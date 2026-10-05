5 yoshli farzand onasiga olib berildi
Majburiy ijro byurosi Sayxunobod tuman bo‘limi tomonidan sud hujjati ijrosini ta’minlash maqsadida amaliy ijro harakatlari olib borildi.
Sud qaroriga asosan, 5 yoshli farzand onasining qaramog‘iga olib berildi.
Ijro jarayonida bolaning huquq va qonuniy manfaatlari, shuningdek, uning ruhiy holati va xavfsizligiga alohida e’tibor qaratildi.
Mazkur ijro harakatlari qonunchilik talablari asosida amalga oshirilib, sud hujjatlarining o‘z vaqtida va so‘zsiz ijro etilishini ta’minlash Majburiy ijro byurosining ustuvor vazifalaridan biri ekanligi yana bir bor namoyon bo‘ldi.
Byuroning Sayxunobod tuman bo‘limi
Izohlar 0
…