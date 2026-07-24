Hindiston poytaxtida ommaviy noroziliklar sabab mobil internet oʻchirib qoʻyildi
Hindiston hukumati mamlakat poytaxti Dehli shahrining markaziy tumanlarida mobil internet xizmatlarini toʻxtatib qoʻyish haqida telekommunikatsiya kompaniyalariga koʻrsatma berdi. Ushbu keskin chora yoshlar oʻrtasida davom etayotgan keng koʻlamli norozilik namoyishlari fonida amalga oshirildi. Reuters agentligi xabariga koʻra, namoyishchilar mamlakat taʼlim vazirining isteʼfoga chiqishini talab qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hukumat va Telekommunikatsiya vazirligi vakillari hozircha ushbu qaror yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Shuningdek, Hindistonning yetakchi provayderlari — milliarder Mukesh Ambani egalik qiladigan Jio, shuningdek, Bharti Airtel va Vodafone-Idea kompaniyalari ham vaziyat boʻyicha jurnalistlarning soʻrovlarini javobsiz qoldirgan.
Maʼlum qilinishicha, 23-iyul, payshanba kuni kechqurun Dehli markazidagi koʻplab hududlarda mobil maʼlumotlar uzatish tarmogʻi butunlay yoʻqolgan. Bu holat nafaqat namoyishchilar, balki oddiy aholi va tadbirkorlar uchun ham jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Xususan, doʻkon va restoran egalari onlayn toʻlovlarni qabul qila olmayotganidan shikoyat qilmoqda.
Norozilik sabablari va taʼlim tizimidagi inqirozNamoyishlarning asosiy sababi may oyida yuz bergan yirik janjal bilan bogʻliq. Oʻshanda oliy oʻquv yurtlariga kirish imtihonlari materiallari muddatidan avval tarqalib ketgani maʼlum boʻlgan edi. Ushbu sizib chiqish taxminan 2 million nafar talabaning taqdiriga daxl qilib, butun mamlakat boʻylab norozilik toʻlqinini keltirib chiqardi.
Talabalar va faollar oʻtgan oydan beri Dehli markazida lager qurib, taʼlim vaziri Dharmendra Pradxanning isteʼfosini talab qilmoqda. Ularning fikricha, vazirlik tizimdagi korrupsiya va maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlay olmagani uchun bevosita javobgardir. Vaziyat keskinlashgani sababli, rasmiylar tartibsizliklarning oldini olish uchun raqamli aloqani cheklashga qaror qilgan.
Hindistonda ommaviy tadbirlar yoki norozilik namoyishlari paytida internetni oʻchirib qoʻyish amaliyoti tez-tez kuzatiladi. Hukumat buni odatda dezinformatsiya tarqalishining oldini olish va jamoat tartibini saqlash bilan izohlaydi. Biroq, inson huquqlari himoyachilari bunday choralar soʻz erkinligi va axborot olish huquqini buzishini taʼkidlab keladi.
Hozircha poytaxt markazida aloqa qachon tiklanishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq. Namoyishchilar esa oʻz talablari bajarilmaguncha hududni tark etmasliklarini bildirmoqda. Ushbu voqea Hindistonning taʼlim tizimidagi islohotlar va davlat boshqaruvidagi shaffoflik masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.
…