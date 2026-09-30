Vinisius Junior: "Menga hozir ishonch kerak"

·20·Sport
Vinisius Junior: "Menga hozir ishonch kerak"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vinisius Junior oxirgi paytlarda o'yin amaliyotidagi pasayish va o'ziga bo'lgan ishonch yetishmayotganini, buni yozgi jahon chempionatidan keyingi ruhiy tushkunlik bilan bog'liq ekanligini tan oldi.
  • Avstraliyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida Bruno Gimaraes penaltini Vinisiusga berib, unga ruhiy yordam ko'rsatdi, bu esa jamoa ichidagi birdamlikni ko'rsatdi.
  • Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham Vinisiusga to'liq ishonch bildirishini ma'lum qildi.

Real Madrid va Braziliya terma jamoasi yulduzi Vinisius Junior oxirgi paytlarda o'yin amaliyotidagi pasayish va o'ziga bo'lgan ishonch yetishmayotgani haqida ochiq gapirdi. Odatda o'tkir va sermahsul harakat qiladigan braziliyalik hujumchi ham klub safida, ham xalqaro maydonda gollar urishda qiynalmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu holat yozgi jahon chempionatidan keyingi ruhiy tushkunlik va og'ir kechinmalar bilan bevosita bog'liq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy mavsumni qiyin boshlagan Vinisius hozircha Real Madrid safida atigi bitta gol urishga muvofiq bo'ldi. Biroq, terma jamoa safidagi navbatdagi o'yinda u o'ziga bo'lgan ishonchni biroz bo'lsa-da tiklab oldi. Avstraliyaga qarshi o'tkazilgan o'rtoqlik o'yinida Suncorp Stadium mezbonlik qildi va uchrashuv braziliyaliklarning 4:2 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Ana shu bahsda Vinisius 80-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, hisobni o'zgartirdi.

Maydondagi o'zaro qo'llab-quvvatlash va penal epizodi

Mazkur penalti hujumchi uchun kutilmagan imkoniyat bo'ldi. Aslida jamoaning asosiy penaltijangi Rafinya maydonni tark etganidan so'ng, navbat Arsenal yarim himoyachisi Bruno Gimaraesga kelgandi. Biroq jamoadoshining ruhiy holatini tushungan Gimaraes penaltini tepish huquqini Vinisiusga berdi va unga ko'maklashishni ma'qul ko'rdi. Bu esa jamoa ichidagi birdamlik va o'zaro ishonchni yaqqol ko'rsatib berdi.

O'yindan so'ng Vinisius Junior xalqaro jamoadoshlarining qo'llab-quvvatlashidan minnatdor ekanligini bildirdi. U Bruno Gimaraes ataylab o'z imkoniyatidan voz kechib, unga ruhiy yordam bermoqchi bo'lganini alohida ta'kidladi. «Bruno Gimaraes agar Rafinya bo'lmasa, penalti tepuvchi hisoblanadi. Men uni tepishni xohlaydi deb o'ylangandim, ammo u hozir menga ishonch suv va havodek zarurligini bilardi», dedi hujumchi.

Jahon chempionati jarohati va jamoaviy birdamlik

Futbolchi jahon chempionatidan uchralgan mag'lubiyatni hazm qilish qiyin kechgani va undan keyingi tiklanish jarayoni oson bo'lmaganini tan oldi. O'z navbatida, Bruno Gimaraes ham bu qadam jamoadagi manmanlik yo'qligini va barchaning asosiy maqsadi Braziliya terma jamoasining manfaati ekanligini isbotlaganini qayd etdi. Uning aytishicha, terma jamoada hech qanday shaxsiy ambitsiyalar muhim emas, eng asosiysi — jamoaviy muvaffaqiyatdir.

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham o'z navbatida qiyin davrni boshdan kechirayotgan yulduz futbolchini himoya qilib chiqdi. Tajribali mutaxassis formada biroz pasayish kuzatilganiga qaramay, Vinisiusning milliy jamoa uchun qanchalik muhim o'yinchi ekanligini alohida ta'kidladi va unga to'liq ishonch bildirishini ma'lum qildi.

Vinisius JuniorReal MadridBraziliyaBruno GimaraesKarlo Anchelotti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal yulduzli transferlarni maqsad qildi: Kalafiori ambitsiyalarni qoʻllab-quvvatladiArsenal yulduzli transferlarni maqsad qildi: Kalafiori ambitsiyalarni qoʻllab-quvvatladi6 avgust 15:31Arsenal Martin Subimendi transferi uchun ulkan narx belgiladiArsenal Martin Subimendi transferi uchun ulkan narx belgiladi9 avgust 14:38Karlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladiKarlo Anchelotti Neymarning terma jamoadagi faoliyati yakunlanganini tasdiqladi14 sentabr 17:51Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda17 sentabr 21:37Vinicius Junior tashqi koʻrinishini oʻzgartirdi: Braziliyalik yulduz plastik jarrohlikka murojaat qildiVinicius Junior tashqi koʻrinishini oʻzgartirdi: Braziliyalik yulduz plastik jarrohlikka murojaat qildi21 iyul 23:37Vinicius Junior tashqi koʻrinishini oʻzgartirdi: Braziliyalik yulduz plastik jarrohlikka murojaat qildiVinicius Junior tashqi koʻrinishini oʻzgartirdi: Braziliyalik yulduz plastik jarrohlikka murojaat qildi21 iyul 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi