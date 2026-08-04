O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?

·0·Avto
O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?

O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–iyun oylarida turli rusumdagi 235 794 dona yengil avtomobil ishlab chiqarildi, deb xabar berdi Davlat statistika qo‘mitasi.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 26,8 ming donaga ko‘p.

Rusumlar kesimida eng ko‘p Cobalt ishlab chiqarilgan. Yarim yil davomida ushbu modeldan 82 951 dona tayyorlangan.

Ikkinchi o‘rinda Damas turibdi. Yanvar–iyun oylarida 42 663 dona Damas ishlab chiqarilgan. Tracker bo‘yicha ko‘rsatkich 23 249 donani, Onix bo‘yicha esa 18 715 donani tashkil etgan.

KIA avtomobillaridan 15 184 dona, BYD modellaridan 13 405 dona ishlab chiqarilgan. Shuningdek, Haval 5 061 dona, Chery 4 384 dona miqdorida tayyorlangan.

Chevrolet Damas Move rusumidan 600 dona ishlab chiqarilgani qayd etildi. Bundan tashqari, 29 582 dona maxsus yengil avtomobil ishlab chiqarilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdiSmart kompaniyasi afsonaviy Fortwo modelining davomchisini namoyish etdiBugun, 15:21AvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiAvtoVAZ yangi dvigatellarining kafolatlangan resursi eʼlon qilindiBugun, 11:51Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytmoqdaBugun, 10:52Afsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiAfsonaviy Audi A2 elektromobil sifatida qaytdiBugun, 03:58Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiFerrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiKecha, 22:58Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiHennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiKecha, 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi