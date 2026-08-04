Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)

·4·Madaniyat
Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)
Qisqacha

Aktrisa Durdona Qurbonovaga katta ayiq shaklidagi gul kompozitsiyasi va yurak ko'rinishidagi bir nechta gullar yuborildi. U sovg'ani mamnuniyat bilan qarshi olgani va bundan quvongani videoda aks etgan. Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda gullarni kim yuborgani haqida turli taxminlarga sabab bo'ldi. Foydalanuvchilar “To'y qachon?”, “Kim yubordi?” va “Bizga ham nasib qilsin” kabi izohlar qoldirdi.

So‘nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda bloger va mashhurlarga turli xil noodatiy shakldagi gul kompozitsiyalari yuborilayotgan videolar ko‘paymoqda. Ayniqsa, katta ot, kobra ilon va ulkan yurak ko‘rinishidagi gullar internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortgan edi.

Bu safar esa aktrisa Durdona Qurbonovaga o‘zgacha sovg‘a taqdim etildi. Unga katta ayiq shaklida tayyorlangan gul kompozitsiyasi hamda uning yonida yurak ko‘rinishidagi bir nechta gullar yuborilgan.

Aktrisaning sovg‘ani ko‘rganidagi quvonchi esa uning yuz-ko‘zidan yaqqol sezildi. Durdona noodatiy kompozitsiyani mamnuniyat bilan qarshi olgani ko‘rinadi.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda ham turli taxminlarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar aktrisaga havas qilganini bildirib, gullarni kim yuborgani bilan qiziqishgan. Ayrimlar esa hazil aralash “To‘y qachon?”, “Kim yubordi?”, “Bizga ham nasib qilsin”, deya izoh qoldirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Bugun, 14:36Vetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdiVetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdiBugun, 14:27Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiGarri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiBugun, 12:59Murodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiMurodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiBugun, 12:07Sitora Alimjonova umra safariga yo‘l oldi (video)Sitora Alimjonova umra safariga yo‘l oldi (video)Kecha, 23:03«Ayol» seriali ortidagi 7 yillik mojaro oshkor bo‘ldi«Ayol» seriali ortidagi 7 yillik mojaro oshkor bo‘ldiKecha, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida