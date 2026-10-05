Nega og‘ir yurak xurujlari dushanba kuni ko‘proq qayd etiladi?

·34·Salomatlik
Nega og‘ir yurak xurujlari dushanba kuni ko‘proq qayd etiladi?

Yangi tadqiqot natijalari yurak xurujining eng og‘ir shakllaridan biri dushanba kunlari odatdagidan ko‘proq uchrashini ko‘rsatdi. Irlandiyada 10 mingdan ortiq bemorning ma’lumotlari o‘rganilib, infarkt holatlarining haftaning turli kunlari bo‘yicha taqsimoti tahlil qilingan.

Tadqiqotda og‘ir infarktlar dushanba kunlari kutilgan ko‘rsatkichdan 13 foiz yuqori bo‘lgani aniqlangan. Bu natija dushanba va yurak xuruji o‘rtasida ma’lum bog‘liqlik bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Olimlar buning ehtimoliy sabablaridan biri sifatida uyqu rejimining o‘zgarishini ko‘rsatmoqda. Dam olish kunlarida odamlarning uxlash va uyg‘onish vaqti o‘zgarishi, dushanba kuni esa odatiy tartibga qaytishi organizmga ta’sir qilishi mumkin. Biologik soatdagi o‘zgarishlar ham ehtimoliy omillardan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqotchilar aniq sabab hali aniqlanmaganini qayd etadi. Natijalar dushanba kuni yurak xuruji albatta yuz beradi degani emas, balki kuzatilgan statistik bog‘liqlikni anglatadi.

DushanbaIrlandiyayurak xurujiuyqu rejimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...Islam Maxachev Ien Gerri ustidan qozonilgan qiyin g‘alaba sirini ochdi...25 avgust 10:40Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?18 avgust 21:13Dana Uayt Makgregorning restoranida mehmon bo‘ldi: unga videomurojaat yo‘lladi!Dana Uayt Makgregorning restoranida mehmon bo‘ldi: unga videomurojaat yo‘lladi!9 avgust 11:56«Uyda yolg‘iz 2» filmining mashhur aktrisasi hayotdan ko‘z yumdi«Uyda yolg‘iz 2» filmining mashhur aktrisasi hayotdan ko‘z yumdi17 iyul 21:26JCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildiJCH-2026dagi omadsizlikdan so‘ng Chexiya bosh murabbiyi iste’foga chiqarildi29 iyun 22:55Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaIrlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazida19 iyun 01:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot