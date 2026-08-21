Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim

·32·Dunyo
Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim
Qisqacha

AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens Vashingtonning Eronga qarshi asosiy ta'sir vositasi harbiy emas, balki iqtisodiy bosim ekanini bildirdi. Uning aytishicha, sanksiyalar Tehronning muzokaralarga munosabatini o'zgartirishi mumkin, biroq Eronning javob iqtisodiy choralari va neft narxining oshishi AQSHga ham ta'sir qilmoqda.

AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens Vashingtonning Eronga nisbatan asosiy ta’sir vositasi harbiy emas, balki iqtisodiy bosim ekanini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, sanksiyalar va iqtisodiy choralar Tehronning muzokaralarga munosabatini o‘zgartirishi mumkin.

AQSH bosimni kuchaytirmoqda

Vensning aytishicha, Vashington qo‘lidagi eng samarali vosita — Eronga iqtisodiy bosim o‘tkazish.

«Kuchli iqtisodiy bosim Tehronning kelishuvga yondashuvini o‘zgartirmoqda», — dedi AQSH vitse-prezidenti.

Shu bilan birga, Vens bu yondashuv muayyan xavflarga ega ekanini ham tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Eron ham AQSHga nisbatan iqtisodiy choralar qo‘llashga harakat qilmoqda.

Neft narxi oshishi amerikaliklarga ta’sir qilmoqda

Vens AQSHda neft narxi oshganini ham qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, bu holatni amerikaliklar yoqilg‘i quyish shoxobchalarida ham sezmoqda.

AQSH ma’muriyati esa kemalarning Hurmuz bo‘g‘ozi orqali harakatlanishini ta’minlash uchun zarur choralarni ko‘rayotganini bildirdi.

Hurmuz bo‘g‘ozi asosiy masalalardan biri

Vens Eron Hurmuz bo‘g‘ozida harakatni cheklashga urinayotganini aytdi.

Vashingtonning maqsadi nafaqat vaziyatni barqarorlashtirish, balki amerikaliklar uchun neft va gaz ta’minotini oshirish orqali yoqilg‘i narxini pasaytirishdan ham iborat.

Vashington Tehronni kelishuvga majburlamoqchi

Vens AQSH Eronga nisbatan yangi iqtisodiy bosim orqali mamlakatdagi vaziyatni o‘zgartirishga intilayotganini bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, Vashington Eronning muayyan obyektlari qayta tiklanmasligiga ishonch hosil qilishni ham maqsad qilmoqda.

Bu bayonotlar AQSH prezidenti Donald Tramp Eronga nisbatan kuchli iqtisodiy bosim kampaniyasi boshlanishini ma’lum qilganidan keyin yangradi. Trampning fikricha, Tehron AQSH bilan bahsli masalalar bo‘yicha kelishuvga erishish imkoniyatini qo‘ldan boy bergan.

AQSHEronJey Di VensDonald TrampHormuz bo'g'ozi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:3338 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladiBugun, 09:28Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Bugun, 08:21Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiAmerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldiBugun, 08:07Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaTramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaBugun, 08:01Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiOlimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiBugun, 01:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi