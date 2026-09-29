18 yoshida 20 kilogramm vazn tashlagan Madelin Styuart qanday qilib mashhur modelga aylandi?

·43·Dunyo
18 yoshida 20 kilogramm vazn tashlagan Madelin Styuart qanday qilib mashhur modelga aylandi?

Avstraliyalik Madelin Styuart 18 yoshida 20 kilogrammdan ortiq vazn tashlab, model bo‘lish orzusini amalga oshirishga kirishdi. Uning «oldin va keyin» suratlari 2015 yilda internetda keng tarqalib, qisqa vaqt ichida millionlab insonlarning e’tiborini tortdi. Bu haqda Time xabar berdi.

Daun sindromi bilan tug‘ilgan Madelin vazn tashlagach, professional suratga tushishni boshladi. Keyinchalik uning suratlari ijtimoiy tarmoqlarda ommalashib, xalqaro nashrlarda ham yoritildi.

2015 yil sentyabr oyida 18 yoshli Madelin Nyu-York moda haftaligida podiumga chiqdi. U FTL Moda brendining namoyishida ishtirok etib, moda olamidagi faoliyatini xalqaro darajaga olib chiqdi.

Biroq Madelin Styuart Daun sindromi bilan Nyu-York moda haftaligida podiumga chiqqan birinchi inson bo‘lmagan. Undan bir necha oy avval, 2015 yil fevral oyida aktrisa Jeymi Bryuyer Carrie Hammer shousida podiumga chiqqan edi. Shu sababli Madelin NYFW tarixida Daun sindromi bilan podiumga chiqqan ikkinchi ayol sifatida qayd etilgan.

Madelin keyinchalik Parij, London, Dubay va boshqa shaharlardagi moda haftaliklarida ham ishtirok etdi. Uning faoliyati nogironligi bo‘lgan insonlarning moda industriyasidagi ishtirokiga e’tibor qaratilishiga xizmat qildi.

Madelin StyuartDaun sindromiNYFWFTL Moda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?11 sentabr 17:22Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiPxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandi3 iyul 11:23Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi18 avgust 17:23Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandiKelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi9 sentabr 19:13O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)O‘g‘rilar katta tezlikda ketayotgan yuk mashinasidan 105 kilogramm tovuq go‘shtini o‘g‘irlashdi (video)29 avgust 13:57O‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdiO‘rgimchak chaqishi oqibatida komaga tushgan erkak 42 kg ozdi20 avgust 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota