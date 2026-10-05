Shifokorlar behining inson tanasi uchun 8 ta mo‘jizaviy foydasini sanab o‘tdi
Oltin kuz faslining kirib kelishi bozorlarimiz va dasturxonlarimizga eng shifobaxsh mevalardan biri — xushbo‘y behini olib keldi. Xalq tabobatida ham, zamonaviy tibbiyotda ham o‘zining beqiyos dorivor xususiyatlari bilan qadrlanadigan ushbu meva aynan mavsumiy kasalliklar avj oladigan pallada tabiiy qalqon vazifasini bajaradi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, muntazam ravishda behi iste’mol qilish organizmni mustahkamlash va bir qator og‘ir xastaliklarning oldini olishda kuchli tabiiy terapiya hisoblanadi.
Behi tanaga qanday ta’sir ko‘rsatadi? 8 ta asosiy shifobaxsh jihat
Ko‘plab ilmiy va klinik tadqiqotlar behining quyidagi muhim foydalarini tasdiqlagan:
Ortiqcha vazndan xalos etadi: Meva past kaloriyaga ega bo‘lib, tarkibidagi boy biriktiruvchi to‘qimalar (kletchatka) uzoq vaqt to‘qlik hissini beradi va moddalar almashinuvini tezlashtiradi;
Oshqozon yarasini davolashga yordam beradi: Behi tarkibidagi shilimshiq va bog‘lovchi moddalar oshqozon-ichak shilliq qavatini himoyalab, yaralarning bitishiga ko‘maklashadi va gastrit alomatlarini yengillashtiradi;
Yallig‘lanishga qarshi tabiiy vosita: Organizmdagi yallig‘lanish jarayonlarini pasaytiradi va to‘qimalarning tez tiklanishiga zamin yaratadi;
Kuchli antioksidant qalqon: Hujayralarni erkin radikallar zarbasidan va erta qarishdan saqlaydigan tabiiy birikmalarga nihoyatda boy;
Gripp va viruslarga qarshi tabiiy to‘siq: Tadqiqotlar behi qimmatli fenollar manbai ekanini isbotlagan. Ushbu fenollar mavsumiy gripp, shamollash va nafas yo‘llari viruslarini yanada samarali davolashda faol ta’sir ko‘rsatadi;
Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi: Oshqozon-ichak faoliyatini me’yorga keltirib, ichaklarda foydali mikrofloraning rivojlanishiga xizmat qiladi;
Yurak-qon tomir salomatligi: Qon tomirlarini mustahkamlaydi, qon bosimini barqarorlashtiradi va yurak mushaklari faoliyatini quvvatlaydi;
Ko‘rish qobiliyatini o‘tkirlashtiradi: Tarkibidagi zarur mikroelementlar va vitaminlar ko‘z to‘rpardasini oziqlantirib, ko‘rish qobiliyatini yaxshilashga ijobiy hissa qo‘shadi.
Qanday iste’mol qilish ma’qul?
Mutaxassislar behini xom holda, shuningdek, bug‘da yoki duxovkada pishirib, choyga damlab iste’mol qilishni tavsiya etadi. Pishirilgan holatdagi behi ayniqsa oshqozoni nozik bo‘lgan va ovqat hazm qilishda muammosi bor insonlar uchun yengil va foydali shirinlikka aylanadi.
Kuz fasli davomida kundalik ratsionga bir dona bo‘lsa ham behini kiritish — qish oldidan immunitetni ko‘tarishning eng mazali va samarali usulidir.
Izohlar 0
…