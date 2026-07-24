Hindiston poytaxtida ommaviy noroziliklar sabab mobil internet oʻchirib qoʻyildi

·64·Texno
Hindiston poytaxtida ommaviy noroziliklar sabab mobil internet oʻchirib qoʻyildi

Hindiston hukumati mamlakat poytaxti Dehli shahrining markaziy tumanlarida mobil internet xizmatlarini toʻxtatib qoʻyish haqida telekommunikatsiya kompaniyalariga koʻrsatma berdi. Ushbu keskin chora yoshlar oʻrtasida davom etayotgan keng koʻlamli norozilik namoyishlari fonida amalga oshirildi. Reuters agentligi xabariga koʻra, namoyishchilar mamlakat taʼlim vazirining isteʼfoga chiqishini talab qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hukumat va Telekommunikatsiya vazirligi vakillari hozircha ushbu qaror yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Shuningdek, Hindistonning yetakchi provayderlari — milliarder Mukesh Ambani egalik qiladigan Jio, shuningdek, Bharti Airtel va Vodafone-Idea kompaniyalari ham vaziyat boʻyicha jurnalistlarning soʻrovlarini javobsiz qoldirgan.

Maʼlum qilinishicha, 23-iyul, payshanba kuni kechqurun Dehli markazidagi koʻplab hududlarda mobil maʼlumotlar uzatish tarmogʻi butunlay yoʻqolgan. Bu holat nafaqat namoyishchilar, balki oddiy aholi va tadbirkorlar uchun ham jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Xususan, doʻkon va restoran egalari onlayn toʻlovlarni qabul qila olmayotganidan shikoyat qilmoqda.

Norozilik sabablari va taʼlim tizimidagi inqiroz

Namoyishlarning asosiy sababi may oyida yuz bergan yirik janjal bilan bogʻliq. Oʻshanda oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlari materiallari muddatidan avval tarqalib ketgani maʼlum boʻlgan edi. Ushbu sizib chiqish taxminan 2 million nafar talabaning taqdiriga daxl qilib, butun mamlakat boʻylab norozilik toʻlqinini keltirib chiqardi.

Talabalar va faollar oʻtgan oydan beri Dehli markazida lager qurib, taʼlim vaziri Dharmendra Pradxanning isteʼfosini talab qilmoqda. Ularning fikricha, vazirlik tizimdagi korrupsiya va maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlay olmagani uchun bevosita javobgardir. Vaziyat keskinlashgani sababli, rasmiylar tartibsizliklarning oldini olish uchun raqamli aloqani cheklashga qaror qilgan.

Hindistonda ommaviy tadbirlar yoki norozilik namoyishlari paytida internetni oʻchirib qoʻyish amaliyoti tez-tez kuzatiladi. Hukumat buni odatda dezinformatsiya tarqalishining oldini olish va jamoat tartibini saqlash bilan izohlaydi. Biroq, inson huquqlari himoyachilari bunday choralar soʻz erkinligi va axborot olish huquqini buzishini taʼkidlab keladi.

Hozircha poytaxt markazida aloqa qachon tiklanishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq. Namoyishchilar esa oʻz talablari bajarilmaguncha hududni tark etmasliklarini bildirmoqda. Ushbu voqea Hindistonning taʼlim tizimidagi islohotlar va davlat boshqaruvidagi shaffoflik masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

HindistonDehliInternetNorozilikTaʼlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob