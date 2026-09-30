To‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdi
O‘zbekistonlik bokschi To‘rabek Xabibullayev Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. -90 kg vazn toifasida ishtirok etayotgan sportchi yarimfinalda hindistonlik Kapil Pokxariyani mag‘lub etib, oltin medal uchun kurashish huquqini oldi.
Xabibullayev uchun yarimfinal bahsi hal qiluvchi ahamiyatga ega edi. O‘zbekistonlik bokschi jang boshidan tashabbusni o‘z qo‘lida saqlab, raqibiga o‘z uslubini o‘tkazishga harakat qildi.
Bahs yakunida hakamlar g‘alabani Xabibullayevga berdi — 4:1.
Xabibullayevdan ishonchli yarimfinal
Kapil Pokxariyaga qarshi jangda To‘rabek Xabibullayev faol harakat qildi. O‘zbekistonlik bokschi raqibining hujumlariga munosib javob qaytarib, bahs davomida ustunlikni saqlab qoldi.
Hakamlarning yakuniy qarori ham bu ustunlikni tasdiqladi.
To‘rabek Xabibullayev — 4:1 g‘olib.
Shu natija bilan u Osiyo o‘yinlarining finaliga yo‘l oldi.
Endi maqsad — oltin medal
Xabibullayev uchun Aichi–Nagoya-2026dagi asosiy vazifa endi yanada yaqinlashdi. O‘zbekistonlik bokschi finalda musobaqaning eng yuqori sovrini — oltin medal uchun ringga ko‘tariladi.
Uning finaldagi raqibi va jang vaqti keyinroq ma’lum bo‘ladi.
To‘rabek Xabibullayevning finalga chiqishi O‘zbekiston boks jamoasi uchun ham muhim natija bo‘ldi. Endi barcha e’tibor -90 kg vazn toifasidagi hal qiluvchi bahsga qaratiladi.
O‘zbekistonlik bokschi Aichi–Nagoya-2026da Osiyo chempioni bo‘lish uchun yana bir jang o‘tkazadi.
Izohlar 0
…