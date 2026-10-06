Istanbulda o‘quvchi qiz maktabga pichoq bilan kirib, tengdoshlariga hujum qildi

·39·Dunyo
Istanbulda o‘quvchi qiz maktabga pichoq bilan kirib, tengdoshlariga hujum qildi

Istanbulning Bashakshehir tumanidagi o‘rta maktablardan birida pichoqbozlik sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida 8 nafar o‘quvchi jarohatlangan, ulardan biri shifoxonada vafot etgan. Bu haqda APA xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 6 oktyabr kuni soat 08:40 atrofida Kayashehirdagi Shayx Shamil Imom Hatip o‘rta maktabida sodir bo‘lgan. Hujumni boshqa maktabda tahsil oluvchi 15 yoshli qiz amalga oshirgan. U maktab binosiga pichoq bilan kirib, o‘quvchilarga hujum qilgan.

Jarohatlangan o‘quvchilar tez yordam mashinalarida shifoxonalarga olib ketilgan. Hujumni amalga oshirgan o‘quvchi esa qo‘riqlash xodimlari tomonidan ushlanib, politsiyaga topshirilgan. Unga nisbatan tergov harakatlari boshlangan.

Dastlab Istanbul gubernatorligi 5 nafar o‘quvchi jarohatlanganini ma’lum qilgan edi. Keyinroq Sog‘liqni saqlash vazirligi hodisada 8 kishi jarohatlanganini bildirgan. Jarohatlanganlardan biri og‘ir ahvolda bo‘lgan va shifokorlar sa’y-harakatlariga qaramay vafot etgan.

Hodisa yuzasidan jinoiy tergov boshlangan. Shuningdek, Istanbuldagi mazkur maktabda ta’lim jarayoniga 6 va 7 oktyabr kunlari tanaffus berilgan.

BashakshehirShayx Shamil Imom Hatip o‘rta maktabipichoqbozlik15 yoshli qiz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdiShomurodov benefisi!: «Bashakshehir» «Genchlerbirligi»ni 4:0 hisobida tor-mor etdi20 sentabr 00:42Shomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ngShomurodov va Fayzullayev past baho olishdi: 0:5 hisobidagi sharmandali mag‘lubiyatdan so‘ng14 sentabr 06:35Shomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldiShomurodovning to‘rt o‘yinlik seriyasi to‘xtadi: Orban xet-trik bilan Osimxenga yetib oldi14 sentabr 06:28Shomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildiShomurodov va Fayzullayev o‘ynagan bahsda «Bashakshehir» 0:5 hisobida tor-mor etildi14 sentabr 06:03Shomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydiShomurodov va Fayzullayev asosiy tarkibdami? «Bashakshehir» «Amedspor»ga qarshi o‘ynaydi13 sentabr 21:53Qashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandiQashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandi3 oktabr 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?