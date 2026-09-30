Vinisius Junior: "Menga hozir ishonch kerak"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vinisius Junior oxirgi paytlarda o'yin amaliyotidagi pasayish va o'ziga bo'lgan ishonch yetishmayotganini, buni yozgi jahon chempionatidan keyingi ruhiy tushkunlik bilan bog'liq ekanligini tan oldi.
- Avstraliyaga qarshi o'rtoqlik o'yinida Bruno Gimaraes penaltini Vinisiusga berib, unga ruhiy yordam ko'rsatdi, bu esa jamoa ichidagi birdamlikni ko'rsatdi.
- Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham Vinisiusga to'liq ishonch bildirishini ma'lum qildi.
Real Madrid va Braziliya terma jamoasi yulduzi Vinisius Junior oxirgi paytlarda o'yin amaliyotidagi pasayish va o'ziga bo'lgan ishonch yetishmayotgani haqida ochiq gapirdi. Odatda o'tkir va sermahsul harakat qiladigan braziliyalik hujumchi ham klub safida, ham xalqaro maydonda gollar urishda qiynalmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu holat yozgi jahon chempionatidan keyingi ruhiy tushkunlik va og'ir kechinmalar bilan bevosita bog'liq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy mavsumni qiyin boshlagan Vinisius hozircha Real Madrid safida atigi bitta gol urishga muvofiq bo'ldi. Biroq, terma jamoa safidagi navbatdagi o'yinda u o'ziga bo'lgan ishonchni biroz bo'lsa-da tiklab oldi. Avstraliyaga qarshi o'tkazilgan o'rtoqlik o'yinida Suncorp Stadium mezbonlik qildi va uchrashuv braziliyaliklarning 4:2 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Ana shu bahsda Vinisius 80-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, hisobni o'zgartirdi.
Maydondagi o'zaro qo'llab-quvvatlash va penal epizodiMazkur penalti hujumchi uchun kutilmagan imkoniyat bo'ldi. Aslida jamoaning asosiy penaltijangi Rafinya maydonni tark etganidan so'ng, navbat Arsenal yarim himoyachisi Bruno Gimaraesga kelgandi. Biroq jamoadoshining ruhiy holatini tushungan Gimaraes penaltini tepish huquqini Vinisiusga berdi va unga ko'maklashishni ma'qul ko'rdi. Bu esa jamoa ichidagi birdamlik va o'zaro ishonchni yaqqol ko'rsatib berdi.
O'yindan so'ng Vinisius Junior xalqaro jamoadoshlarining qo'llab-quvvatlashidan minnatdor ekanligini bildirdi. U Bruno Gimaraes ataylab o'z imkoniyatidan voz kechib, unga ruhiy yordam bermoqchi bo'lganini alohida ta'kidladi. «Bruno Gimaraes agar Rafinya bo'lmasa, penalti tepuvchi hisoblanadi. Men uni tepishni xohlaydi deb o'ylangandim, ammo u hozir menga ishonch suv va havodek zarurligini bilardi», dedi hujumchi.
Jahon chempionati jarohati va jamoaviy birdamlikFutbolchi jahon chempionatidan uchralgan mag'lubiyatni hazm qilish qiyin kechgani va undan keyingi tiklanish jarayoni oson bo'lmaganini tan oldi. O'z navbatida, Bruno Gimaraes ham bu qadam jamoadagi manmanlik yo'qligini va barchaning asosiy maqsadi Braziliya terma jamoasining manfaati ekanligini isbotlaganini qayd etdi. Uning aytishicha, terma jamoada hech qanday shaxsiy ambitsiyalar muhim emas, eng asosiysi — jamoaviy muvaffaqiyatdir.
Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ham o'z navbatida qiyin davrni boshdan kechirayotgan yulduz futbolchini himoya qilib chiqdi. Tajribali mutaxassis formada biroz pasayish kuzatilganiga qaramay, Vinisiusning milliy jamoa uchun qanchalik muhim o'yinchi ekanligini alohida ta'kidladi va unga to'liq ishonch bildirishini ma'lum qildi.
Izohlar 0
…