Ukrainada mashhur «Qizaloq va maymoq» multfilmini ko‘rishga taqiq qo‘yildi
Ukrainada bolalar orasida mashhur bo‘lgan «Qizaloq va maymoq» multseriali bilan bog‘liq rossiyalik shaxslar va tashkilotlarga nisbatan sanksiyalar joriy etildi. Mamlakat tomoni multserialni yaratish va tarqatishga aloqador besh nafar rossiyalik hamda to‘rtta tashkilotga qarshi cheklovlar qo‘llagan. Bu haqda RBK xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, sanksiyalar multserialni ishlab chiqaruvchi «Animakkord» studiyasi, uning asoschisi va bosh direktori, shuningdek, ssenariy muallifi, rejissyori va prodyuseri, serialning hammuallifi hamda multfilm huquqlari egasiga nisbatan joriy qilingan.
Ushbu cheklovlar 10 yil muddatga amal qilishi belgilangan.
Ukraina tomonining bildirishicha, multserial bolalar uchun mo‘ljallangan kontent ko‘rinishida Rossiyaga xayrixoh bo‘lgan g‘oya va qarashlarni tarqatadi. Rasmiylar bunday kontent mamlakat milliy xavfsizligiga tahdid solishi mumkin, deb hisoblamoqda.
Multserialni platformalarda bloklash rejalashtirilmoqda
Ukraina Madaniyat vaziri Tatyana Berejnaning ta’kidlashicha, joriy etilgan sanksiyalar mamlakat hududida multserial kontentini bloklash uchun huquqiy asos yaratadi.
Shuningdek, Ukraina Netflix va YouTube kabi xalqaro platformalarga murojaat qilib, sanksiyaga tushgan shaxslar bilan hamkorlikni to‘xtatish, kontentni monetizatsiya qilish va uni tarqatishni cheklashni so‘rashi mumkin.
Multserial milliardlab marta tomosha qilingan
Ma’lumot uchun, «Qizaloq va maymoq» rus xalq ertagi asosida yaratilgan bo‘lib, qizaloq va maymoqning turli sarguzashtlari haqida hikoya qiladi.
Multserial YouTube tarixidagi eng mashhur animatsion loyihalardan biri hisoblanadi. Uning «Qizaloq plyus bo‘tqa» («Masha plyus kasha») nomli yetti daqiqalik epizodi 4,6 milliarddan ortiq marta tomosha qilingan.
Ushbu ko‘rsatkich multfilm epizodini YouTube'dagi eng ko‘p ko‘rilgan animatsion videolardan biriga aylantirgan. Loyiha shuningdek, platformaning eng mashhur animatsion videolaridan biri sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga ham kiritilgan.
…