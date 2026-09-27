Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi

·67·Sport
Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston terma jamoasining 5 nafar bokschisi medallar uchun ringga ko‘tariladi.
  • Ertangi janglarda ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi, xususan, -90 kg vazn toifasida To‘rabek Xabibullayev va ayollar o‘rtasida -75 kg vaznda Aziza Zokirova qozog‘istonlik raqiblar bilan prinsipial bahslarga kirishadi.
  • Barcha to‘qnashuvlar Toshkent vaqti bilan ertalab 08:00 va kunduzgi 13:00 da boshlanadi.

Yaponiyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston boks terma jamoasi navbatdagi hal qiluvchi bosqich bahslariga kirishmoqda. Musobaqa taqvimiga ko‘ra, ertaga milliy terma jamoamizning 5 nafar mahoratli vakili medallar sari yurishini davom ettirib, ringga chiqadi. Kun dasturi nafaqat yuqori raqobati, balki boks ixlosmandlari intiqlik bilan kutadigan klassik qarama-qarshiliklarga boyligi bilan ham ajralib turibdi. Xususan, ertangi to‘qnashuvlarning ikkitasi azaliy raqib — Qozog‘iston terma jamoasi vakillariga qarshi kechadi.

Ayniqsa, -90 kg vazn toifasida To‘rabek Xabibullayevning qozog‘istonlik nomdor raqib Nurbek Oralbayga qarshi jangi, shuningdek, ayollar o‘rtasida Aziza Zokirovaning Natalya Bogdanova bilan to‘qnashuvi muxlislar diqqat markazida bo‘ladi. Bundan tashqari, Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova va Shavkatjon Boltayev ham muhim janglarda saf tortadi. Bahslar ikki dasturda — Toshkent vaqti bilan ertalab 08:00 va kunduzgi 13:00 da boshlanadi.

«5 nafar bokschi, 2 ta o‘zbek-qozoq derbisi va ring sari qadam»: Kun dasturining 5 ta asosiy nuqtasi

Ertangi boks janglari bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar va juftliklar:

  • 5 nafar o‘zbek bokschisi ringda: Ertaga terma jamoamizning 3 nafar ayollar va 2 nafar erkaklar vakili navbatdagi bosqich jangini o‘tkazadi;

  • Markaziy Osiyo superderbisi: O‘zbekiston va Qozog‘iston boks maktablari o‘zaro 2 ta vaznda (-75 kg va -90 kg) to‘qnash keladi;

  • Xabibullayev — Oralbay to‘qnashuvi: Erkaklar o‘rtasida -90 kg vaznning ikki favoriti hisoblangan To‘rabek Xabibullayev va Nurbek Oralbay bahsi kunning bosh voqeasiga aylanadi;

  • Xitoy, KXDR va Mo‘g‘uliston raqib sifatida: Bokschilarimiz shuningdek Shimoliy Koreya, Xitoy va Mo‘g‘uliston vakillariga qarshi kuch sinashadi;

  • Janglar vaqti belgilandi: Barcha to‘qnashuvlar ikki dasturga bo‘lingan bo‘lib, Toshkent vaqti bilan 08:00 va 13:00 da start oladi.

Osiyo o‘yinlari boks: O‘zbekiston vakillarining ertangi to‘liq janglar jadvali

Ertangi kun doirasida ringga ko‘tariladigan hamyurtlarimiz va ularning raqiblari tasnifi:

Vazn toifasi

O‘zbekistonlik bokschi

Raqib va davlati

Bahs ahamiyati va kurash xususiyati

-51 kg (Ayollar)

Feruza Kazakova

An Kum Byol (Shimoliy Koreya)

Tezkorlik, yuqori intensivlik va pressing kurashi

-75 kg (Ayollar)

Aziza Zokirova

Natalya Bogdanova (Qozog‘iston)

Prinsipial o‘zbek-qozoq derbisi, taktik kurash

-70 kg (Erkaklar)

Shavkatjon Boltayev

Li Guofeng (Xitoy)

Aniq zarbalar, masofani ushlash va mudofaa sinovi

-60 kg (Ayollar)

Sitora Turdibekova

Namuun Monxor (Mo‘g‘uliston)

Chidamlilik, kombinatsion hujum va harakatchanlik

-90 kg (Erkaklar)

To‘rabek Xabibullayev

Nurbek Oralbay (Qozog‘iston)

Kunning markaziy jangi: Og‘ir zarbalar va mutlaq yetakchilik jangi

(Eslatma: Janglar ikki sessiyada Toshkent vaqti bilan 08:00 va 13:00 da boshlanadi).

Boks va ekspert tahlili: Nega ertangi janglar medallar jadvalini hal qiladi?

Xalqaro boks mutaxassislari, sport tahlilchilari va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Xabibullayev — Oralbay: Muddatidan avvalgi final»: -90 kg vazndagi bu to‘qnashuv shunchaki bitta bosqich emas, balki musobaqaning eng kulminatsion nuqtalaridan biridir; Nurbek Oralbay Qozog‘iston termasining asosiy kuchlaridan biri bo‘lsa, To‘rabek Xabibullayev o‘zining texnikasi, masofani his qilishi va sovuqqonligi bilan ajralib turadi — bu jangdagi g‘alaba oltin medal sari yo‘lni ochadi;

  • O‘zbek-qozoq qarama-qarshiligi ruhiyati: Boks bo‘yicha har ikki mamlakat jahonda yetakchi hisoblanadi; Aziza Zokirova va To‘rabek Xabibullayevning qozoq charm qo‘lqop ustalari ustidan qozonadigan g‘alabasi umumjamoa medallar jadvalidagi 4-o‘rinni yanada mustahkamlashda hal qiluvchi psixologik omil bo‘ladi;

  • Ayollar boksidagi yuksalish imtihoni: Kazakova va Turdibekovaning Shimoliy Koreya hamda Mo‘g‘uliston kabi murakkab, jismonan juda baquvvat raqiblarga qarshi to‘qnashuvi o‘zbek ayollar boksining Osiyodagi mavqei qanchalik mustahkamlanib borayotganini namoyish etadi.

Sizningcha, ertangi 5 ta jangdan nechtasida charm qo‘lqop ustalarimiz g‘alaba qozona oladi? Ayniqsa, To‘rabek Xabibullayev va Nurbek Oralbay o‘rtasidagi og‘ir vaznli superderbi qanday hisob yoki natija bilan yakun topadi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy taxmin va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy termamizning oltin yurishiga bag‘ishlangan ushbu muhim janglar tahlilini barcha boks muxlislari bilan baham ko‘ring!

To‘rabek XabibullayevNurbek OralbayO‘zbekiston boks terma jamoasiOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Har bir g‘alaba — medal kafolati: o‘zbek bokschilari chorak final jangiga kirishmoqda!Kecha 19:46Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariBugun 16:21Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladiSitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladiKecha 15:54Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:2113 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi13 final, 13 umid: qizlarimiz Jakartada oltin medallar uchun ringga chiqadi14 iyul 17:23Jalolov va Meliqo‘ziyev Osiyo o‘yinlarida qatnashadimi: Qachon ringga chiqadi?Jalolov va Meliqo‘ziyev Osiyo o‘yinlarida qatnashadimi: Qachon ringga chiqadi?23 avgust 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi