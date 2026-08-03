Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)

·44·Dunyo
Yaponiyada 400 yillik o‘rgimchaklar jangi an’anasi saqlanmoqda (video)
Qisqacha

Yaponiyada 400 yildan ortiq tarixga ega o‘rgimchaklar jangi musobaqasi hanuzgacha o‘tkazilmoqda. Rivoyatlarga ko‘ra, XVI asr oxirida samuraylar bu an'anani jangovar ruhni oshirish va ko‘ngilochar mashg‘ulot sifatida yo‘lga qo‘ygan. Ishtirokchilar urg'ochi o‘rgimchaklarni tutib, maxsus parvarish qiladi, bellashuvda esa raqibini birinchi bo‘lib chaqqan, to‘rga o‘ragan yoki tayoqdan tushirib yuborgan o‘rgimchak g‘olib bo‘ladi.

Yaponiyada 400 yildan ortiq tarixga ega bo‘lgan o‘rgimchaklar jangi musobaqasi bugungi kungacha davom etib kelmoqda. Rivoyatlarga ko‘ra, XVI asr oxirida samuraylar ushbu an’anani jangovar ruhni oshirish va ko‘ngilochar mashg‘ulot sifatida yo‘lga qo‘ygan.

Musobaqaga tayyorgarlik ko‘rish uchun ishtirokchilar urg‘ochi o‘rgimchaklarni tutib, ularni maxsus parvarish qiladi. Garchi o‘rgimchaklar zaharli bo‘lsa-da, ularning zahari inson uchun jiddiy xavf tug‘dirmaydi.

Bellashuvda o‘rgimchaklar maxsus tayoq ustida to‘qnashadi. Raqibini birinchi bo‘lib chaqqan, to‘rga o‘ragan yoki tayoqdan pastga tushirib yuborgan o‘rgimchak g‘olib deb topiladi. Mazkur noodatiy musobaqa Yaponiyaning qadimiy an’analaridan biri sifatida hanuzgacha qiziqish uyg‘otib kelmoqda.

Japan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiYaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiBugun, 23:13Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 22:47Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Bugun, 22:29Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiImtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiBugun, 22:28AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiAQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdiBugun, 21:44Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi