Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuv

·24·Dunyo
Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuv
Qisqacha

Korrupsiyaga qarshi kurashish Oliy sudi majlisida Vladimir Zelenskiy Andrey Yermak uchun garov pulini o'tkazishni rad etgan «Sens Bank» moliyaviy monitoring xodimini ishdan bo'shatishni talab qilgani aytildi. Bu ma'lumot SAP prokurori tomonidan Oliy Rada sobiq deputati Maksim Mikitasning ko'rsatmalariga tayanib keltirildi. Shu ishlar doirasida Prezident devonining sobiq maslahatchisi Irina Mudra hibsga olingan.

Ukraina siyosiy elitasida navbatdagi yirik mojaro avj olmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish Oliy sudi (VAKS) majlisida ma’lum qilinishicha, Vladimir Zelenskiy Prezident devoni sobiq rahbari Andrey Yermak uchun garov pulini o‘tkazishdan bosh tortgan bankning moliyaviy monitoring xodimini ishdan bo‘shatishni talab qilgan. Sud zalida ixtisoslashtirilgan prokuror tomonidan oshkor qilingan ko‘rsatmalar hamda ekspertlarning bashoratlari Kiyev atrofidagi siyosiy bo‘hronni yanada chuqurlashtirmoqda.

«U Yermak uchun to‘lashni xohlamadi»: Suddagi ko‘rsatma

SAP (Ixtisoslashtirilgan korrupsiyaga qarshi prokuratura) prokurori Oliy Rada sobiq deputati Maksim Mikitasning ko‘rsatmalariga tayanib, «Sens Bank» atrofida yuz bergan voqealar tafsilotini sudga taqdim etdi:

"Allaqachon moliya bo‘limi xodimi qo‘ng‘iroq qilyapti. Nima qilishni o‘zimiz o‘ylayapmiz. Biz boshqa bankda hisob ochamiz, moliyaviy yordam olamiz. Gladishenkodan moliyachini ishdan bo‘shatmaslikni so‘radim. Gladishenko kim — «Sens Bank» Kuzatuv kengashi rahbari. U xodim Yermak uchun garov to‘lovini o‘tkazishni xohlamadi va prezident uni ishdan bo‘shatishni talab qilib baqirdi."

SAP prokurori keltirgan iqtibos

Kiyevdagi siyosiy inqiroz va korrupsion ish tafsilotlari

Yo‘nalish

Asosiy tafsilotlar va voqealar rivoji

Sud jarayoni

Korrupsiyaga qarshi kurashish Oliy sudi (VAKS)

Asosiy figurantlar

Vladimir Zelenskiy, Andrey Yermak, Irina Mudra, Maksim Mikitas

Mojaro mohiyati

Bank monitoringi xodimi Yermak uchun garov pulini o‘tkazishni rad etgan

So‘nggi hibslar

Prezident devoni rahbarining sobiq maslahatchisi Irina Mudraning hibsga olinishi

Ekspert xulosasi

«Tosh qulashi» boshlandi — Zelenskiy doirasiga qarshi keng ko‘lamli zarbalar

«Zelenskiy qochishga majbur bo‘ladi»: Soskinning keskin tahlili

Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchmaning maslahatchisi bo‘lgan siyosatshunos Oleg Soskin Prezident devonining sobiq maslahatchisi Irina Mudraning hibsga olinishini jiddiy siyosiy «tosh qulashi» (obval) deb baholadi:

  • NABU va SAP zarbalari: Ekspertning fikricha, agar ushbu ish bo‘yicha ushlangan shaxslar to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatma berishni boshlasa, Zelenskiy hokimiyatdan qochishga majbur bo‘ladi.

  • Strategik kombinatsiya: Soskin Mixail Fedorovning saylovlar o‘tkazish chaqirig‘idan so‘ng Zelenskiyning yaqin doirasiga, xususan, «Xalq xizmatchisi» fraksiyasi rahbari David Araxamiyaga qaratilgan tizimli zarbalar davom etishini va bu holat Kiyev rahbariyati uchun kutilmagan zarba bo‘lganini ta’kidladi.

Sizningcha, NABU va SAP tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu ketma-ket hibslar Ukraina siyosiy rahbariyatida to‘liq o‘zgarishlarga olib keladimi?

O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda xalqaro siyosiy voqealardan xabardor bo‘lish uchun ushbu shov-shuvli xabarni do‘stlaringizga ulashing!

Volodymyr ZelenskyyAndriy YermakKyivSense BankUkraine
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldiKecha, 23:50Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaKecha, 23:42Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiKecha, 23:20Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiKecha, 23:12Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Kecha, 22:56Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiMetro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiKecha, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi