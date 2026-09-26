14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kaspiy dengizida harbiy o‘quv mashg‘ulotlari vaqtida 14 nafar harbiy xizmatchi halok bo‘lgan fojia ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori hibsga olindi.
- Hibsga olinganlar orasida Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari ham bor bo‘lib, ular xizmatga sovuqqonlik bilan qarash va navigatsiya qoidalarini buzganlikda gumon qilinmoqda.
- Tergov doirasida yana qo‘shimcha hibsga olishlar kutilmoqda.
Qozog‘iston qurolli kuchlari tizimida Kaspiy dengizi akvatoriyasida sodir bo‘lgan halokatli fojia ortidan keng ko‘lamli hibsga olishlar to‘lqini boshlandi. Harbiy o‘quv mashg‘ulotlari vaqtida yuz bergan favqulodda hodisa oqibatida 14 nafar harbiy xizmatchining fojiali tarzda halok bo‘lishi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar yuqori martabali mansabdoriga nisbatan jinoiy ish qo‘zg‘atilib, ularning barchasi qo‘lga olindi.
Qozog‘iston Ichki ishlar vazirligining rasmiy bayonotiga muvofiq, hibsga olinganlar qatorida Harbiy-dengiz kuchlari (HDQ) qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari ham bor bo‘lib, ular xizmatga o‘ta sovuqqonlik bilan qarash hamda harbiy navigatsiya va xavfsizlik qoidalarini qo‘pol ravishda buzganlikda gumon qilinmoqda.
E’lon qilingan tezkor tasvirlarda yuqori martabali harbiy amaldorlarning to‘g‘ridan to‘g‘ri xizmat xonalarida kishanlanib, tergov izolatoriga (SIZO) olib ketilayotgani aks etgan. Tergov guruhi hodisa yuzasidan jinoiy surishtiruvlarni davom ettirayotgan bo‘lib, yaqin soatlarda Mudofaa vazirligi tizimida yana qo‘shimcha hibsga olishlar amalga oshirilishi mumkinligi bildirilmoqda.
«14 qurbon, qo‘mondon o‘rinbosari va kishanlar»: Harbiy amaldorlar hibsining 5 ta asosiy nuqtasi
Qozog‘istondagi shov-shuvli harbiy jinoyat ishidan eng muhim rasmiy faktlar:
14 nafar askar halok bo‘ldi: Kaspiy dengizidagi harbiy o‘quv mashg‘uloti chog‘ida yuz bergan fojia 14 nafar harbiyning o‘limiga sabab bo‘ldi;
Mudofaa vazirligining 5 amaldori hibsda: Oqibatda 5 nafar mas’ul shaxs rasman qo‘lga olinib, tergov izolatoriga qamaldi;
HDQ rahbariyati tergovda: Qo‘lga olinganlar orasida Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari shaxsan mavjud;
Ayblov moddalari: Harbiy mulozimlar xizmat vazifasiga sovuqqonlik qilish va suvda navigatsiya qoidalarini buzishda ayblanmoqda;
Yangi hibslar kutilmoqda: IIV tergov doirasida yana boshqa rahbarlar ham javobgarlikka tortilishi mumkinligini ochiqladi.
Qozog‘iston harbiy fojiasi: Tergov harakatlari va ayblov ko‘rsatkichlari
Holat yuzasidan olib borilayotgan surishtiruv parametrlari va faktlar taqqosi:
Mezonlar va parametrlar
Rasmiy qayd etilgan holat va ko‘rsatkichlar
Hodisa yuz bergan hudud
Kaspiy dengizi akvatoriyasi (harbiy mashg‘ulotlar poligoni)
Insoniy talafotlar miqdori
14 nafar harbiy xizmatchi halok bo‘lgan
Hibsga olingan mansabdorlar soni
Mudofaa vazirligining 5 nafar mas’ul xodimi
Eng yuqori unvonli gumonlanuvchi
Harbiy-dengiz kuchlari (HDQ) qo‘mondonining 1-o‘rinbosari
Qo‘yilgan birlamchi ayblovlar
Xizmatga sovuqqonlik bilan qarash, navigatsiya tartibini buzish
Ehtiyot chorasi va hozirgi maqomi
Kishanlangan holda tergov izolatoriga (SIZO) joylashtirildi
Tergovning keyingi istiqboli
Harbiy rahbariyat ichida yangi hibslar va keng tekshiruvlar
Harbiy va huquqiy ekspertiza: Nega mashg‘ulotlar bunday qonli yakun topdi?
Mudofaa sohasi ekspertlari, harbiy tahlilchilar va huquqshunoslarning xulosalari:
«Xavfsizlik protokollarining qo‘pol buzilishi»: Dengizdagi o‘quv-mashg‘ulotlari ob-havo sharoiti, to‘lqinlar va texnikaning suzish qobiliyati qat’iy hisob-kitob qilingan holda o‘tkazilishi shart; navigatsiya qoidalariga rioya qilmaslik hamda sovuqqon buyruqlar harbiy texnikalar va askarlarning halokatiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochgan;
Rahbariyatning shaxsiy javobgarligi: HDQ qo‘mondoni o‘rinbosaridek shaxsning bevosita hibsga olinishi — Qozog‘iston oliy rahbariyati armiyadagi pala-partishlik va askarlar o‘limiga nisbatan bu gal murosasiz munosabatda ekanini yaqqol ko‘rsatadi;
Tizimli inqiroz va tekshiruvlar: 14 nafar harbiyning qurbon bo‘lishi mamlakat mudofaa sektorida faqat 5 nafar shaxs bilan cheklanmaydigan chuqur ichki tekshiruvlarga hamda Mudofaa vazirligi rahbariyatida yangi iste’folarga sabab bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Kaspiy dengizidagi mashg‘ulotlarda 14 nafar askar hayotiga zomin bo‘lgan bunday halokatlarning asl sababi nimada — qo‘mondonlarning sovuqqonligimi yoki harbiy xavfsizlik tizimining eskirgani? 5 nafar amaldorning kishanlanishi armiyadagi tartibni tiklash uchun yetarlimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni davlatdagi ushbu fojiali tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…