To‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdi

·47·Sport
To‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdi

O‘zbekistonlik bokschi To‘rabek Xabibullayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. -90 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan sportchi yarimfinalda hindistonlik Kapil Pokxariyani mag‘lub etib, oltin medal uchun kurashish huquqini oldi.

Xabibullayev uchun yarimfinal bahsi hal qiluvchi ahamiyatga ega edi. O‘zbekistonlik bokschi jang boshidan tashabbusni o‘z qo‘lida saqlab, raqibiga o‘z uslubini o‘tkazishga harakat qildi.

Bahs yakunida hakamlar g‘alabani Xabibullayevga berdi — 4:1.

Xabibullayevdan ishonchli yarimfinal

Kapil Pokxariyaga qarshi jangda To‘rabek Xabibullayev faol harakat qildi. O‘zbekistonlik bokschi raqibining hujumlariga munosib javob qaytarib, bahs davomida ustunlikni saqlab qoldi.

Hakamlarning yakuniy qarori ham bu ustunlikni tasdiqladi.

To‘rabek Xabibullayev — 4:1 g‘olib.

Shu natija bilan u Osiyo o‘yinlarining finaliga yo‘l oldi.

Endi maqsad — oltin medal

Xabibullayev uchun Aichi–Nagoya-2026dagi asosiy vazifa endi yanada yaqinlashdi. O‘zbekistonlik bokschi finalda musobaqaning eng yuqori sovrini — oltin medal uchun ringga ko‘tariladi.

Uning finaldagi raqibi va jang vaqti keyinroq ma’lum bo‘ladi.

To‘rabek Xabibullayevning finalga chiqishi O‘zbekiston boks jamoasi uchun ham muhim natija bo‘ldi. Endi barcha e’tibor -90 kg vazn toifasidagi hal qiluvchi bahsga qaratiladi.

O‘zbekistonlik bokschi Aichi–Nagoya-2026da Osiyo chempioni bo‘lish uchun yana bir jang o‘tkazadi.

To‘rabek XabibullayevAichi–Nagoya-2026Osiyo o‘yinlar90 kg vazn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiShavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiBugun 12:29Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi28 sentabr 14:56To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumKecha 17:30O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida28 sentabr 17:14Osiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladiOsiyo o‘yinlarida shiddatli kun: Ertaga o‘zbekistonlik 5 nafar bokschi ringga ko‘tariladi27 sentabr 21:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi