Ikki yoshli bola uch yoshigacha ikki rekord o‘rnatdi
Britaniyalik Jud Ouens hali uch yoshga ham to‘lmay turib, snuker va pul o‘yini bo‘yicha ikki bor Ginness rekordini yangiladi.
Jud snuker bilan juda kichik yoshidan shug‘ullana boshlagan. U kattalar uchun mo‘ljallangan stolda murakkab zarbalarni bajarib, tengdoshlaridan ajralib turgan.
Ginness jahon rekordlari ma’lumotiga ko‘ra, Jud 2 yosh 261 kunligida snukerda ikki sharni bir zarbada tushirish bo‘yicha eng yosh ishtirokchiga aylangan.
Oradan ko‘p o‘tmay, u yana bir rekordni qayd etdi. Jud 2 yosh 302 kunligida pul o‘yinida bank shot amalga oshirib, ushbu natija bo‘yicha ham eng yosh rekordchi bo‘ldi.
Qizig‘i, Jud kattalar uchun mo‘ljallangan snuker stoliga yetishi uchun maxsus kursichadan foydalanadi. Shunga qaramay, u murakkab zarbalarni aniq bajara olishi bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortgan.
Shu tariqa, hali uch yoshga ham yetmagan Jud Ouens Ginness kitobiga ikki karra rekordchi sifatida kirdi.
Izohlar 0
…