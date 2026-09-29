18 yoshida 20 kilogramm vazn tashlagan Madelin Styuart qanday qilib mashhur modelga aylandi?
Avstraliyalik Madelin Styuart 18 yoshida 20 kilogrammdan ortiq vazn tashlab, model bo‘lish orzusini amalga oshirishga kirishdi. Uning «oldin va keyin» suratlari 2015 yilda internetda keng tarqalib, qisqa vaqt ichida millionlab insonlarning e’tiborini tortdi. Bu haqda Time xabar berdi.
Daun sindromi bilan tug‘ilgan Madelin vazn tashlagach, professional suratga tushishni boshladi. Keyinchalik uning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib, xalqaro nashrlarda ham yoritildi.
2015 yil sentyabr oyida 18 yoshli Madelin Nyu-York moda haftaligida podiumga chiqdi. U FTL Moda brendining namoyishida ishtirok etib, moda olamidagi faoliyatini xalqaro darajaga olib chiqdi.
Biroq Madelin Styuart Daun sindromi bilan Nyu-York moda haftaligida podiumga chiqqan birinchi inson bo‘lmagan. Undan bir necha oy avval, 2015 yil fevral oyida aktrisa Jeymi Bryuyer Carrie Hammer shousida podiumga chiqqan edi. Shu sababli Madelin NYFW tarixida Daun sindromi bilan podiumga chiqqan ikkinchi ayol sifatida qayd etilgan.
Madelin keyinchalik Parij, London, Dubay va boshqa shaharlardagi moda haftaliklarida ham ishtirok etdi. Uning faoliyati nogironligi bo‘lgan insonlarning moda industriyasidagi ishtirokiga e’tibor qaratilishiga xizmat qildi.
Izohlar 0
…