Sportchi Boltiq dengizida 160 km masofani suzib o‘tdi

·1·Sport
Sportchi Boltiq dengizida 160 km masofani suzib o‘tdi

Boltiq dengizida o‘tkazilgan uzoq masofali suzish sinovi 55 soat davom etdi. Sportchi shu vaqt ichida 160 kilometr masofani bosib o‘tgan. Suzish davomida u uxlamagan va to‘xtamagan.

Sinovning oxirgi qismida kuchli charchoq sabab gallyutsinatsiyalar boshlangan. Shunga qaramay, sportchi harakatini davom ettirib, belgilangan manzilga yetib borgan.

Ushbu tashabbusning asosiy maqsadi sport natijasini qayd etish bilan cheklanmagan. Suzish bolalarni davolash uchun 200 ming yevro mablag‘ yig‘ish maqsadida tashkil etilgan.

Sportchi Polsha sohilidan start olib, Boltiq dengizi orqali Shvetsiya tomoniga qarab harakatlangan. Marshrut xaritasida Germaniya, Daniya va Shvetsiya sohillari ko‘rsatilgan.

55 soat davom etgan sinov yakunlangach, mazkur suzish 160 kilometrlik masofani to‘xtamasdan bosib o‘tish bilan yakunlangan. Yig‘ilgan mablag‘lar esa bolalarni davolashga yo‘naltirilishi ko‘zda tutilgan.

SportchiSuzishMablag‘Davolash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!Oktagonda millionlar jangi: UFC 331 jangchilarining rasmiy gonorarlari e’lon qilindi!21 sentabr 08:27Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?Eng antiqa hiyla: Braziliyalik atlet birdaniga 11 ta homiyning pulini qanday oldi?10 sentabr 09:32La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:02Hilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdiHilola Sobirova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi22 sentabr 15:2318 mlrd dollar foyda: Tramp JCH-2026 yakunlari bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochiqladi18 mlrd dollar foyda: Tramp JCH-2026 yakunlari bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochiqladi5 sentabr 20:55Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)Toshkentda qaqshatqich revansh: Muhiddin Mamajonov Magomed Saliyevni taslim etdi (video)27 sentabr 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi