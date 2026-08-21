Vens: AQSHning Eronga qarshi eng kuchli quroli iqtisodiy bosim
AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens Vashingtonning Eronga qarshi asosiy ta'sir vositasi harbiy emas, balki iqtisodiy bosim ekanini bildirdi. Uning aytishicha, sanksiyalar Tehronning muzokaralarga munosabatini o'zgartirishi mumkin, biroq Eronning javob iqtisodiy choralari va neft narxining oshishi AQSHga ham ta'sir qilmoqda.
AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens Vashingtonning Eronga nisbatan asosiy ta’sir vositasi harbiy emas, balki iqtisodiy bosim ekanini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, sanksiyalar va iqtisodiy choralar Tehronning muzokaralarga munosabatini o‘zgartirishi mumkin.
AQSH bosimni kuchaytirmoqda
Vensning aytishicha, Vashington qo‘lidagi eng samarali vosita — Eronga iqtisodiy bosim o‘tkazish.
«Kuchli iqtisodiy bosim Tehronning kelishuvga yondashuvini o‘zgartirmoqda», — dedi AQSH vitse-prezidenti.
Shu bilan birga, Vens bu yondashuv muayyan xavflarga ega ekanini ham tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Eron ham AQSHga nisbatan iqtisodiy choralar qo‘llashga harakat qilmoqda.
Neft narxi oshishi amerikaliklarga ta’sir qilmoqda
Vens AQSHda neft narxi oshganini ham qayd etdi. Uning ta’kidlashicha, bu holatni amerikaliklar yoqilg‘i quyish shoxobchalarida ham sezmoqda.
AQSH ma’muriyati esa kemalarning Hurmuz bo‘g‘ozi orqali harakatlanishini ta’minlash uchun zarur choralarni ko‘rayotganini bildirdi.
Hurmuz bo‘g‘ozi asosiy masalalardan biri
Vens Eron Hurmuz bo‘g‘ozida harakatni cheklashga urinayotganini aytdi.
Vashingtonning maqsadi nafaqat vaziyatni barqarorlashtirish, balki amerikaliklar uchun neft va gaz ta’minotini oshirish orqali yoqilg‘i narxini pasaytirishdan ham iborat.
Vashington Tehronni kelishuvga majburlamoqchi
Vens AQSH Eronga nisbatan yangi iqtisodiy bosim orqali mamlakatdagi vaziyatni o‘zgartirishga intilayotganini bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, Vashington Eronning muayyan obyektlari qayta tiklanmasligiga ishonch hosil qilishni ham maqsad qilmoqda.
Bu bayonotlar AQSH prezidenti Donald Tramp Eronga nisbatan kuchli iqtisodiy bosim kampaniyasi boshlanishini ma’lum qilganidan keyin yangradi. Trampning fikricha, Tehron AQSH bilan bahsli masalalar bo‘yicha kelishuvga erishish imkoniyatini qo‘ldan boy bergan.
…