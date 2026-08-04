O‘zbekistonda oltin qazib olish huquqi qariyb uch baravar qimmatlashdi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda oltin qazib olish huquqi qariyb uch baravar qimmatlashdi
Qisqacha

O‘zbekistonda qimmatbaho metallarni yakka tartibda qazib olish huquqi uchun auksionning boshlang‘ich narxi bir gektar yerga 100 BHM etib belgilandi. Bu hozir 41,2 million so‘m bo‘lib, avvalgi 35 BHM yoki 14,4 million so‘mlik narxdan yuqori. 2026 yil 1 sentyabrdan BHM 440 ming so‘mga oshgach, boshlang‘ich baho 44 million so‘mga yetadi.

O‘zbekistonda qimmatbaho metallarni yakka tartibda qazib olish huquqining auksiondagi eng kam boshlang‘ich narxi oshirildi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko‘ra, endi bir gektar yer uchun savdo 100 BHMdan boshlanadi. Bu amaldagi hisobda 41,2 million so‘mni tashkil etadi. Avval mazkur ko‘rsatkich 35 BHM, ya’ni 14,4 million so‘m edi.

2026 yil 1 sentyabrdan BHM 440 ming so‘mga oshishi munosabati bilan bir gektar maydonning boshlang‘ich bahosi 44 million so‘mga yetadi.

Shuningdek, uglevodorodlar, oltin va boshqa rudali qazilmalarni qazib olish huquqi uchun boshlang‘ich to‘lov xomashyo qiymatining 0,15 foizidan 0,6 foizigacha ko‘tarildi. Geologik qidiruv ishlari uchun belgilangan narxlar ham oshirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoning sirli Kun Ko‘rmas ko‘li haqida eshitganmisiz? (video)Qashqadaryoning sirli Kun Ko‘rmas ko‘li haqida eshitganmisiz? (video)Bugun, 14:01O‘zbekiston Markaziy Osiyoda farovonlik bo‘yicha uchlikka kirdiO‘zbekiston Markaziy Osiyoda farovonlik bo‘yicha uchlikka kirdiBugun, 10:02To‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdiTo‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdiKecha, 21:03Turistik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiTuristik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiKecha, 10:07Toshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaToshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaKecha, 09:44O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?02.08, 20:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi