Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilish
Hindiston poytaxti Dehli shahri oʻz tarixidagi eng uzoq davom etgan mobil internet uzilishini boshdan kechirdi. Mamlakat taʼlim vaziri Dharmendra Pradxanning isteʼfosini talab qilib chiqqan namoyishchilar va hukumat oʻrtasidagi keskinlik sababli joriy etilgan ushbu cheklovlar, nafaqat siyosiy, balki texnologik va huquqiy bahslarga ham sabab boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur blokirovka shaharning markaziy hududlarida bir necha kun davomida aloqani butunlay falaj qilib qoʻygan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki cheklov choralari 20-iyul kuni Jantar-Mantar maydoni atrofida boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari ortidan joriy etilgan edi. Hukumat xavfsizlik nuqtayi nazaridan mobil internetni oʻchirish haqidagi buyruqni ketma-ket yetti marta uzaytirdi. Bu holat Dehli kabi megapolis uchun misli koʻrilmagan voqea boʻlib, raqamli iqtisodiyot va kundalik aloqa tizimiga jiddiy zarba berdi.
Blokirovka qamrovi va taʼsir doirasiInternet uzilishi taxminan 1,5 kilometr radiusdagi hududni qamrab oldi, biroq bu zona shaharning eng muhim strategik nuqtalarini oʻz ichiga olgan edi. Airtel, Reliance Jio va Vodafone Idea kabi yirik operatorlar foydalanuvchilari Janpatx, Konnot-Pleys va Milliy media markazi kabi hududlarda aloqasiz qolishdi. Shuningdek, Le Meridien va Shangri-La kabi nufuzli mehmonxonalar ham raqamli blokadadan chetda qolmadi.
Namoyishchilarning asosiy talabi taʼlim tizimidagi muammolar fonida vazirning lavozimidan ketishi edi. Qiziqarli jihati shundaki, cheklovlar rasmiy muddati tugashidan avval, vazir isteʼfoga chiqqani eʼlon qilingan zahoti bekor qilindi. Bu esa internetning uzilishi toʻgʻridan-toʻgʻri siyosiy bosim oʻtkazish quroli sifatida foydalanilgani haqidagi taxminlarni kuchaytirdi.
Huquqiy eʼtirozlar va oqibatlarHindistonning SFLC.in huquqni muhofaza qilish tashkiloti ushbu holat yuzasidan Dehli Oliy sudiga murojaat qildi. Huquqshunoslar koʻp kunlik internet blokirovkasining qonuniyligini shubha ostiga olib, bu fuqarolarning axborot olish huquqini buzish ekanini taʼkidlamoqda. Bunday choralarning qoʻllanilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan ham raqamli erkinlikka tahdid sifatida baholanmoqda.
Texnologik nuqtayi nazardan, ushbu voqea zamonaviy dunyoda mobil internetning naqadar muhim hayotiy ehtiyojga aylanganini yana bir bor koʻrsatdi. Hattoki qisqa muddatli va lokal xarakterdagi uzilishlar ham biznes, OAV va davlat xizmatlari faoliyatiga sezilarli darajada salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi isbotlandi.
Hozirda Dehli markazida mobil aloqa va internet toʻliq tiklangan. Biroq, ekspertlarning fikricha, ushbu voqea Hindiston qonunchiligida internetni oʻchirish tartiblarini qayta koʻrib chiqish zarurligini koʻrsatib berdi. Kelgusida bunday radikal choralar koʻrilmasligi uchun huquqiy kafolatlar yaratilishi kutilmoqda.
…