Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi
Amerikalik tadbirkor va millioner, George Stone Crab kompaniyasi hamda My Ceviche restoranlar tarmog‘i asoschisi Rojer Duarte Keniyada vertolyot halokati oqibatida vafot etdi. Bu haqda The New York Post xabar berdi.
Vertolyot yovvoyi tabiat qo‘riqxonasidan uchib chiqqan
Keniya fuqaro aviatsiya boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, halokat 19 avgust kuni ertalab mamlakat shimolidagi Ololokve tog‘i yaqinida sodir bo‘lgan.
Vertolyot Loysaba yovvoyi tabiat qo‘riqxonasidan Evaso Niro daryosi tomon yo‘l olgan edi.
Halokat oqibatida vertolyotdagi barcha besh kishi halok bo‘lgan.
Halok bo‘lganlar orasida kimlar bor?
Rojer Duarte bilan birga quyidagi shaxslar ham halok bo‘lgan:
italiyalik davlat arbobi va tadbirkor Mishel Sensi-Kantuxi;
uning rafiqasi, amerikalik-ekvadorlik dizayner Stefani Xollixan Vaskones;
media menejeri va Telemundo telekanali ijrochi direktori Xose Suares;
vertolyot uchuvchisi Josh Outram.
Rojer Duarte kim edi?
Duarte George Stone Crab kompaniyasi orqali Florida tosh qisqichbaqalarini sotish va yetkazib berish biznesini yo‘lga qo‘ygan.
U tadbirkorlik sohasidagi faoliyati bilan tanilgan bo‘lib, 2016 yilda Forbes'ning «30 Under 30» reytingiga kiritilgan.
Hodisa yuzasidan Keniyada tegishli tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
…