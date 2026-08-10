Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildi

·3.2K·Dunyo
Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildi
Qisqacha

92 yoshli Jozett Lepol musulmon qo'shnilarining samimiy yordami, g'amxo'rligi va yaxshi xulqidan ta'sirlanib, Islom dinini qabul qildi. U din haqida ma'lumot olgach, Bryusseldagi masjidga borib, o'zi uchun Nur ismini tanladi. Jozettning 92 yoshida bunday qarorga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Uning hikoyasi mehr-oqibat va yaxshi qo'shnichilik insonning hayotiy qarashlariga jiddiy ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatdi.

92 yoshli Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining munosabatidan ta’sirlanib, Islom dinini qabul qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qo‘shnilarining samimiy yordami, g‘amxo‘rligi va yaxshi xulqi unda Islomni yaqindan o‘rganish istagini paydo qilgan.

Jozett din haqida ma’lumot olganidan so‘ng Bryusseldagi masjidga borib, Islomni qabul qilgan. Shu yerda u o‘zi uchun Nur ismini tanlagan.

Uning 92 yoshida bunday qarorga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar bu voqeada, eng avvalo, insonlar o‘rtasidagi mehr va yaxshi muomalaning ta’sirini ko‘rishgan.

Jozettning hikoyasi qo‘shnichilik munosabati ba’zan insonning hayotiy qarashlariga ham jiddiy ta’sir qilishi mumkinligini ko‘rsatgan.

Jozett LepolBryusselNur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiDengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildiBugun, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi