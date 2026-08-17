Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldi

·49·Dunyo
Isroilda to‘y kuni ushlangan falastinlik juftlik muhokamalarga sabab bo‘ldi
Qisqacha

Isroil janubidagi Negev hududida falastinlik kelin-kuyov to‘y kuni politsiya tomonidan olib ketildi. Politsiya ularning to‘y karvoni yo‘l harakatiga xalal bergani va boshqa transport vositalari harakatini qiyinlashtirganini bildirdi. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir politsiya harakatini qo‘llab-quvvatlab, voqea aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdi. Juftlikka nisbatan qanday huquqiy chora ko‘rilgani va keyingi taqdiri haqida ma’lumot berilmagan.

Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir falastinlik kelin-kuyovning nikoh kuni politsiya tomonidan ushlangani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirdi. Vazir politsiya xodimlarining harakatini qo‘llab-quvvatlagan. Bu haqda bir qator xalqaro OAV xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Isroil janubidagi Negev hududida sodir bo‘lgan. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, kelin-kuyovning to‘y karvoni yo‘l harakatiga xalal bergan va boshqa transport vositalari harakatini qiyinlashtirgan. Shu sababli huquq-tartibot xodimlari aralashib, juftlikni olib ketgan.

Videoda kelin va kuyovning to‘y liboslarida ekani, politsiya xodimlari ularni hududdan olib chiqayotgani aks etgan. Ben-Gvir esa ushbu lavhani tarqatib, politsiyaning yo‘l harakati qoidalari buzilishiga qarshi chora ko‘rganini olqishlagan.

Voqea Isroilda to‘y karvonlari bilan bog‘liq yo‘l harakati qoidalarini buzish holatlariga qarshi nazorat kuchaytirilgan bir paytda yuz bergan.

Ben-Gvirning mazkur voqeaga munosabati esa ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, kelin-kuyovning to‘y libosida politsiya tomonidan olib ketilgani aks etgan kadrlar foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

Ayni paytda juftlikka nisbatan qanday huquqiy chora ko‘rilgani va ularning keyingi taqdiri haqida qo‘shimcha ma’lumotlar ochiqlanmagan.

Itamar Ben-GvirIsroilNegev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiYosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiBugun, 11:02Eron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiEron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiBugun, 10:08Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiVengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradiBugun, 09:57€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildi€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildiBugun, 06:29Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiBugun, 06:03Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Bugun, 06:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi