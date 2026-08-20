«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi

·15·Dunyo
«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi
Qisqacha

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat mudofaa tizimidagi eng katta muammo mablag' va resurslar tanqisligi ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, urush xarajatlari oshgan, front ehtiyojlari kengaygan va Ukraina yangi moliyaviy manbalarni izlashga majbur bo'lmoqda. Yangi mudofaa vaziri Yevgeniy Xmara G'arb hamkorlari bilan tuzilgan barcha harbiy kelishuvlarni auditdan o'tkazib, yetkazilgan va kechikayotgan yordamlarni aniqlashi kerak.

Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy yangi mudofaa vaziri Yevgeniy Xmarani rasman tanishtirish marosimida mamlakat mudofaa tizimi duch kelayotgan eng asosiy to‘siq — mablag‘ va resurslarning keskin yetishmasligi ekanini ma’lum qildi. Urush xarajatlari keskin oshgani va frontdagi ehtiyojlar kengaygani sababli Kiyev yangi moliyaviy manbalarni izlashga majbur bo‘lmoqda.

«Resurslar ko‘proq talab etilmoqda»: Zelenskiyning bayonoti

Davlat rahbari yangi vazir oldiga muhim vazifalarni qo‘yar ekan, harbiy xarajatlar va qurolli qarshilik bo‘yicha hozirgi holatni ochiq baholadi:

"Bizda mavjud bo‘lgan eng katta muammolardan biri — bu pul. Bu haqiqatan ham hozir Ukraina mudofaa sohasidagi juda jiddiy chaqiriq. Kerakli resurslarni topish lozim va menimcha, bu biz duch kelgan eng katta muammodir. Urush qimmatlashdi — bu fakt. Resurslar ko‘proq talab qilinmoqda, tanqislik ortdi. Raqib bizga qarshi tobora ko‘proq vositalarni ishga solmoqda va biz nafaqat himoyalanishimiz, balki faol harakat qilishimiz kerak. Bularning barchasi katta mablag‘ talab qiladi.", — dedi Vladimir Zelenskiy.

Ukraina mudofaasidagi moliyaviy va harbiy holat ko‘rsatkichlari

Yo‘nalish

Muammo mohiyati va ko‘rilayotgan choralar

Asosiy muammo

Mudofaa sohasida mablag‘ va moddiy resurslar tanqisligi

Yangi vazir vazifasi

Yevgeniy Xmara G‘arb hamkorlari bilan barcha kelishuvlarni to‘liq auditdan o‘tkazadi

Harbiy talablar

Nafaqat mudofaa, balki faol harakatlarni davom ettirish uchun yangi moliyaviy oqimlar

Havo mudofaasidagi zaiflik

Ballistik raketalardan himoyalanishda jiddiy qiyinchiliklar (The Guardian)

Hamkorlar bilan munosabat

Amalga oshirilgan va kutilayotgan harbiy yordam paketlarini qayta tahlil qilish

G‘arb bilan kelishuvlar auditi va ballistika xavfi

Zelenskiyning ta’kidlashicha, yangi tayinlangan mudofaa vaziri Yevgeniy Xmara xalqaro hamkorlar bilan tuzilgan barcha harbiy shartnomalarni keng ko‘lamli auditdan o‘tkazishi kerak. Bunda qaysi yordamlar amalda yetkazib berilgani va qaysilari kechikayotgani aniqlashtiriladi.

Shu bilan birga, The Guardian nashrining mudofaa va xavfsizlik bo‘yicha muharriri Den Sabbag Ukraina havo mudofaa tizimlari Rossiyaning so‘nggi raketa hujumlari fonida, ayniqsa, ballistik raketalarni urib tushirishda jiddiy to‘siq va qiyinchiliklarga duch kelayotganini ta’kidladi.

Sizningcha, Ukraina mudofaa sohasida yuzaga kelgan katta moliyaviy tanqislikni G‘arbning yangi yordamlari orqali to‘liq qoplay oladimi yoki ichki iqtisodiy resurslarni qayta ko‘rib chiqishga to‘g‘ri keladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va harbiy-siyosiy tahlillardan xabardor bo‘lish uchun ushbu muhim xabarni yaqinlaringizga ulashing!

Volodymyr ZelenskyyUkrainaYevheniy KhmaraKyivThe Guardian
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaKecha, 23:42Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiKecha, 23:20Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiKecha, 23:12Bank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvBank xodimining ishdan bo‘shatilishi talabi va Kiyevdagi yangi korrupsion shov-shuvKecha, 23:05Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Ukraina uchun eng katta muammo: ballistik raketa tahdidi kuchaymoqda...Kecha, 22:56Metro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiMetro ichida chelakdan o‘nlab ilonsimon baliqlar sochilib ketdiKecha, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi