«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat mudofaa tizimidagi eng katta muammo mablag' va resurslar tanqisligi ekanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, urush xarajatlari oshgan, front ehtiyojlari kengaygan va Ukraina yangi moliyaviy manbalarni izlashga majbur bo'lmoqda. Yangi mudofaa vaziri Yevgeniy Xmara G'arb hamkorlari bilan tuzilgan barcha harbiy kelishuvlarni auditdan o'tkazib, yetkazilgan va kechikayotgan yordamlarni aniqlashi kerak.
Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy yangi mudofaa vaziri Yevgeniy Xmarani rasman tanishtirish marosimida mamlakat mudofaa tizimi duch kelayotgan eng asosiy to‘siq — mablag‘ va resurslarning keskin yetishmasligi ekanini ma’lum qildi. Urush xarajatlari keskin oshgani va frontdagi ehtiyojlar kengaygani sababli Kiyev yangi moliyaviy manbalarni izlashga majbur bo‘lmoqda.
«Resurslar ko‘proq talab etilmoqda»: Zelenskiyning bayonoti
Davlat rahbari yangi vazir oldiga muhim vazifalarni qo‘yar ekan, harbiy xarajatlar va qurolli qarshilik bo‘yicha hozirgi holatni ochiq baholadi:
"Bizda mavjud bo‘lgan eng katta muammolardan biri — bu pul. Bu haqiqatan ham hozir Ukraina mudofaa sohasidagi juda jiddiy chaqiriq. Kerakli resurslarni topish lozim va menimcha, bu biz duch kelgan eng katta muammodir. Urush qimmatlashdi — bu fakt. Resurslar ko‘proq talab qilinmoqda, tanqislik ortdi. Raqib bizga qarshi tobora ko‘proq vositalarni ishga solmoqda va biz nafaqat himoyalanishimiz, balki faol harakat qilishimiz kerak. Bularning barchasi katta mablag‘ talab qiladi.", — dedi Vladimir Zelenskiy.
Ukraina mudofaasidagi moliyaviy va harbiy holat ko‘rsatkichlari
Yo‘nalish
Muammo mohiyati va ko‘rilayotgan choralar
Asosiy muammo
Mudofaa sohasida mablag‘ va moddiy resurslar tanqisligi
Yangi vazir vazifasi
Yevgeniy Xmara G‘arb hamkorlari bilan barcha kelishuvlarni to‘liq auditdan o‘tkazadi
Harbiy talablar
Nafaqat mudofaa, balki faol harakatlarni davom ettirish uchun yangi moliyaviy oqimlar
Havo mudofaasidagi zaiflik
Ballistik raketalardan himoyalanishda jiddiy qiyinchiliklar (The Guardian)
Hamkorlar bilan munosabat
Amalga oshirilgan va kutilayotgan harbiy yordam paketlarini qayta tahlil qilish
G‘arb bilan kelishuvlar auditi va ballistika xavfi
Zelenskiyning ta’kidlashicha, yangi tayinlangan mudofaa vaziri Yevgeniy Xmara xalqaro hamkorlar bilan tuzilgan barcha harbiy shartnomalarni keng ko‘lamli auditdan o‘tkazishi kerak. Bunda qaysi yordamlar amalda yetkazib berilgani va qaysilari kechikayotgani aniqlashtiriladi.
Shu bilan birga, The Guardian nashrining mudofaa va xavfsizlik bo‘yicha muharriri Den Sabbag Ukraina havo mudofaa tizimlari Rossiyaning so‘nggi raketa hujumlari fonida, ayniqsa, ballistik raketalarni urib tushirishda jiddiy to‘siq va qiyinchiliklarga duch kelayotganini ta’kidladi.
Sizningcha, Ukraina mudofaa sohasida yuzaga kelgan katta moliyaviy tanqislikni G‘arbning yangi yordamlari orqali to‘liq qoplay oladimi yoki ichki iqtisodiy resurslarni qayta ko‘rib chiqishga to‘g‘ri keladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va harbiy-siyosiy tahlillardan xabardor bo‘lish uchun ushbu muhim xabarni yaqinlaringizga ulashing!
…