Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilish

·40·Texno
Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilish

Hindiston poytaxti Dehli shahri oʻz tarixidagi eng uzoq davom etgan mobil internet uzilishini boshdan kechirdi. Mamlakat taʼlim vaziri Dharmendra Pradxanning isteʼfosini talab qilib chiqqan namoyishchilar va hukumat oʻrtasidagi keskinlik sababli joriy etilgan ushbu cheklovlar, nafaqat siyosiy, balki texnologik va huquqiy bahslarga ham sabab boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur blokirovka shaharning markaziy hududlarida bir necha kun davomida aloqani butunlay falaj qilib qoʻygan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki cheklov choralari 20-iyul kuni Jantar-Mantar maydoni atrofida boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari ortidan joriy etilgan edi. Hukumat xavfsizlik nuqtayi nazaridan mobil internetni oʻchirish haqidagi buyruqni ketma-ket yetti marta uzaytirdi. Bu holat Dehli kabi megapolis uchun misli koʻrilmagan voqea boʻlib, raqamli iqtisodiyot va kundalik aloqa tizimiga jiddiy zarba berdi.

Blokirovka qamrovi va taʼsir doirasi

Internet uzilishi taxminan 1,5 kilometr radiusdagi hududni qamrab oldi, biroq bu zona shaharning eng muhim strategik nuqtalarini oʻz ichiga olgan edi. Airtel, Reliance Jio va Vodafone Idea kabi yirik operatorlar foydalanuvchilari Janpatx, Konnot-Pleys va Milliy media markazi kabi hududlarda aloqasiz qolishdi. Shuningdek, Le Meridien va Shangri-La kabi nufuzli mehmonxonalar ham raqamli blokadadan chetda qolmadi.

Namoyishchilarning asosiy talabi taʼlim tizimidagi muammolar fonida vazirning lavozimidan ketishi edi. Qiziqarli jihati shundaki, cheklovlar rasmiy muddati tugashidan avval, vazir isteʼfoga chiqqani eʼlon qilingan zahoti bekor qilindi. Bu esa internetning uzilishi toʻgʻridan-toʻgʻri siyosiy bosim oʻtkazish quroli sifatida foydalanilgani haqidagi taxminlarni kuchaytirdi.

Huquqiy eʼtirozlar va oqibatlar

Hindistonning SFLC.in huquqni muhofaza qilish tashkiloti ushbu holat yuzasidan Dehli Oliy sudiga murojaat qildi. Huquqshunoslar koʻp kunlik internet blokirovkasining qonuniyligini shubha ostiga olib, bu fuqarolarning axborot olish huquqini buzish ekanini taʼkidlamoqda. Bunday choralarning qoʻllanilishi xalqaro hamjamiyat tomonidan ham raqamli erkinlikka tahdid sifatida baholanmoqda.

Texnologik nuqtayi nazardan, ushbu voqea zamonaviy dunyoda mobil internetning naqadar muhim hayotiy ehtiyojga aylanganini yana bir bor koʻrsatdi. Hattoki qisqa muddatli va lokal xarakterdagi uzilishlar ham biznes, OAV va davlat xizmatlari faoliyatiga sezilarli darajada salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi isbotlandi.

Hozirda Dehli markazida mobil aloqa va internet toʻliq tiklangan. Biroq, ekspertlarning fikricha, ushbu voqea Hindiston qonunchiligida internetni oʻchirish tartiblarini qayta koʻrib chiqish zarurligini koʻrsatib berdi. Kelgusida bunday radikal choralar koʻrilmasligi uchun huquqiy kafolatlar yaratilishi kutilmoqda.

HindistonInternetBlokirovkaTexnologiyaDehli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiTayvanda yangi davr: Mikrosxemalarni elektron nurlar yordamida chizuvchi litograf oʻrnatiladiBugun, 12:59AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdiBugun, 10:54Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob