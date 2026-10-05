Shifokorlar behining inson tanasi uchun 8 ta mo‘jizaviy foydasini sanab o‘tdi

·69·Salomatlik
Shifokorlar behining inson tanasi uchun 8 ta mo‘jizaviy foydasini sanab o‘tdi

Oltin kuz faslining kirib kelishi bozorlarimiz va dasturxonlarimizga eng shifobaxsh mevalardan biri — xushbo‘y behini olib keldi. Xalq tabobatida ham, zamonaviy tibbiyotda ham o‘zining beqiyos dorivor xususiyatlari bilan qadrlanadigan ushbu meva aynan mavsumiy kasalliklar avj oladigan pallada tabiiy qalqon vazifasini bajaradi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, muntazam ravishda behi iste’mol qilish organizmni mustahkamlash va bir qator og‘ir xastaliklarning oldini olishda kuchli tabiiy terapiya hisoblanadi.

Behi tanaga qanday ta’sir ko‘rsatadi? 8 ta asosiy shifobaxsh jihat

Ko‘plab ilmiy va klinik tadqiqotlar behining quyidagi muhim foydalarini tasdiqlagan:

  • Ortiqcha vazndan xalos etadi: Meva past kaloriyaga ega bo‘lib, tarkibidagi boy biriktiruvchi to‘qimalar (kletchatka) uzoq vaqt to‘qlik hissini beradi va moddalar almashinuvini tezlashtiradi;

  • Oshqozon yarasini davolashga yordam beradi: Behi tarkibidagi shilimshiq va bog‘lovchi moddalar oshqozon-ichak shilliq qavatini himoyalab, yaralarning bitishiga ko‘maklashadi va gastrit alomatlarini yengillashtiradi;

  • Yallig‘lanishga qarshi tabiiy vosita: Organizmdagi yallig‘lanish jarayonlarini pasaytiradi va to‘qimalarning tez tiklanishiga zamin yaratadi;

  • Kuchli antioksidant qalqon: Hujayralarni erkin radikallar zarbasidan va erta qarishdan saqlaydigan tabiiy birikmalarga nihoyatda boy;

  • Gripp va viruslarga qarshi tabiiy to‘siq: Tadqiqotlar behi qimmatli fenollar manbai ekanini isbotlagan. Ushbu fenollar mavsumiy gripp, shamollash va nafas yo‘llari viruslarini yanada samarali davolashda faol ta’sir ko‘rsatadi;

  • Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi: Oshqozon-ichak faoliyatini me’yorga keltirib, ichaklarda foydali mikrofloraning rivojlanishiga xizmat qiladi;

  • Yurak-qon tomir salomatligi: Qon tomirlarini mustahkamlaydi, qon bosimini barqarorlashtiradi va yurak mushaklari faoliyatini quvvatlaydi;

  • Ko‘rish qobiliyatini o‘tkirlashtiradi: Tarkibidagi zarur mikroelementlar va vitaminlar ko‘z to‘rpardasini oziqlantirib, ko‘rish qobiliyatini yaxshilashga ijobiy hissa qo‘shadi.

Qanday iste’mol qilish ma’qul?

Mutaxassislar behini xom holda, shuningdek, bug‘da yoki duxovkada pishirib, choyga damlab iste’mol qilishni tavsiya etadi. Pishirilgan holatdagi behi ayniqsa oshqozoni nozik bo‘lgan va ovqat hazm qilishda muammosi bor insonlar uchun yengil va foydali shirinlikka aylanadi.

Kuz fasli davomida kundalik ratsionga bir dona bo‘lsa ham behini kiritish — qish oldidan immunitetni ko‘tarishning eng mazali va samarali usulidir.

BehOltin kuzTabiiy terapiyaFitoterapiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Olimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilobOlimlar asalari zahri tarkibida mo‘jizaviy modda topdi: onkologiyada kutilmagan inqilob24 sentabr 10:40«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...9 avgust 01:14Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:38Og‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindiOg‘ir zaharlanish va onkologiya xavfi: elektron sigaretlarning yashirin xavfi oshkor qilindi3 oktabr 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Haqiqiy tabiiy dorixona: Mutaxassislar tan olgan 8 ta shifobaxsh ko‘kat
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot