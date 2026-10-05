To‘yda operatorlar ilg‘amagan eng samimiy lahzalarni it tasvirga oldi (video)

·40·Dunyo
To‘yda operatorlar ilg‘amagan eng samimiy lahzalarni it tasvirga oldi (video)

AQSHdagi to‘y marosimlaridan birida odatdagidan butunlay farqli “operator” paydo bo‘ldi. Kelin besh yoshli Svayz laqabli itiga GoPro kamerasini o‘rnatib, to‘yni uning nigohida tasvirga olishga qaror qildi.

Kutilmaganda, itning kamerasi orqali olingan kadrlar professional operatorlar ham payqamagan tabiiy va samimiy lahzalarni namoyon qildi.

Videodagi eng ta’sirli lavhalardan biri Svayzning kelinning 91 yoshli buvisi yoniga borgan payti bo‘ldi. It qariya ayol bilan qariyb 20 daqiqa birga vaqt o‘tkazgan.

Ushbu samimiy muloqot to‘y videosining eng iliq va esda qolarli qismlaridan biriga aylangan.

Keyinchalik video internetga joylanib, qisqa vaqt ichida keng tarqalgan. U millionlab marta tomosha qilinganidan so‘ng “Good Morning America” dasturi va “People” nashrida ham namoyish etilgan.

Shu tariqa, to‘yga oddiy mehmon sifatida kelgan Svayz tasodifan marosimning eng esda qolarli kadrlarini suratga olgan “operator”ga aylandi.

SvayzGoProGud Morining AmerikaPipl
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchi24 iyul 22:43Starship parvozi birinchi qatordan: GoPro Mission 1 kamerasidan maxsus kadrlarStarship parvozi birinchi qatordan: GoPro Mission 1 kamerasidan maxsus kadrlar26 may 08:51GoPro mudofaa sohasiga o‘tishga urinmoqdaGoPro mudofaa sohasiga o‘tishga urinmoqda15 may 18:25Hibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdiHibsdagi to‘yida 52 kilogramm oltin taqilgan kelin eriga qarshi ko‘rsatma berdi16 sentabr 19:21Amerikaliklar kamroq ovqatlanmoqda: "ozdiruvchi dorilar" restoran biznesiga ta’sir qilmoqdaAmerikaliklar kamroq ovqatlanmoqda: "ozdiruvchi dorilar" restoran biznesiga ta’sir qilmoqdaBugun 16:32Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)Moskvada erkak taksi va politsiya mashinalari ustiga sakradi (video)Bugun 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota