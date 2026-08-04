O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda?
O‘zbekistonda 2026 yilning yanvar–iyun oylarida turli rusumdagi 235 794 dona yengil avtomobil ishlab chiqarildi, deb xabar berdi Davlat statistika qo‘mitasi.
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 26,8 ming donaga ko‘p.
Rusumlar kesimida eng ko‘p Cobalt ishlab chiqarilgan. Yarim yil davomida ushbu modeldan 82 951 dona tayyorlangan.
Ikkinchi o‘rinda Damas turibdi. Yanvar–iyun oylarida 42 663 dona Damas ishlab chiqarilgan. Tracker bo‘yicha ko‘rsatkich 23 249 donani, Onix bo‘yicha esa 18 715 donani tashkil etgan.
KIA avtomobillaridan 15 184 dona, BYD modellaridan 13 405 dona ishlab chiqarilgan. Shuningdek, Haval 5 061 dona, Chery 4 384 dona miqdorida tayyorlangan.
Chevrolet Damas Move rusumidan 600 dona ishlab chiqarilgani qayd etildi. Bundan tashqari, 29 582 dona maxsus yengil avtomobil ishlab chiqarilgan.
…