Nodirbek Abdusattorovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i kim? To‘y qachonga belgilanmoqda?

·75·Madaniyat
Nodirbek Abdusattorovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i kim? To‘y qachonga belgilanmoqda?

O‘zbekistonning taniqli shaxmatchisi Nodirbek Abdusattorov uylanish arafasida. Sportchining unashtiruvi 4-oktyabr kuni o‘tkazilgan. Ma’lum qilinishicha, to‘y marosimi 2027 yil mart oyida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

Grossmeysterning tanlagan yori Sevinch Mavlonova ekani ma’lum bo‘ldi. U kiberxavfsizlik yo‘nalishida faoliyat yuritadi hamda Zulfiya mukofoti bilan taqdirlangan.

Shu tariqa, sport va zamonaviy texnologiyalar sohasida faoliyat yuritayotgan ikki yoshning hayoti bir nuqtada tutashmoqda. Nodirbek Abdusattorov esa shaxmatdagi muvaffaqiyatlari bilan nafaqat O‘zbekistonda, balki xalqaro maydonda ham tanilgan. U 13 yoshida grossmeyster bo‘lgan, 2021 yilda rapid yo‘nalishida jahon chempionligini qo‘lga kiritgan. Shuningdek, 2022-yilgi Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston terma jamoasi bilan oltin medalni qo‘lga kiritgan.

Endilikda yosh chempion uchun hayotining yangi sahifasi ochilmoqda. Unashtiruv munosabati bilan Abdusattorov va Mavlonovaga baxt, mehr va mustahkam oila tilaymiz.

Nodirbek AbdusattorovSevinch MavlonovaShaxmat Olimpiadasi 2022Kiberxavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)31 iyul 02:57Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi2 iyul 15:16Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Shahlo Salayevaning to‘y taklifnomasi ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)15 iyun 15:04Dilnoz Hakimova turmush o‘rtog‘i qo‘yadigan taqiqlari haqida gapirdiDilnoz Hakimova turmush o‘rtog‘i qo‘yadigan taqiqlari haqida gapirdi16 aprel 20:26Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)16 iyun 16:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)