Ikki yoshli bola uch yoshigacha ikki rekord o‘rnatdi

·12·Dunyo
Ikki yoshli bola uch yoshigacha ikki rekord o‘rnatdi

Britaniyalik Jud Ouens hali uch yoshga ham to‘lmay turib, snuker va pul o‘yini bo‘yicha ikki bor Ginness rekordini yangiladi.

Jud snuker bilan juda kichik yoshidan shug‘ullana boshlagan. U kattalar uchun mo‘ljallangan stolda murakkab zarbalarni bajarib, tengdoshlaridan ajralib turgan.

Ginness jahon rekordlari ma’lumotiga ko‘ra, Jud 2 yosh 261 kunligida snukerda ikki sharni bir zarbada tushirish bo‘yicha eng yosh ishtirokchiga aylangan.

Oradan ko‘p o‘tmay, u yana bir rekordni qayd etdi. Jud 2 yosh 302 kunligida pul o‘yinida bank shot amalga oshirib, ushbu natija bo‘yicha ham eng yosh rekordchi bo‘ldi.

Qizig‘i, Jud kattalar uchun mo‘ljallangan snuker stoliga yetishi uchun maxsus kursichadan foydalanadi. Shunga qaramay, u murakkab zarbalarni aniq bajara olishi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortgan.

Shu tariqa, hali uch yoshga ham yetmagan Jud Ouens Ginness kitobiga ikki karra rekordchi sifatida kirdi.

Jud OuensGinness rekordisnukerpul o‘yini
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi112 yoshli erkakning uzoq umr ko‘rish siri ma’lum bo‘ldi19 sentabr 07:00Kaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdiKaliforniyada baliqchilar 294 kilogrammlik baliq tutib rekord o‘rnatdi19 sentabr 21:43Qizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondiQizini izlagan ona bir yil davomida soxta qizga ishondi5 sentabr 00:25Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiSakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldi11 sentabr 01:00G‘ayrioddiy qaror: munosib erkak topolmagan 40 yoshli ayol o‘zi bilan o‘zi nikoh qurdiG‘ayrioddiy qaror: munosib erkak topolmagan 40 yoshli ayol o‘zi bilan o‘zi nikoh qurdi7 avgust 15:24Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiMessi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadi16 iyul 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota