Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi

·0·Dunyo
Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi

Amerikalik tadbirkor va millioner, George Stone Crab kompaniyasi hamda My Ceviche restoranlar tarmog‘i asoschisi Rojer Duarte Keniyada vertolyot halokati oqibatida vafot etdi. Bu haqda The New York Post xabar berdi.

Vertolyot yovvoyi tabiat qo‘riqxonasidan uchib chiqqan

Keniya fuqaro aviatsiya boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, halokat 19 avgust kuni ertalab mamlakat shimolidagi Ololokve tog‘i yaqinida sodir bo‘lgan.

Vertolyot Loysaba yovvoyi tabiat qo‘riqxonasidan Evaso Niro daryosi tomon yo‘l olgan edi.

Halokat oqibatida vertolyotdagi barcha besh kishi halok bo‘lgan.

Amerikalik millioner Keniyadagi vertolyot halokatida halok bo‘ldi

Halok bo‘lganlar orasida kimlar bor?

Rojer Duarte bilan birga quyidagi shaxslar ham halok bo‘lgan:

  • italiyalik davlat arbobi va tadbirkor Mishel Sensi-Kantuxi;

  • uning rafiqasi, amerikalik-ekvadorlik dizayner Stefani Xollixan Vaskones;

  • media menejeri va Telemundo telekanali ijrochi direktori Xose Suares;

  • vertolyot uchuvchisi Josh Outram.

Rojer Duarte kim edi?

Duarte George Stone Crab kompaniyasi orqali Florida tosh qisqichbaqalarini sotish va yetkazib berish biznesini yo‘lga qo‘ygan.

U tadbirkorlik sohasidagi faoliyati bilan tanilgan bo‘lib, 2016 yilda Forbes'ning «30 Under 30» reytingiga kiritilgan.

Hodisa yuzasidan Keniyada tegishli tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaTramp: Eron bilan kelishuv tuzish tobora murakkablashmoqdaBugun, 08:01Olimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiOlimlar Yerdan 23 baravar og‘ir «mega-Yer»ni topdiBugun, 01:05«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldi«Urush qimmatlashdi, eng katta muammo — pul»: Zelenskiy mudofaadagi tanqislikni tan oldiKecha, 23:50Germaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaGermaniyada ukrainalik harbiylar o‘quv joylarini tark etmoqdaKecha, 23:42Zelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiZelenskiy ittifoqchilardan Patriot raketalarini so‘radi va Rossiyaga tahdid qildiKecha, 23:20Mariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiMariya Zaxarova G‘arbning geosiyosiy maqsadlari haqida bayonot berdiKecha, 23:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi