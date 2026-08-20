Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuv
Korrupsiyaga qarshi kurashish Oliy sudi majlisida Vladimir Zelenskiy Andrey Yermak uchun garov pulini o'tkazishni rad etgan «Sens Bank» moliyaviy monitoring xodimini ishdan bo'shatishni talab qilgani aytildi. Bu ma'lumot SAP prokurori tomonidan Oliy Rada sobiq deputati Maksim Mikitasning ko'rsatmalariga tayanib keltirildi. Shu ishlar doirasida Prezident devonining sobiq maslahatchisi Irina Mudra hibsga olingan.
Ukraina siyosiy elitasida navbatdagi yirik mojaro avj olmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish Oliy sudi (VAKS) majlisida ma’lum qilinishicha, Vladimir Zelenskiy Prezident devoni sobiq rahbari Andrey Yermak uchun garov pulini o‘tkazishdan bosh tortgan bankning moliyaviy monitoring xodimini ishdan bo‘shatishni talab qilgan. Sud zalida ixtisoslashtirilgan prokuror tomonidan oshkor qilingan ko‘rsatmalar hamda ekspertlarning bashoratlari Kiyev atrofidagi siyosiy bo‘hronni yanada chuqurlashtirmoqda.
«U Yermak uchun to‘lashni xohlamadi»: Suddagi ko‘rsatma
SAP (Ixtisoslashtirilgan korrupsiyaga qarshi prokuratura) prokurori Oliy Rada sobiq deputati Maksim Mikitasning ko‘rsatmalariga tayanib, «Sens Bank» atrofida yuz bergan voqealar tafsilotini sudga taqdim etdi:
"Allaqachon moliya bo‘limi xodimi qo‘ng‘iroq qilyapti. Nima qilishni o‘zimiz o‘ylayapmiz. Biz boshqa bankda hisob ochamiz, moliyaviy yordam olamiz. Gladishenkodan moliyachini ishdan bo‘shatmaslikni so‘radim. Gladishenko kim — «Sens Bank» Kuzatuv kengashi rahbari. U xodim Yermak uchun garov to‘lovini o‘tkazishni xohlamadi va prezident uni ishdan bo‘shatishni talab qilib baqirdi."
— SAP prokurori keltirgan iqtibos
Kiyevdagi siyosiy inqiroz va korrupsion ish tafsilotlari
Yo‘nalish
Asosiy tafsilotlar va voqealar rivoji
Sud jarayoni
Korrupsiyaga qarshi kurashish Oliy sudi (VAKS)
Asosiy figurantlar
Vladimir Zelenskiy, Andrey Yermak, Irina Mudra, Maksim Mikitas
Mojaro mohiyati
Bank monitoringi xodimi Yermak uchun garov pulini o‘tkazishni rad etgan
So‘nggi hibslar
Prezident devoni rahbarining sobiq maslahatchisi Irina Mudraning hibsga olinishi
Ekspert xulosasi
«Tosh qulashi» boshlandi — Zelenskiy doirasiga qarshi keng ko‘lamli zarbalar
«Zelenskiy qochishga majbur bo‘ladi»: Soskinning keskin tahlili
Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchmaning maslahatchisi bo‘lgan siyosatshunos Oleg Soskin Prezident devonining sobiq maslahatchisi Irina Mudraning hibsga olinishini jiddiy siyosiy «tosh qulashi» (obval) deb baholadi:
NABU va SAP zarbalari: Ekspertning fikricha, agar ushbu ish bo‘yicha ushlangan shaxslar to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘rsatma berishni boshlasa, Zelenskiy hokimiyatdan qochishga majbur bo‘ladi.
Strategik kombinatsiya: Soskin Mixail Fedorovning saylovlar o‘tkazish chaqirig‘idan so‘ng Zelenskiyning yaqin doirasiga, xususan, «Xalq xizmatchisi» fraksiyasi rahbari David Araxamiyaga qaratilgan tizimli zarbalar davom etishini va bu holat Kiyev rahbariyati uchun kutilmagan zarba bo‘lganini ta’kidladi.
Sizningcha, NABU va SAP tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu ketma-ket hibslar Ukraina siyosiy rahbariyatida to‘liq o‘zgarishlarga olib keladimi?
O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda xalqaro siyosiy voqealardan xabardor bo‘lish uchun ushbu shov-shuvli xabarni do‘stlaringizga ulashing!
…