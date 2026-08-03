Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)
Kit bolalari suv ostida ona sut bezi uchini lablari bilan mahkam ushlab emadi, ona kit esa kuchli mushaklari yordamida sutni ularning og'ziga purkaydi. Kit suti 35–50 foizgacha yog' saqlagani uchun suvda tez erib ketmaydi va bolaga qisqa vaqtda ko'p energiya beradi. Shu sababli ayrim yirik kit turlarining bolalari kuniga 40–90 kilogrammgacha vazn qo'shishi mumkin.
Kitlar baliqlar kabi tuxum qo‘yib ko‘paymaydi. Ular sutemizuvchilar hisoblanadi, ya’ni bolalarini tirik tug‘adi va ona suti bilan oziqlantiradi. Eng qiziq jihati shundaki, kit bolalarining emizilishi ham suv ostida amalga oshadi.
Emizish vaqtida kit bolasi lablari bilan ona sut bezini mahkam ushlab turadi. Ona kit esa maxsus kuchli mushaklari yordamida sutni bolaning og‘ziga purkab beradi. Shu sababli sutning dengiz suviga aralashib, tarqalib ketishi kamayadi.
Kit suti oddiy sutdan ancha quyuq bo‘lib, tarkibida 35–50 foizgacha yog‘ bo‘lishi mumkin. Yuqori yog‘ miqdori tufayli sut suvda tez erib ketmaydi va kit bolasi qisqa vaqt ichida katta miqdorda energiya oladi.
Bu esa ularning juda tez o‘sishiga yordam beradi. Ayrim yirik kit turlarining bolalari kuniga 40–90 kilogrammgacha vazn qo‘shishi mumkin.
…