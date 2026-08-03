Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldi

·94·Dunyo
Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldi
Qisqacha

Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish uchun o‘tkaziladigan NEET imtihonini qayta topshirishi kerak bo‘lgan 17 yoshli Kaxaan Patel sinovga uch kun qolganida, 18 iyun kuni Axmedobodda o‘z joniga qasd qildi. U imtihon savollari tarqalib ketgani haqidagi mojaro sabab yuzaga kelgan noaniqlik va ruhiy bosim ostida qolgan. Ommaviy axborot vositalariga ko‘ra, Kaxaan ushbu mojaro ortidan hayotiga nuqta qo‘ygan kamida 21 nafar talabadan biri bo‘lgan.

Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish uchun o‘tkaziladigan milliy NEET imtihoni atrofidagi janjal yana bir fojiaga sabab bo‘ldi. Imtihonni qayta topshirishi kerak bo‘lgan 17 yoshli Kaxaan Patel sinovga uch kun qolganida o‘z joniga qasd qildi.

Fojia 18 iyun kuni ertalab mamlakatning Axmedobod shahrida sodir bo‘lgan. Ota-onasi uning xonasiga kirganida hamma narsa o‘z joyida edi: noutbugi ochiq, darsliklari va daftarlari stol ustida, elektr gitarasi xona burchagida turar, kitob javonida esa sevimli asarlari saqlanardi. Faqat bir narsa yo‘q edi — Kaxaanning o‘zi.

Yigit bu yilgi NEET imtihonidagi savollar tarqalib ketgani bilan bog‘liq mojaro sabab yana bir bor imtihon topshirishi kerak edi. Millionlab abituriyentlar qatori u ham qayta sinovga tayyorlanayotgandi. Yaqinlarining aytishicha, yuzaga kelgan noaniqlik va kuchli ruhiy bosim uning holatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan.

Ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, Kaxaan ushbu imtihon mojarosi ortidan hayotiga nuqta qo‘ygan kamida 21 nafar talabadan biri hisoblanadi. Bu voqealar mamlakat bo‘ylab keng norozilik namoyishlarini keltirib chiqardi.

Dehli shahrida minglab yoshlar ta’lim tizimidagi kamchiliklar va imtihonlar atrofidagi muammolar uchun mas’ullarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Kunlar davom etgan namoyishlardan so‘ng Hindiston ta’lim vaziri Dxarmendra Pradxan lavozimini tark etdi.

Kaxaan Patelning oilasi esa o‘g‘lining orzusi shifokor bo‘lish edi, ammo imtihon atrofidagi inqiroz bu orzuni fojia bilan yakunlaganini aytmoqda. Bu voqea Hindistonda ta’lim tizimi va yoshlar ruhiy salomatligi masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.

HindistonAhmedabodDehliDharmendra PradhanKahaan Patel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 22:47Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Bugun, 22:29Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Bugun, 22:20AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiAQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiBugun, 21:44Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:18Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiInstagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiBugun, 20:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi