Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildi

·8·Dunyo
Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildi

Ukrainada bolalar orasida mashhur bo‘lgan «Qizaloq va maymoq» multseriali bilan bog‘liq rossiyalik shaxslar va tashkilotlarga nisbatan sanksiyalar joriy etildi. Mamlakat tomoni multserialni yaratish va tarqatishga aloqador besh nafar rossiyalik hamda to‘rtta tashkilotga qarshi cheklovlar qo‘llagan. Bu haqda RBK xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, sanksiyalar multserialni ishlab chiqaruvchi «Animakkord» studiyasi, uning asoschisi va bosh direktori, shuningdek, ssenariy muallifi, rejissyori va prodyuseri, serialning hammuallifi hamda multfilm huquqlari egasiga nisbatan joriy qilingan.

Ushbu cheklovlar 10 yil muddatga amal qilishi belgilangan.

Ukraina tomonining bildirishicha, multserial bolalar uchun mo‘ljallangan kontent ko‘rinishida Rossiyaga xayrixoh bo‘lgan g‘oya va qarashlarni tarqatadi. Rasmiylar bunday kontent mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid solishi mumkin, deb hisoblamoqda.

Multserialni platformalarda bloklash rejalashtirilmoqda

Ukraina Madaniyat vaziri Tatyana Berejnaning ta’kidlashicha, joriy etilgan sanksiyalar mamlakat hududida multserial kontentini bloklash uchun huquqiy asos yaratadi.

Shuningdek, Ukraina Netflix va YouTube kabi xalqaro platformalarga murojaat qilib, sanksiyaga tushgan shaxslar bilan hamkorlikni to‘xtatish, kontentni monetizatsiya qilish va uni tarqatishni cheklashni so‘rashi mumkin.

Multserial milliardlab marta tomosha qilingan

Ma’lumot uchun, «Qizaloq va maymoq» rus xalq ertagi asosida yaratilgan bo‘lib, qizaloq va maymoqning turli sarguzashtlari haqida hikoya qiladi.

Multserial YouTube tarixidagi eng mashhur animatsion loyihalardan biri hisoblanadi. Uning «Qizaloq plyus bo‘tqa» («Masha plyus kasha») nomli yetti daqiqalik epizodi 4,6 milliarddan ortiq marta tomosha qilingan.

Ushbu ko‘rsatkich multfilm epizodini YouTube'dagi eng ko‘p ko‘rilgan animatsion videolardan biriga aylantirgan. Loyiha shuningdek, platformaning eng mashhur animatsion videolaridan biri sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga ham kiritilgan.

UkrainaAnimakkordRBKYouTubeNetflix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki rossiyalik asir Xarkov yaqinidagi koloniyadan qochgani aytilmoqdaIkki rossiyalik asir Xarkov yaqinidagi koloniyadan qochgani aytilmoqdaBugun, 15:28Ota o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiOta o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdiBugun, 13:5334 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildiBugun, 13:30Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 10:02Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiQiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiBugun, 09:41Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi