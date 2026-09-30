Sportchi Boltiq dengizida 160 km masofani suzib o‘tdi
Boltiq dengizida o‘tkazilgan uzoq masofali suzish sinovi 55 soat davom etdi. Sportchi shu vaqt ichida 160 kilometr masofani bosib o‘tgan. Suzish davomida u uxlamagan va to‘xtamagan.
Sinovning oxirgi qismida kuchli charchoq sabab gallyutsinatsiyalar boshlangan. Shunga qaramay, sportchi harakatini davom ettirib, belgilangan manzilga yetib borgan.
Ushbu tashabbusning asosiy maqsadi sport natijasini qayd etish bilan cheklanmagan. Suzish bolalarni davolash uchun 200 ming yevro mablag‘ yig‘ish maqsadida tashkil etilgan.
Sportchi Polsha sohilidan start olib, Boltiq dengizi orqali Shvetsiya tomoniga qarab harakatlangan. Marshrut xaritasida Germaniya, Daniya va Shvetsiya sohillari ko‘rsatilgan.
55 soat davom etgan sinov yakunlangach, mazkur suzish 160 kilometrlik masofani to‘xtamasdan bosib o‘tish bilan yakunlangan. Yig‘ilgan mablag‘lar esa bolalarni davolashga yo‘naltirilishi ko‘zda tutilgan.
Izohlar 0
…