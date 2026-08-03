Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)

·39·Dunyo
Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)
Qisqacha

Kit bolalari suv ostida ona sut bezi uchini lablari bilan mahkam ushlab emadi, ona kit esa kuchli mushaklari yordamida sutni ularning og'ziga purkaydi. Kit suti 35–50 foizgacha yog' saqlagani uchun suvda tez erib ketmaydi va bolaga qisqa vaqtda ko'p energiya beradi. Shu sababli ayrim yirik kit turlarining bolalari kuniga 40–90 kilogrammgacha vazn qo'shishi mumkin.

Kitlar baliqlar kabi tuxum qo‘yib ko‘paymaydi. Ular sutemizuvchilar hisoblanadi, ya’ni bolalarini tirik tug‘adi va ona suti bilan oziqlantiradi. Eng qiziq jihati shundaki, kit bolalarining emizilishi ham suv ostida amalga oshadi.

Emizish vaqtida kit bolasi lablari bilan ona sut bezini mahkam ushlab turadi. Ona kit esa maxsus kuchli mushaklari yordamida sutni bolaning og‘ziga purkab beradi. Shu sababli sutning dengiz suviga aralashib, tarqalib ketishi kamayadi.

Kit suti oddiy sutdan ancha quyuq bo‘lib, tarkibida 35–50 foizgacha yog‘ bo‘lishi mumkin. Yuqori yog‘ miqdori tufayli sut suvda tez erib ketmaydi va kit bolasi qisqa vaqt ichida katta miqdorda energiya oladi.

Bu esa ularning juda tez o‘sishiga yordam beradi. Ayrim yirik kit turlarining bolalari kuniga 40–90 kilogrammgacha vazn qo‘shishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 22:47Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiImtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiBugun, 22:28Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)Bugun, 22:20AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiAQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiBugun, 21:44Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:18Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiInstagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiBugun, 20:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi