlardanoq ijtimoiy tarmoqlarda ushbu YTH yuqori martabali kortejni kuzatib borish vaqtida yuz bergani haqida xabarlar tarqaldi. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (YHXX) esa bu ma’lumotlarni keskin rad etib, jamoatchilikdan asossiz xabar tarqatmaslikni so‘radi.
Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoyozuvlarda vaziyat biroz boshqacharoq aks etgan:
Chorrahada avtomobillar va piyodalar harakati huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan to‘liq tartibga solib turilgan;
Qora rangli furgon va yana bir xuddi shu rangli avtomobil yuqori tezlikda chorrahadan o‘tib ketgach, yo‘l ochilgan va harakatga ruxsat berilgan;
Svetoforda yashil chiroq yongach, yengil avtomobillar harakatlanishni boshlagan;
Ammo shu paytda kortej tarkibidagi qolgan mototsikllar chorrahaga kirib kelgan va Onix bilan to‘qnashuv sodir bo‘lgan.
3. Fojia fonidagi iste’fo: Alisher Usmonov lavozimidan ozod etildi
Ushbu shov-shuvli va fojiali hodisa fonida davlat boshqaruvida muhim kadrlar o‘zgarishi yuz berdi.
O‘zbekiston Prezidentining Davlat xavfsizlik xizmati (PDXX) raisi Alisher Usmonov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Jamoatchilik va manbalar ushbu iste’foni bevosita Do‘rmon yo‘lida sodir bo‘lgan YTH va kortej xavfsizligini tashkil etishdagi kamchiliklar bilan bog‘lamoqda.
Do‘rmon yo‘lidagi YTH bo‘yicha asosiy faktlar va tafsilotlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Hodisa vaqti va joyi
16 iyul, soat 18:30, Toshkent sh., Do‘rmon yo‘li va G‘azalkent ko‘chalari kesishmasi
Ishtirokchilar
Chevrolet Onix va 3 ta YPX patrul mototsikli
Qurbonlar soni
2 kishi (1 nafar YPX mototsiklichisi va Onix haydovchisi)
Jarohatlanganlar
3 kishi (umumiy bo‘limga o‘tkazilgan)
Rasmiy munosabat (YHXX)
Kortej kuzatuvi haqidagi xabarlar rad etilgan
Kadrlar o‘zgarishi
Prezident DXX raisi Alisher Usmonov lavozimidan ozod etildi
Yo‘llardagi xavfsizlik, maxsus transport vositalari va kortejlar harakatini tartibga solish butun jamoatchilik e’tiboridagi muhim masaladir.
Ushbu tahliliy maqolani do‘stlaringiz, yaqinlaringiz va avtomobilchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, chorrahalarda kortejlar va maxsus transportlar harakatini tartibga solishda xavfsizlikni ta’minlash uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…