Shahrisabzda odamlar nega issiq qumga ko‘milmoqda?

·1·Jamiyat
Shahrisabzda odamlar nega issiq qumga ko‘milmoqda?

Shahrisabz tumanining Qumo‘ta hududida qumga ko‘milish orqali turli xastaliklardan xalos bo‘lish usuli ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Tarqalgan videoda ayrim fuqarolar ushbu usuldan foydalanib, o‘zlarini qiynayotgan og‘riqlarga yengillik sezayotganini aytgan.

Video muallifining ta’kidlashicha, qum bilan davolanish oyoq va suyak og‘riqlari, shuningdek, revmatizm kabi xastaliklarda foyda berishi mumkin. Unga ko‘ra, odamlar ma’lum vaqt davomida issiq qumga ko‘milish orqali muolaja olishmoqda.

Qizig‘i, videoni tasvirga olgan shaxsning o‘zi ham Shahrisabz tumanidan bo‘lishiga qaramay, Qumo‘ta hududiga ilk bor kelganini bildirgan. Mazkur usulga aholi orasida qiziqish yuqori bo‘lsa-da, uning turli kasalliklarni davolashdagi samarasi bo‘yicha tibbiy xulosa keltirilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiToshkentda mast yo‘lovchi avtobus haydovchisiga hujum qildiBugun, 11:54Mirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiMirzo Ulug‘bek tumanida yer savdosi bilan bog‘liq yirik firibgarlik ishi qo‘zg‘atildiBugun, 10:10Surxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandiSurxondaryoda o‘rmon yerlaridan noqonuniy foydalanish aniqlandiBugun, 09:57O‘zbekiston yo‘llarida afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL ko‘rindi (video)O‘zbekiston yo‘llarida afsonaviy Mercedes-Benz 300 SL ko‘rindi (video)Bugun, 09:31Buxoroda bola boshini beton teshigiga tiqib, chiqara olmay qoldi (video)Buxoroda bola boshini beton teshigiga tiqib, chiqara olmay qoldi (video)Bugun, 09:01Salafandan tayyorlangan liboslar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldiSalafandan tayyorlangan liboslar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 08:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda