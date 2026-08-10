Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildi
92 yoshli Jozett Lepol musulmon qo'shnilarining samimiy yordami, g'amxo'rligi va yaxshi xulqidan ta'sirlanib, Islom dinini qabul qildi. U din haqida ma'lumot olgach, Bryusseldagi masjidga borib, o'zi uchun Nur ismini tanladi. Jozettning 92 yoshida bunday qarorga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Uning hikoyasi mehr-oqibat va yaxshi qo'shnichilik insonning hayotiy qarashlariga jiddiy ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatdi.
92 yoshli Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining munosabatidan ta’sirlanib, Islom dinini qabul qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, qo‘shnilarining samimiy yordami, g‘amxo‘rligi va yaxshi xulqi unda Islomni yaqindan o‘rganish istagini paydo qilgan.
Jozett din haqida ma’lumot olganidan so‘ng Bryusseldagi masjidga borib, Islomni qabul qilgan. Shu yerda u o‘zi uchun Nur ismini tanlagan.
Uning 92 yoshida bunday qarorga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar bu voqeada, eng avvalo, insonlar o‘rtasidagi mehr va yaxshi muomalaning ta’sirini ko‘rishgan.
Jozettning hikoyasi qo‘shnichilik munosabati ba’zan insonning hayotiy qarashlariga ham jiddiy ta’sir qilishi mumkinligini ko‘rsatgan.
…