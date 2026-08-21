Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!
Margaret Qualley London shahrida o‘tkazilgan “The Dog Stars” filmi premerasida o‘zining noodatiy qiyofasi bilan e’tibor markaziga tushdi. Aktrisaning Chanel kolleksiyasidan tanlagan libosi va oyoq kiyimi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.
Qualley qizil gilamga Chanel'ning 2027-yilgi Resort Collection kolleksiyasiga mansub libosda chiqdi. Biroq uning obrazidagi eng qiziqarli detal oyoq kiyimi bo‘ldi.
Aktrisa brendning oyoq yalang‘ochdek ko‘rinadigan, noodatiy dizayndagi “poyabzalsiz poyabzal” modelini tanlagan.
Dastlab qaraganda, Qualley qizil gilamga umuman oyoq kiyimsiz chiqqandek taassurot uyg‘otadi. Bu chiqish aktrisaning shaxsiy hayotiga oid yana bir detal bilan ham e’tibor tortdi. Qualley Jek Antonoff bilan munosabatlari yakunlangani haqidagi xabarlardan keyin ilk bor qizil gilamda ko‘rindi.
Bu safar uning qo‘lida avval taqib yurgan nikoh uzugi ko‘rinmadi.
Aktrisaning noodatiy oyoq kiyimi va uzuk taqmagani muxlislar hamda moda ixlosmandlari e’tiboridan chetda qolmadi. Ayniqsa, Chanel'ning noodatiy dizayni uning obrazidagi eng ko‘p muhokama qilingan detalga aylandi.
Sizga Margaret Qualleyning bu noodatiy obrazi yoqdimi? Fikringizni izohlarda yozing.
…