Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston terma jamoasining 5 nafar bokschisi medallar uchun ringga ko‘tariladi.
- Ertangi janglarda ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi, xususan, -90 kg vazn toifasida To‘rabek Xabibullayev va ayollar o‘rtasida -75 kg vaznda Aziza Zokirova qozog‘istonlik raqiblar bilan prinsipial bahslarga kirishadi.
- Barcha to‘qnashuvlar Toshkent vaqti bilan ertalab 08:00 va kunduzgi 13:00 da boshlanadi.
Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston boks terma jamoasi navbatdagi hal qiluvchi bosqich bahslariga kirishmoqda. Musobaqa taqvimiga ko‘ra, ertaga milliy terma jamoamizning 5 nafar mahoratli vakili medallar sari yurishini davom ettirib, ringga chiqadi. Kun dasturi nafaqat yuqori raqobati, balki boks ixlosmandlari intiqlik bilan kutadigan klassik qarama-qarshiliklarga boyligi bilan ham ajralib turibdi. Xususan, ertangi to‘qnashuvlarning ikkitasi azaliy raqib — Qozog‘iston terma jamoasi vakillariga qarshi kechadi.
Ayniqsa, -90 kg vazn toifasida To‘rabek Xabibullayevning qozog‘istonlik nomdor raqib Nurbek Oralbayga qarshi jangi, shuningdek, ayollar o‘rtasida Aziza Zokirovaning Natalya Bogdanova bilan to‘qnashuvi muxlislar diqqat markazida bo‘ladi. Bundan tashqari, Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova va Shavkatjon Boltayev ham muhim janglarda saf tortadi. Bahslar ikki dasturda — Toshkent vaqti bilan ertalab 08:00 va kunduzgi 13:00 da boshlanadi.
«5 nafar bokschi, 2 ta o‘zbek-qozoq derbisi va ring sari qadam»: Kun dasturining 5 ta asosiy nuqtasi
Ertangi boks janglari bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar va juftliklar:
5 nafar o‘zbek bokschisi ringda: Ertaga terma jamoamizning 3 nafar ayollar va 2 nafar erkaklar vakili navbatdagi bosqich jangini o‘tkazadi;
Markaziy Osiyo superderbisi: O‘zbekiston va Qozog‘iston boks maktablari o‘zaro 2 ta vaznda (-75 kg va -90 kg) to‘qnash keladi;
Xabibullayev — Oralbay to‘qnashuvi: Erkaklar o‘rtasida -90 kg vaznning ikki favoriti hisoblangan To‘rabek Xabibullayev va Nurbek Oralbay bahsi kunning bosh voqeasiga aylanadi;
Xitoy, KXDR va Mo‘g‘uliston raqib sifatida: Bokschilarimiz shuningdek Shimoliy Koreya, Xitoy va Mo‘g‘uliston vakillariga qarshi kuch sinashadi;
Janglar vaqti belgilandi: Barcha to‘qnashuvlar ikki dasturga bo‘lingan bo‘lib, Toshkent vaqti bilan 08:00 va 13:00 da start oladi.
Osiyo o‘yinlari boks: O‘zbekiston vakillarining ertangi to‘liq janglar jadvali
Ertangi kun doirasida ringga ko‘tariladigan hamyurtlarimiz va ularning raqiblari tasnifi:
Vazn toifasi
O‘zbekistonlik bokschi
Raqib va davlati
Bahs ahamiyati va kurash xususiyati
-51 kg (Ayollar)
Feruza Kazakova
An Kum Byol (Shimoliy Koreya)
Tezkorlik, yuqori intensivlik va pressing kurashi
-75 kg (Ayollar)
Aziza Zokirova
Natalya Bogdanova (Qozog‘iston)
Prinsipial o‘zbek-qozoq derbisi, taktik kurash
-70 kg (Erkaklar)
Shavkatjon Boltayev
Li Guofeng (Xitoy)
Aniq zarbalar, masofani ushlash va mudofaa sinovi
-60 kg (Ayollar)
Sitora Turdibekova
Namuun Monxor (Mo‘g‘uliston)
Chidamlilik, kombinatsion hujum va harakatchanlik
-90 kg (Erkaklar)
To‘rabek Xabibullayev
Nurbek Oralbay (Qozog‘iston)
Kunning markaziy jangi: Og‘ir zarbalar va mutlaq yetakchilik jangi
(Eslatma: Janglar ikki sessiyada Toshkent vaqti bilan 08:00 va 13:00 da boshlanadi).
Boks va ekspert tahlili: Nega ertangi janglar medallar jadvalini hal qiladi?
Xalqaro boks mutaxassislari, sport tahlilchilari va sharhlovchilarning xulosalari:
«Xabibullayev — Oralbay: Muddatidan avvalgi final»: -90 kg vazndagi bu to‘qnashuv shunchaki bitta bosqich emas, balki musobaqaning eng kulminatsion nuqtalaridan biridir; Nurbek Oralbay Qozog‘iston termasining asosiy kuchlaridan biri bo‘lsa, To‘rabek Xabibullayev o‘zining texnikasi, masofani his qilishi va sovuqqonligi bilan ajralib turadi — bu jangdagi g‘alaba oltin medal sari yo‘lni ochadi;
O‘zbek-qozoq qarama-qarshiligi ruhiyati: Boks bo‘yicha har ikki mamlakat jahonda yetakchi hisoblanadi; Aziza Zokirova va To‘rabek Xabibullayevning qozoq charm qo‘lqop ustalari ustidan qozonadigan g‘alabasi umumjamoa medallar jadvalidagi 4-o‘rinni yanada mustahkamlashda hal qiluvchi psixologik omil bo‘ladi;
Ayollar boksidagi yuksalish imtihoni: Kazakova va Turdibekovaning Shimoliy Koreya hamda Mo‘g‘uliston kabi murakkab, jismonan juda baquvvat raqiblarga qarshi to‘qnashuvi o‘zbek ayollar boksining Osiyodagi mavqei qanchalik mustahkamlanib borayotganini namoyish etadi.
Sizningcha, ertangi 5 ta jangdan nechtasida charm qo‘lqop ustalarimiz g‘alaba qozona oladi? Ayniqsa, To‘rabek Xabibullayev va Nurbek Oralbay o‘rtasidagi og‘ir vaznli superderbi qanday hisob yoki natija bilan yakun topadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning oltin yurishiga bag‘ishlangan ushbu muhim janglar tahlilini barcha boks muxlislari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…