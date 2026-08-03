AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdi

·0·Dunyo
AQSHlik 11 yoshli bola itlarga 100 soat kitob o‘qib, rekord o‘rnatdi

AQSHning Florida shtatida yashovchi 11 yoshli Nehemayya Tyorner hayvonlarga bo‘lgan mehr-muhabbati bilan e’tibor qozondi. U so‘nggi ikki yil davomida Jacksonville Humane Society boshpanasining «Pawsitive Reading» dasturida ko‘ngilli sifatida qatnashib, boshpanadagi hayvonlarga ovoz chiqarib kitob o‘qib kelgan.

Nehemayya iyun oyida kitob o‘qish bo‘yicha 100 soatlik ko‘rsatkichga erishgan dasturdagi ilk bola bo‘ldi. Shu munosabat bilan unga 100 soatlik ko‘ngillilik faoliyatini tasdiqlovchi maxsus sertifikat topshirildi.

Bolaning aytishicha, u ayniqsa itlarga kitob o‘qishni yaxshi ko‘radi. Uning fikricha, sokin ovoz hayvonlarni tinchlantirib, boshpanada o‘zini xotirjamroq his qilishiga yordam beradi. Nehemayya bu orqali itlarning tezroq yangi va mehribon egalarini topishiga umid qiladi.

Dastur vakillari ham bunday mashg‘ulotlar hayvonlarning stressini kamaytirishga yordam berishini ta’kidlamoqda. Nehemayya kitob o‘qigan itlardan biri — Hopper boshpanada qariyb 400 kun qolgan va bola unga har tashrifida kitob o‘qigan. Keyinchalik Hopper yangi uy topishga muvaffaq bo‘lgan.

Jacksonville Humane Society rahbari Lourens Nikolas Nehemayyaning tashabbusini yuqori baholab, uning oddiy, ammo samimiy harakati nafaqat boshpanadagi hayvonlarga, balki butun jamoaga ilhom berayotganini qayd etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:18Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 20:46Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiInstagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiBugun, 20:4555 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)55 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)Bugun, 20:39Dunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiDunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiBugun, 19:45O‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozO‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozBugun, 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi