Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldi
Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish uchun o‘tkaziladigan NEET imtihonini qayta topshirishi kerak bo‘lgan 17 yoshli Kaxaan Patel sinovga uch kun qolganida, 18 iyun kuni Axmedobodda o‘z joniga qasd qildi. U imtihon savollari tarqalib ketgani haqidagi mojaro sabab yuzaga kelgan noaniqlik va ruhiy bosim ostida qolgan. Ommaviy axborot vositalariga ko‘ra, Kaxaan ushbu mojaro ortidan hayotiga nuqta qo‘ygan kamida 21 nafar talabadan biri bo‘lgan.
Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish uchun o‘tkaziladigan milliy NEET imtihoni atrofidagi janjal yana bir fojiaga sabab bo‘ldi. Imtihonni qayta topshirishi kerak bo‘lgan 17 yoshli Kaxaan Patel sinovga uch kun qolganida o‘z joniga qasd qildi.
Fojia 18 iyun kuni ertalab mamlakatning Axmedobod shahrida sodir bo‘lgan. Ota-onasi uning xonasiga kirganida hamma narsa o‘z joyida edi: noutbugi ochiq, darsliklari va daftarlari stol ustida, elektr gitarasi xona burchagida turar, kitob javonida esa sevimli asarlari saqlanardi. Faqat bir narsa yo‘q edi — Kaxaanning o‘zi.
Yigit bu yilgi NEET imtihonidagi savollar tarqalib ketgani bilan bog‘liq mojaro sabab yana bir bor imtihon topshirishi kerak edi. Millionlab abituriyentlar qatori u ham qayta sinovga tayyorlanayotgandi. Yaqinlarining aytishicha, yuzaga kelgan noaniqlik va kuchli ruhiy bosim uning holatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan.
Ommaviy axborot vositalari ma’lumotlariga ko‘ra, Kaxaan ushbu imtihon mojarosi ortidan hayotiga nuqta qo‘ygan kamida 21 nafar talabadan biri hisoblanadi. Bu voqealar mamlakat bo‘ylab keng norozilik namoyishlarini keltirib chiqardi.
Dehli shahrida minglab yoshlar ta’lim tizimidagi kamchiliklar va imtihonlar atrofidagi muammolar uchun mas’ullarni javobgarlikka tortishni talab qildi. Kunlar davom etgan namoyishlardan so‘ng Hindiston ta’lim vaziri Dxarmendra Pradxan lavozimini tark etdi.
Kaxaan Patelning oilasi esa o‘g‘lining orzusi shifokor bo‘lish edi, ammo imtihon atrofidagi inqiroz bu orzuni fojia bilan yakunlaganini aytmoqda. Bu voqea Hindistonda ta’lim tizimi va yoshlar ruhiy salomatligi masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
…