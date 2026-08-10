5 yil qamoq yoki 2,7 million dollar: Saudiyada hayvonlarga ozor berish endi juda qimmatga tushadi
Saudiya Arabistonida hayvonlarga qasddan zarar yetkazganlar 2,7 million dollargacha jarima yoki 5 yilgacha qamoq jazosi bilan jazolanishi mumkin. Yangi tartib hayvonlarga nisbatan zo'ravonlik uchun javobgarlikni kuchaytirdi. Choralar hayvonlarni shafqatsiz munosabatdan himoya qilish va ularga mas'uliyatli munosabatni kuchaytirishga qaratilgan.
Saudiya Arabistonida hayvonlarga nisbatan zo‘ravonlik qilgan shaxslarga beriladigan jazolar kuchaytirildi. Yangi tartibga ko‘ra, hayvonlarga qasddan zarar yetkazganlar katta miqdordagi jarima va qamoq jazosiga duch kelishi mumkin.
Ma’lum qilinishicha, bunday huquqbuzarlik uchun jarima miqdori 2,7 million dollargacha yetishi mumkin. Shuningdek, aybdor shaxs 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi ehtimoli bor.
Bu choralar hayvonlarni shafqatsiz munosabatdan himoya qilish va ularga nisbatan mas’uliyatli munosabatni kuchaytirishga qaratilgan.
Hayvonlarga mehr va g‘amxo‘rlik ko‘rsatish insonning ular oldidagi mas’uliyatidan biri hisoblanadi. Ular ham himoya va xavfsiz munosabatga muhtoj.
…